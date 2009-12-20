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Asus'dan Atom 2 işlemcili yeni netbook: Eee PC 1005P

9 yıl
14,7b
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7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Atom 2 işlemcili yeni netbook: Eee PC 1005P
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Eee PC serisi ile netbook dünyasının bugünlere gelmesinde büyük rol oynayan Asus, Atom 2 platformunun kullanıldığı netbook modellerini Ocak ayı ile birlikte satışa sunmayı planlıyor. Firmanın duyurmaya hazırlandığı yeni nesil netbook'lardan birisi de Eee PC 1005P isimli model. Entegre grafik birimine ve entegre bellek kontrolcüsüne sahip Pineview kod adlı yeni nesil Atom N450 (1.66GHz) işlemcisinden güç alan netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip. 1GB bellek ve tercihe bağlı olarak 160GB ya da 250GB sabit disk ile gelen yeni netbook'ta 6 hücreli pil kullanılıyor ve 12 saate kadar kullanım süresi sağlanabiliyor.

Mevcut Atom platformundaki GMA 950 entegre grafik birimine kıyasla daha yüksek video performans sunduğu belirtilen işlemciye entegre GMA 3150 grafik birimine sahip olan Eee PC 1005P'nin diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, WiFi, 0.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve işletim sistemi olarak Windows 7 Starter gibi detaylara yer veriliyor. Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile sunulması beklenen Eee PC 1005P, İngiltere fiyat listelerine 438$ seviyesinden giriş yapmış durumda.

Asus'dan Atom 2 işlemcili yeni netbook: Eee PC 1005P
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Annalyze 9 yıl
carbon güzelmiş....
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e_capkan 9 yıl
ekran çözünürlüğü düşük.
çift çekirdekli değil
NV ion yok. kısaca önceki modellerden hiçbir farkı yok donanımsal olarak.
en iyisi eee PC 1201N
yakında asusun tabeleride çıkacak bence beklemek lazım.
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jay jay justified 9 yıl
Vİdeo konusunda gözyaşları bir nebze olsun dinecektir :) Tabi kullanıcı incelemeleri olmadan da fazla bir şey söylemek güç. Pil ömürleri biraz daha artar herhalde. Hız içinse bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Zaten sürekli eleştirilen ama hakkı yenen nokta da bu cihazların işlevlerinin sınırlı olduğu. Hoş, son zamanlarda notebook-netbook arası cihazlar da türedi epeyce ya hadi bakalım...
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