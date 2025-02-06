Asus Zenfone 12 Ultra tanıtıldı: Yeni tasarım, güçlü donanım

Asus'un iki akıllı telefon serisi var: ROG oyun serisi ve Zenfone serisi. Marka, geçtiğimiz Kasım ayında ROG Phone 9 ve ROG Phone 9 Pro'yu tanıttı. Şimdi sıra Zenfone serisinde. Serinin en son modeli Zenfone 12 Ultra. Asus Zenfone 12 Ultra, orta düzeyde tasarım değişikliği, havalı renk seçenekleri ve cihaz içi çalışan yapay zeka özellikleriyle geliyor.

Asus, daha uygun fiyatlı ROG Phone 9 FE modelini resmen tanıttı 1 gün önce eklendi

Asus Zenfone 12 Ultra neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Zenfone 12 Ultra, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM, 512 GB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı ve Snapdragon 8 Elite işlemciyle geliyor. Bu işlemci, %45 daha yüksek CPU performansı, %40 daha hızlı GPU ve NPU performansında %40 artış vadediyor.

Asus, yeni telefonunda cihaz içi ve bulut tabanlı yapay zeka özelliklerine de dikkat çekiyor. Zenfone 12 Ultra, cihaz içinde çalışan ve yüksek kaliteli metin özetleme için kullanılan Meta’nın Llama 3 8B modeliyle geliyor. AI Transcript 2.0, toplantıları yazıya döküyor ve özetliyor, birden fazla konuşmacıyı belirliyor ve sonuçları farklı dillere çeviriyor. AI Article Summary, web makalelerini özetliyor. AI Document Summary, PDF, Word dosyaları ve diğer belgeleri özetliyor. AI Call Translator 2.0, telefon veya mesajlaşma uygulaması aramaları sırasında gerçek zamanlı çeviriler sağlıyor. Circle to Search, ekranda daire içine alınan alana ilişkin anlık arama sunuyor.

Zenfone 12 Ultra’daki ana kamera IMX890 yerine Sony Lytia-700 sensörü kullanıyor. Önemli bir yükseltme olarak; artık 4. sürümde olan 6 eksenli hibrit gimbal sabitleyici. Hareketin ±5°'sini düzeltebiliyor. Zenfone 11 Ultra2nın gimbal sabitleyicisine göre %66'lık bir iyileştirme söz konusu. 32 MP telefoto kameranın da optik sabitlemesi de var ve 3x optik ve 10-30x HyperClarity yakınlaştırma sağlıyor. 120° ultra geniş açılı lens, arka kamera kurulumunu tamamlıyor. Selfie kamerası 32 MP RGBW sensör ve 90° lens temel alınarak tasarlanmış.

Asus Zenfone 12 Ultra, geçen yılın ekranına benzer şekilde 6.78 inç OLED ekrana (Samsung E6) sahip. Ekran, oyunlarda 144 Hz’e kadar yenileme hızına çıkabiliyor, 2.500 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor. Telefon, 65 W'a kadar kablolu, 15 W'a kadar kablosuz şarjı (Qi 1.3) destekleyen 5.500 mAh batarya ile donatılmış. Kablolu şarjla batarya, 39 dakikada %0'dan %100'e çıkıyor. Pil dolduğunda 26 saate kadar kullanım süresi vadediyor.

Zenfone 12 Ultra modeli ilginç olarak 3.5 mm kulaklık girişine sahip. Telefon, hem kablolu hem de kablosuz kulaklıklarla çalışan Dirac Virtuo for Headphones teknolojisine bile sahip. Kulaklık olmadan dinlemek için çoklu mıknatıslı stereo hoparlörler bulunuyor.

Asus, Zenfone 12 Ultra telefonu yeşil, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunuyor.

Asus Zenfone 12 Ultra fiyatı ne kadar?

Asus Zenfone 12 Ultra, 1.100 euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Asus Zenfone 12 Ultra özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.78 inç, 2400x1080, 120Hz (144Hz oyun), 2500 nit, AMOLED

: 6.78 inç, 2400x1080, 120Hz (144Hz oyun), 2500 nit, AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB

: 256GB, 512GB Arka kamera : 50MP f/1.9 (birincil) + 32MP f/2.4 (telefoto) + 13MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.9 (birincil) + 32MP f/2.4 (telefoto) + 13MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 32MP

: 32MP Batarya : 5500 mAh

: 5500 mAh İşletim sistemi : Android 15

: Android 15 Bağlanabilirlik : WiFi 7, Bluetooth 5.4

: WiFi 7, Bluetooth 5.4 Boyut ve ağırlık: 163.8 x 77.0 x 8.9 mm, 220 g

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Asus Zenfone 12 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı