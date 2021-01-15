Asus TUF Dash F15 oyuncu dizüstü tanıtıldı

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ROG Flow X13 ile oyunculara dönebilir ekranlı bir dizüstü sunan Asus dayanıklılığa önem verenler için de TUF Dash F15 oyuncu modelini tanıttı. Taşınabilirlik ve uzun pil ömrü yeni modelin dikkat çeken özellikleri arasında.

Asus TUF Dash F15 özellikleri

Asus TUF Dash F15 dizüstü modelinde 15.6 inçlik Full HD çözünürlüğünde IPS bir ekran yer alıyor. 16:9 görüntü oranına sahip olan ekranda 60Hz-144Hz-240Hz tazeleme hızı seçenekleri sunulmuş.

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MIL-STD-810H askeri standartlarında düşmelere ve darbelere dayanıklı olan kasa 6.2mm ekran kenarları sayesinde daha kompakt bir yapıya bürünmüş. Kasa 19.9mm kalınlığında ve 2Kg ağırlığında.

Onbirinci nesil Intel Core i5 ve Core i7 işlemci seçeneklerine GeForce GTX 3060 6GB ve RTX 3070 8GB ekran kartları eşlik ediyor. 32GB’a kadar DDR4-3200MHz bellek ve 1TB’a kadar PCIe SSD sürücü yanında ek bir SSD yuvası da sunuluyor. Sistem 83 yapraklı çift fan ve 4 ısı dağıtıcı ile soğutuluyor.

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16 saate varan kullanım süreleri ile oyuncuları uzun bir süre prizden uzakta tutabilen dizüstü modeli 100W USB Tip-C desteği sayesinde de uyumlu taşınabilir şarj istasyonlarından enerji çekebiliyor. 30 dakikada bataryayı yüzde 50 doldurmak mümkün.

WiFi 6 bağlantısı, Adaptive Sync desteği, Thunderbolt 4, çift yönlü yapay zeka gürültü engelleme teknolojisi, 7.1 kanal DTS: X Ultra ses teknolojisi gibi detayları olan Asus TUF Dash F15 oyuncu dizüstü modeli önümüzdeki dönemde piyasada olacak.

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