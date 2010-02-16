Asus'dan çoklu dokunmatik desteği sunan döndürülebilir ekranlı netbook

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Asus döndürülebilir ekranlı mini-bilgisayar ailesine çoklu dokunmatik desteği sunan yeni bir model daha ekliyor. Firmanın Eee PC T101MT isimli yeni bilgisayarı, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip. Pine Trail kod adını taşıyan ikinci jenerasyon Atom platformunu temel alan ve 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisini kullanan tablet formundaki mini-bilgisayara, NM10 çipsetli anakart yataklık ediyor. Tercihe bağlı olarak 1 veya 2GB bellekle alınabileceği belirtilen Eee PC T101MT, ekran kartı olaraksa işlemciye entegre GMA 3150 çözümünü kullanıyor.

Çoklu dokunmatik desteği sunan döndürülebilir ekranı sayesinde tablet bilgisayarların esnekliğini, mini-bilgisayarların enerji verimliliği ile buluşturan sistemde, depolama için 500GB kapasiteli sürücü kullanılırken, 500GB kapasiteli sanal depolama alanı da Asus tarafından kullancıılarına ücretesiz olarak sağlanıyor. Görüntülü konuşma için 0.3 megapiksel çözünürlüğünde entegre internet kamerası ile donatılan sisteme işletim sistemi olarak Windows 7 (Starter, Home Basic Premium veta Home Premium eşlik ederken standart pil sayesinde 6.5 saate kadar kullanım süresi sağlanabiliyor.

İkinci jenerasyon Atom platformunu temel alan tablet bilgisayar formundaki ilk netbook örneklerinden Asus Eee PC T101MT modelinin fiyatı ve satışa sunulacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

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