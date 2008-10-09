Asus seneyi 6 milyon Eee PC satarak kapatmayı hedefliyor

Geçtiğimiz sene kullanıma sunduğu Eee PC serisi ile netbook olarak tabir edilen maliyet odaklı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarların yaygınlaşmasına ve pazarın oluşmasına öncülük eden isimlerden Asus'un 2008 hedefleri de netleşiyor. Sadece geçtiğimiz ay içerisinde 700.000 adet Eee PC satmayı başaran firma yılın kalan döneminde de benzer başarıyı tekrarlayacağını umuyor. Kış sezonunun başlaması ve özellikle Aralık ayında yurt dışında Noel tatiline girilecek olmasıyla satışların artacağı ifade belirtilirken bu ay içerisinde 800.000 Eee PC satacağını öngören Asus, 2008 sonu itibariyle 6 milyon Eee PC satmış olmayı hedeflediği ifade ediliyor.

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