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Asus Snapdragon tabanlı Eee PC projesini askıya aldı

9 yıl
8,4b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Snapdragon tabanlı Eee PC projesini askıya aldı
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Eee PC serisi ile netbook pazarının bugünlere gelmesinde büyük rol oynayan Asus, farklı kullanıcı ihtiyaçları ve artan rekabet koşulları çerçevesinde Eee PC serisini genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Firma tarafından ilk defa Haziran ayında Tayvan'da gerçekleştirilen Computex 2009 fuarında tanıtılan Snapdragon tabanlı netbook modelinin ertelendiği bildiriliyor.

Qualcomm tarafından hazırlanan ve ilk defa Toshiba'nın TG-01 kod adlı akıllı telefonunda kullanılan Snapdragon platformunun, ARM mimarisini temel alan ölçeklenebilir yapısı ile farklı segmentlerdeki pek çok mobil cihazda kullanılması bekleniyor. Asus tarafından hazırlanan Snapdragon tabanlı netbook prototipinin ertelenmesinde özellikle pazar koşullarının etkili olduğu bildiriliyor.

ARM mimarisini temel almasından ötürü Windows işletim sistemleriyle kullanılmayan Snapdragon platformunun güç verdiği Eee PC modelinde kullanıcıların farklı Linux dağıtımlarını veya Google Android platformunu kullanabilecekleri ifade edilirken, bu yönde bir girişimin pazarda kabul görüp görmeyeceği henüz netleşmediği için firmanın projeyi askıya aldığı belirtiliyor.


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resler 9 yıl
Intel baskısı...
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