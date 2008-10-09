Asus seneyi 6 milyon Eee PC satarak kapatmayı hedefliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz sene kullanıma sunduğu Eee PC serisi ile netbook olarak tabir edilen maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarların yaygınlaşmasına ve pazarın oluşmasına öncülük eden isimlerden Asus'un 2008 hedefleri de netleşiyor. Sadece geçtiğimiz ay içerisinde 700.000 adet Eee PC satmayı başaran firma yılın kalan döneminde de benzer başarıyı tekrarlayacağını umuyor. Kış sezonunun başlaması ve özellikle Aralık ayında yurt dışında Noel tatiline girilecek olmasıyla satışların artacağı ifade belirtilirken bu ay içerisinde 800.000 Eee PC satacağını öngören Asus, 2008 sonu itibariyle 6 milyon Eee PC satmış olmayı hedeflediği ifade ediliyor.
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Ben eeepc 1000H ile fotoğraf editing, video editing ve DVD ripping bile yapıyorum... Ne anlamda işe yaramadığını merak ettim doğrusu... Sizin yeğen yahoo serverlarında falan mı kullanıyor eeepc'sini ?
Zevkler ve renkler tartışılmaz kesinlikle. Size göre kullanışsız olan bir cihaz, başka birisi için fazlasıyla kullanışlı olabilir. Eğer EEE PC işinize yaramıyorsa yüzlerce hatta binlerce alternatif var.
Ama emin olun birçok kişinin tam istediği bir seri bu EEE PC'ler. Özellikle 1000H.
neye dayanarak böyle bi yorum yaptınız anlayamadım bu boyutta bir taşınabilir cihazdan beklenen nedir bunun cevabını öğrenmek lasım ilk önce...oyuncakmış...Gerçekten komiksiniz zamanında sonynin 2500€ luk küçük aletlerine kimse böyle yorumlar yapmamıştı,eee pc ucuz diye bu yorumları haketmiyor...Ayrıca oyuncak dediğiniz aletin ne kadar sattığıda gözler önünde her neyse tartışmaya gerek yok ama lüzumsuz yorumlara hiç mi hiç gerek yok
iyi forumlar...