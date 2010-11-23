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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus yeni netbook modeli Eee PC 1015PW'yi Avrupa'da satışa sunuyor

8 yıl
10,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus yeni netbook modeli Eee PC 1015PW'yi Avrupa'da satışa sunuyor
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Asus, Eee PC serisi netbook ailesinin yeni üyesi 1015PW modelini Avrupa'da kullanıma sunuyor. 262 x 178 x 36.4 mm boyutlarında ve 1.25 Kg ağırlığında olan netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde LED-backlit ekrana sahip. 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom N550 işlemcisinden güç alan sistem, 1GB bellek, 250GB kapasiteli sabit disk ve işlemciye entegre GMA3150 grafik birimiyle gelen netbook'la birlike daha fazla depolama alanı için 500GB çevrimiçi alan da ücretsiz veriliyor.

Özellikle arka kapak tasarımıyla öne çıkan netbook, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth 3.0 teknolojisini de destekliyor. 10/100 Ethernet ve kart okuyucusu gibi detaylara da sahip olan Eee PC 1015PW, Mor Yağmur, Altın Toz ve Melek Ten olmak üzere özelleştirilmiş üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın işletim sisteminin eşlik ettiği Eee PC 101PW, Asus'un açıklamasına göre önümüzdeki ay içerisinde 399 Avro seviyesindeki fiyatıyla Avrupa'da satışa sunulacak.

Asus yeni netbook modeli Eee PC 1015PW'yi Avrupa'da satışa sunuyor
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murdocklawless 8 yıl
geçen bunun pem modelini aldım. n550 ve 2 giga ram'i var. n270 kullanmıştım, bu ondan kat be kat hızlı valla.
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TsG 8 yıl
Renk isimleri de enteresanmış:
Mor Yağmur, Altın Toz ve Melek Ten
:)
Fusion'lar gelse de bi an önce Atom çöplüğünden kurtulsak...
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Mech.Engineer 8 yıl
1.5 ghz çift çekirdek işlemci kullanarak adeta devrim yapmış asus
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jay jay justified 8 yıl
Aynı donanıma sahip Acer modelleri epeydir piyasada dolanıyor zaten (:

Tabi Asus için bir ilk olabilir. Tebrik edelim ki bu büyük başarıların devamı gelsin.
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