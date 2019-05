Asus'dan 6 bellek slotlu yeni anakart: P5KC

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

İşlemci devi Intel'in kısa bir süre içerisinde çıkarmayı planladığı yeni P35 yonga seti ile birlikte DDR-3 bellekler de artık hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlayacak. Fakat daha önce de bahsettiğimiz gibi P35 yonga setine sahip olacak ilk anakart örneklerinin ya DDR-2 bellekler ile yada DDR-2 ve DDR-3 kombo bellek desteği ile gelmesi bekleniyor. Bunun en büyükm sebebi ise şu an için gerek bellek üreticilerinin gereksede pazar koşullarının DDR-3'e geçiş konusunda henüz hazır olmamaları gösteriliyor. Intel'in P35 yonga seti ise kombo bellek desteğine sahip anakartlara yeni bir çehre kazandıracak gibi görnüyor.. Zira daha önce gördüğümüz özellikle DDR ve DDR-2 kombo anakartlarda genellike 4 adet DIMM slotu olur ve bu slotlar genellikle eşit parçalar halinde farklı bellek formatlarının kullanımına sunulurdu. Tabii iki adet DIMM slotu da birçok kullanıcı için yeterli gelmezdi. P35 yonga setine sahip olacak DDR-2 ve DDR-3 bellek desteğine sahip anakartlarda ise durum daha farklı olacak gibi. Zira birçok üretici anakartlarında 6 adet bellek slotu kullanmaya başladı bile. Bu slotların 4'ü aynı günümüz modern anakartlarında olduğu gibi DDR-2 kullanımına ayrılırken kala diğer iki slot ise DDR-3 kullanımına yönelik olacak. Tabii yine daha önce belirttiğimiz gibi DDR-2 ve DDR-3 bellekleri birarada kullanabilmek malesef mümkün değil.Asus'un P5KC modeli de aynı daha önce haberlerini verdiğimiz MSI'ın ve Gigabyte'ın modellerinde olduğu gibi 6 adet bellek slotuna sahip. Bu slotlardan 4'ü DDR-2 iiçin 2'si ise DDR-3 bellekler için ayrılmış durumda. Anakart 1066MHz'e kadar DDR-2 bellek desteğine sahipken, DDR-3 tarafında ise 1333MHz'e kadar resmi destek sağlanabiliyor. Asus P5KC üzerinde Intel'in yeni nesil Bearlake yonga seti ailesinin piyasaya çıkacak ilk modeli olan P35 yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti sayesinde anakart Intel'in şu an satılmakta olan çift ve dört çekirdekli güncel tüm Core 2 anakartları ile uyumlu olmanın yanı sıra firmanın Temmuz ayında piyasaya sürmeyi planladığı 1333MHz fsb'ye sahip yeni Core 2 işlemcilere ve büyük bir ihtimalle 2008 başında piyasa sunulacak olan 45nm üretim teknolojisine sahip işlemicilere de şimdiden destek sağlamakta. Asus P5KC'nin üzerinde P35 yonga seti ile birlikte gelen yeni ICH9R güney köprüsü bulunuyor. Her iki yonga için de pasif soğutma tercih edilmiş. Anakart üzerinde 2 adet PCIe X16 slotu bulunuyor. Bu sayede ATi tabanlı iki ekran kartı ile Crossfire sistem kurabilmek te mümkün. Bilindiği gibi 975 ve 975 yonga setlerinden sonra Intel'in yeni nesil yonga setleri de Crossfire desteğine sahipler. PCIe X16 slotlarının yanı sıra 1 adet PCIe X1 ve 3 adette PCI slotu yine anakart üzerinde gelmekte. 1 adet IDE ve floppy konnektörünün geldiği Asus P5KC üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 4 adette SATA-II konnektörü bulunuyor. Anakart üzerinde dikkat çeken noktalardan bir diğeri ise kullanılan katı kapasitörler. Pratik olarak kullanıcıları direk etkilemeyen fakat anakartı daha stabil yaptığı ve ömrünü uzattığı belirtilen katı kapasitörlerinin kullanıldığını görmek te hoş. Asus P5KC'nin şu an için piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.