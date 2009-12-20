Asus'dan Atom 2 işlemcili yeni netbook: Eee PC 1005P

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Eee PC serisi ile netbook dünyasının bugünlere gelmesinde büyük rol oynayan Asus, Atom 2 platformunun kullanıldığı netbook modellerini Ocak ayı ile birlikte satışa sunmayı planlıyor. Firmanın duyurmaya hazırlandığı yeni nesil netbook'lardan birisi de Eee PC 1005P isimli model. Entegre grafik birimine ve entegre bellek kontrolcüsüne sahip Pineview kod adlı yeni nesil Atom N450 (1.66GHz) işlemcisinden güç alan netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip. 1GB bellek ve tercihe bağlı olarak 160GB ya da 250GB sabit disk ile gelen yeni netbook'ta 6 hücreli pil kullanılıyor ve 12 saate kadar kullanım süresi sağlanabiliyor.

Mevcut Atom platformundaki GMA 950 entegre grafik birimine kıyasla daha yüksek video performans sunduğu belirtilen işlemciye entegre GMA 3150 grafik birimine sahip olan Eee PC 1005P'nin diğer özellikleri arasında 10/100 Ethernet, WiFi, 0.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası ve işletim sistemi olarak Windows 7 Starter gibi detaylara yer veriliyor. Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile sunulması beklenen Eee PC 1005P, İngiltere fiyat listelerine 438$ seviyesinden giriş yapmış durumda.

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