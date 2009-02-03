Asus, Vento TA-U serisi iki yeni mid-tower kasa duyurdu

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Donanım dünyasının Tayvan merkezli lider isimlerinden Asus ürün gamına iki yeni kasa daha ekliyor. Firmanın Vento serisi dahilinde hazırlandığı TA-U1 ve TA-U2 kod adlı yeni modeller, Siyah renkli tasarımlarıyla dikkat çekiyorlar. Ana hatlarıyla benzer çizgilere sahip olan kasalar arasında fark yaratan bazı detaylar da yok değil. 202 x 456 x 530 mm boyutlarındaki TA-U1 ve 202 x 484 x 530mm boyutlarındaki TA-U2 modeller arasında en belirgin fark olarak TA-U2 modelinin üst kısmına opsiyonel olarak 120mm çapında 3 adet fanın konumlandırılabilmesi gösterilmekte.

Yapılarında 0.8-2.3mm kalınlığında Alüminyum'un kullanıldığı kasaların yüksek performans segmentindeki ekran kartları ve SLI/Crossfire X kurulumları için yeterli iç hacme sahip oldukları belirtiliyor. Bir tanesi 3.5-inç'e döndürülebilir 4 adet 5.25" ve yine dört adet 3.5" (dahili) sürücü slotuna sahip olan kasalar 2 adet USB 2.0, 2 adet ses ve opsiyonel olarak eSATA portundan oluşan I/O paneliyle geliyorlar.

Ön kısımlarında 120mm'lik Mavi LED'li bir tane, arkada yine 120mm'lik bir tane, yan panellerinde ise tercihe bağlı olarak 120mm'lik Mavi LED'li iki tane ve belirttiğimiz üzere TA-U2 modelinin üst kısmı için yine opsiyonel olarak sunulan 3x 120mm'lik (Mavi LED'li) fan ile donatılan kasaların fiyatları ise henüz açıklanmadı.

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