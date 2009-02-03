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Asus, Vento TA-U serisi iki yeni mid-tower kasa duyurdu

10 yıl
17,5b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Vento TA-U serisi iki yeni mid-tower kasa duyurdu
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Donanım dünyasının Tayvan merkezli lider isimlerinden Asus ürün gamına iki yeni kasa daha ekliyor. Firmanın Vento serisi dahilinde hazırlandığı TA-U1 ve TA-U2 kod adlı yeni modeller, Siyah renkli tasarımlarıyla dikkat çekiyorlar. Ana hatlarıyla benzer çizgilere sahip olan kasalar arasında fark yaratan bazı detaylar da yok değil. 202 x 456 x 530 mm boyutlarındaki TA-U1 ve 202 x 484 x 530mm boyutlarındaki TA-U2 modeller arasında en belirgin fark olarak TA-U2 modelinin üst kısmına opsiyonel olarak 120mm çapında 3 adet fanın konumlandırılabilmesi gösterilmekte.

Yapılarında 0.8-2.3mm kalınlığında Alüminyum'un kullanıldığı kasaların yüksek performans segmentindeki ekran kartları ve SLI/Crossfire X kurulumları için yeterli iç hacme sahip oldukları belirtiliyor. Bir tanesi 3.5-inç'e döndürülebilir 4 adet 5.25" ve yine dört adet 3.5" (dahili) sürücü slotuna sahip olan kasalar 2 adet USB 2.0, 2 adet ses ve opsiyonel olarak eSATA portundan oluşan I/O paneliyle geliyorlar.

Ön kısımlarında 120mm'lik Mavi LED'li bir tane, arkada yine 120mm'lik bir tane, yan panellerinde ise tercihe bağlı olarak 120mm'lik Mavi LED'li iki tane ve belirttiğimiz üzere TA-U2 modelinin üst kısmı için yine opsiyonel olarak sunulan 3x 120mm'lik (Mavi LED'li) fan ile donatılan kasaların fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Asus, Vento TA-U serisi iki yeni mid-tower kasa duyurdu
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ufuks36 10 yıl
Kasanın tasarımı güzel, PSU'yu üste koyup oraya 360'lık radyatör takacak yer bırakmadılarsa böyle güzel bir kasa için yazık etmişler diyorum.
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bahadir_bado 10 yıl
evet ikinci kasada eğer üzerinde 360mm radyatör koyacak yer yoksa yazık olmuş okadar güzel tasarıma :(

ama ASUS gün geçtikçe daha iyi kasalar üretiyor
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Grandgustin 10 yıl
kasa alma arifesindeyim.acaba fiyatı ne kadar olur.
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toonjai 10 yıl
Lian-li ye sıkı bir rakip geldi desenize
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FRED BAKER 10 yıl
power reset usb ler felan kasanın ustunde olsaymıs tadından yenmezmıs
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Sade ve çok hoş olmuş fiyatı da iyiyse tadından yenmez...
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mo0rfin 10 yıl
Çok süper bi kasa hayran kaldım tam istediğim gibi sade hoş ve ışıklı fanlara sahip param olsa alırım :((
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automatik 10 yıl
güzel kasa gelir umarım türkiye ye
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muratsen87 10 yıl
sonunda asus'un adam akıllı bir kasasını görmüş oldum
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_Berk__ 10 yıl
süper kasa hll asus
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Batuist 10 yıl
keşke birde o fanları kontrol etmek için ön tarafında kontrol paneli olsaymış... Bütün fanları ayrı ayrı kontrol etmek iyi olurdu..
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Towarscke 10 yıl
Karizmatik ve sade..
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alprkrkmz 10 yıl
inşaallah güç kaynağını alt a koymayı akıl etmıstr ama yan kapak fanlarının sevıyesının altta oldugunu dusunursek sanırım akıl etmemısler :D
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face1tr 10 yıl
sağlam bişeye benziyor...
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max975 10 yıl
buney yavv ucak gibi inşallah gürültü düzeyü düşüktür ama çok şık gözüküyor
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M1A2Abrams 10 yıl
Asus sonunda kasa işinde ilerleme kaydetmeye başlamış hoş kasa..
haber için teşekkürler
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