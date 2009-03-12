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Asus, Turbo serisi P45 yonga setli anakartlarını duyurdu

10 yıl
12,1b
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22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Turbo serisi P45 yonga setli anakartlarını duyurdu
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Anakart dünyasının lider isimlerinden Tayvan merkezli Asus, ürün gamını P45 yonga setli yeni anakartlarla genişletiyor. Firmanın ilk defa CeBIT 2009 fuarında gösterdiği Turbo serisi yeni anakartları, Intel'in LGA75 formundaki işlemcilerine destek veriyor ve DDR2 belleklerle kullanılıyorlar.

Asus'un P5Q PRO Turbo ve P5Q Turbo kod adlarını taşıyan yeni anakartları genel hatlarıyla oldukça benzer özelliklere sahip olsalar da aralarında bazı farklar da yok değil. P5Q Pro Turbo modeli, P5Q Turbo modelinden farklı olarak hem ısı borularıyla bağlantılı özel soğutucuya hem de çoklu ekran kartı kullanımına yönelik olarak ikinci PCIe x16 slotuna da sahip.

Intel'in P45 yonga setini temel alan ve piyasada satılmakta olan LGA775 işlemcilerin çok büyük bir kısmıyla uyumlu olan anakartlar, dört adet DIMM slotu üzerinden 16GB'a kadar bellek desteği sunabiliyorlar.Güç tasarrufu ve enerhji verimliliğinin ön planda tutularak hazırlandığı yeni anakartların dinamik faz ayarlaması yapabildiği de belirtiliyor.

Pasif soğutma ile desteklenen ayrıca sahip olduğu katı kapasitörlerle de dikat çekmeyi başaran anakartlar, farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyebilen çok sayıda SATA-II arabirimine, Gigabit Ethernet özelliğine ve 8 kanal HD ses desteğine sahip olan anakartların daha kolayı hız aşırtma yapılabilmesi için TurboV ve Turbo keys adı verilen teknolojileri de beraberinde getirecek anakartların fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Asus, Turbo serisi P45 yonga setli anakartlarını duyurdu
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bobafett 9 yıl
300 tl ye koyuncu aracılığıyla bugün montajını yaptırıyorum klas bir hadise; üzerindeki soğutucuların işçiliği yabana atılamaz.
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test.test.teron 10 yıl
PRO modelinde PCI-e slotlarına ekstra özen gösterilmiş gibi... uzun ekran kartlarında bile sorun yaratmaması için slotun devamına hiçbir anakart elemanı koyulmamış(sata-ide-bios vs)... yerleşim bakımından övgüyü hakeden bir kart olmuş... sürekli parça değiştiren yada test meraklısı kişiler için iyi bir seçenek.
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TrMhMt 10 yıl
Bana ayni geldi sogutucu bakirinin disinda ...



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theend34 10 yıl
deluxe modelinden ne farkı varki?
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dakmor 10 yıl
Evet bende hastayım o sahra çölü gb anakartlarına onca para veriosun bildigin tarla gb anakart ya ama aldıgım hiçbir asusta performans konusunda sıkıntı yasamadım turbo dedilerine göre vardır bi bildikleri. kendi o.c yapıodur bide o şimdi düşünsenize 3,0ghz işlemci alıon oyunda 5,0ghz ne küsel olurdu öle voltajdı fsbdi ugrasmıosun
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Vuze 10 yıl
fiyatını ögrenebilseydik asıl ama ben düşünüyorum almayı
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max975 10 yıl
bence turbonun harika bir görüntüsü var
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aktorun 10 yıl
Anakart almayı düşünüyordum. P5Q Pro Turbo hoş duruyor. Fiyatını görelim.
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StreamRolleR 10 yıl
haha gaza getirio p5q turbo süper ya :D
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salagil 10 yıl
pro da bir sata az koymuşlar...
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elve 10 yıl
ee şu an piyasada olan asus p5q serilerinden hiç bir farkı yok. sadece pro da yukarıdaki mosfetlerede heatsink koymuşlar. bu mudur yani turbo ? ha bide turbo tuşumu koymuşlar :)
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MÜŞAVİR 10 yıl
İkiside çok hoş olmuş. Tek kötü yanları ASUS un o klasik haline gelmiş muhteşem renginde olmayışları.


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