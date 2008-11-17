Asus soğutucusuyla dikkat çeken Radeon HD 4830 modelini gösterdi

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AMD-ATi'nin geçtiğimiz Ekim ayında Radeon HD 4670 ve HD 4850 modelleri arasındaki boşluğu doldurmak üzere kullanıma sunduğu ve yaptığımız video incelemede hem tek kart hem de Crossfire kurulumundaki performansıyla beğenimiz kazanan Radeon HD 4830 için Asus, detayları özelleştirilen yeni modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Tayvanlı lider donanım üreticilerinden biri olan Asus'un hazırladığı Radeon HD 4830 model özellikle tercih edilen soğutucusu ile dikkat çekiyor. AMD-ATi'nin referans tasarımında yer alan standart soğutucu yerine firmanın daha önce lanse ettiği diğer bazı modellerinde de gördüğümüz, daha sessiz çalıştığı ve etkili performans sunduğu belirtilen Glaciator isimli soğutucuya yer verilmiş.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV770 LE GPU'sunun güç verdiği ekran kartı kullanılan katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. 512MB GDDR3 bellek ile donatılan kart 640x paralel işlem birimine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Grafik işlemcisi 575MHz'de çalışan yeni modelin bellekleri ise 2000MHz'de görev yapıyor.

Crossfire destekli anakartlarda çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıyan Asus'un yeni modeli DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 uyumluluğuna da sahip. Unified Video Decoder 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen ekran kartı çift DVI ve HDTV konnektörleriyle donatılmış. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen kartın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.