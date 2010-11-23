Asus yeni netbook modeli Eee PC 1015PW'yi Avrupa'da satışa sunuyor

Asus, Eee PC serisi netbook ailesinin yeni üyesi 1015PW modelini Avrupa'da kullanıma sunuyor. 262 x 178 x 36.4 mm boyutlarında ve 1.25 Kg ağırlığında olan netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde LED-backlit ekrana sahip. 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom N550 işlemcisinden güç alan sistem, 1GB bellek, 250GB kapasiteli sabit disk ve işlemciye entegre GMA3150 grafik birimiyle gelen netbook'la birlike daha fazla depolama alanı için 500GB çevrimiçi alan da ücretsiz veriliyor.

Özellikle arka kapak tasarımıyla öne çıkan netbook, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ile birlikte Bluetooth 3.0 teknolojisini de destekliyor. 10/100 Ethernet ve kart okuyucusu gibi detaylara da sahip olan Eee PC 1015PW, Mor Yağmur, Altın Toz ve Melek Ten olmak üzere özelleştirilmiş üç farklı renk seçeneği ile sunuluyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın işletim sisteminin eşlik ettiği Eee PC 101PW, Asus'un açıklamasına göre önümüzdeki ay içerisinde 399 Avro seviyesindeki fiyatıyla Avrupa'da satışa sunulacak.