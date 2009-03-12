Asus, Turbo serisi P45 yonga setli anakartlarını duyurdu

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Anakart dünyasının lider isimlerinden Tayvan merkezli Asus, ürün gamını P45 yonga setli yeni anakartlarla genişletiyor. Firmanın ilk defa CeBIT 2009 fuarında gösterdiği Turbo serisi yeni anakartları, Intel'in LGA75 formundaki işlemcilerine destek veriyor ve DDR2 belleklerle kullanılıyorlar.

Asus'un P5Q PRO Turbo ve P5Q Turbo kod adlarını taşıyan yeni anakartları genel hatlarıyla oldukça benzer özelliklere sahip olsalar da aralarında bazı farklar da yok değil. P5Q Pro Turbo modeli, P5Q Turbo modelinden farklı olarak hem ısı borularıyla bağlantılı özel soğutucuya hem de çoklu ekran kartı kullanımına yönelik olarak ikinci PCIe x16 slotuna da sahip.

Intel'in P45 yonga setini temel alan ve piyasada satılmakta olan LGA775 işlemcilerin çok büyük bir kısmıyla uyumlu olan anakartlar, dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar bellek desteği sunabiliyorlar.Güç tasarrufu ve enerhji verimliliğinin ön planda tutularak hazırlandığı yeni anakartların dinamik faz ayarlaması yapabildiği de belirtiliyor.

Pasif soğutma ile desteklenen ayrıca sahip olduğu katı kapasitörlerle de dikat çekmeyi başaran anakartlar, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyebilen çok sayıda SATA-II arabirimine, Gigabit Ethernet özelliğine ve 8 kanal HD ses desteğine sahip olan anakartların daha kolayı hız aşırtma yapılabilmesi için TurboV ve Turbo keys adı verilen teknolojileri de beraberinde getirecek anakartların fiyatları ise henüz açıklanmadı.