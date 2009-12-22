Asus'dan Core i5-430M işlemci ve ATi Mobility HD 5730 GPU kullanan yeni dizüstü: X77

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Yeni yıl için yeni bir dizüstü bilgisayar satın almayı planlıyorsanız, Asus'un pazara sunmaya hazırlandığı yeni model dikkatinizi çekebilir. X77 adını taşıyan dizüstü bilgisayar, hem kullanılan işlemcisi hem de tercih edilen grafik çözümüyle güçlü bir çözüm olacağının sinyallerini veriyor. Intel'in 5 Ocak'ta duyurmaya hazırlandığı, 32nm Arrandale ailesinin bir üyesi olan çift çekirdekli Corei5-430M işlemcisinden güç alan X77'de ekran kartı olaraksa AMD'nin 7 Ocak'ta duyurmaya hazırlandığı DirectX 11 destekli yeni mobil GPU'larından birisi olan Mobility Radeon HD 5730'a yer veriliyor.

1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17.3-inç büyüklüğünde LED ekrana sahip sistemde ayrıca 500GB kapasiteli sabit ve 4GB bellek kullanılıyor. Harici donanımlarla bağlantı ve görüntü aktarımı için eSATA ve HDMI konnektörlerine yer verilen X77 hakkında Asus cephesinden henüz kapsamlı bir açıklama yapılmasa da Ocak ayı içerisinde 1000 Avro civarı bir fiyatla pazara sunulacağı bildirildi.