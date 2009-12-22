Asus'dan Core i5-430M işlemci ve ATi Mobility HD 5730 GPU kullanan yeni dizüstü: X77

Yeni yıl için yeni bir dizüstü bilgisayar satın almayı planlıyorsanız, Asus'un pazara sunmaya hazırlandığı yeni model dikkatinizi çekebilir. X77 adını taşıyan dizüstü bilgisayar, hem kullanılan işlemcisi hem de tercih edilen grafik çözümüyle güçlü bir çözüm olacağının sinyallerini veriyor. Intel'in 5 Ocak'ta duyurmaya hazırlandığı, 32nm Arrandale ailesinin bir üyesi olan çift çekirdekli Corei5-430M işlemcisinden güç alan X77'de ekran kartı olaraksa AMD'nin 7 Ocak'ta duyurmaya hazırlandığı DirectX 11 destekli yeni mobil GPU'larından birisi olan Mobility Radeon HD 5730'a yer veriliyor.
1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen 17.3-inç büyüklüğünde LED ekrana sahip sistemde ayrıca 500GB kapasiteli sabit ve 4GB bellek kullanılıyor. Harici donanımlarla bağlantı ve görüntü aktarımı için eSATA ve HDMI konnektörlerine yer verilen X77 hakkında Asus cephesinden henüz kapsamlı bir açıklama yapılmasa da Ocak ayı içerisinde 1000 Avro civarı bir fiyatla pazara sunulacağı bildirildi.
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Ben genel olarak konustum forum bolumunde pek isim olmadigi icin girmiyorum.
5750 720
5730 ise 720 veya 640sp oolacaktır.
640sp bile olsa 4670i tokat manyağı yapar. 640sp olup saat hızları 575mhz olsa 4830 ayarında olur.
İyi de bu masaüstü değil ki mobil gpu
Zaten 5750 ile HD4670'in yakın performans göstermesi bekleniyor.Mobility Radeon HD4830 ise şu an bildiğim kadarıyla sadece Hp Envy15'de var.Ayrıca bir bilgi daha vereyim.HD4830, HD5750'den bile daha iyi iken HD5730'u geçmesi aşikâr
@gibsonfuru91
Forumda birçok arkadaşımız yeni serilerden çok memnun
@djduke
Dediklerinin bir kısmı doğru ama bir kısmı yanlış.Şimdi 1000 Tl'lik bir notebook ile 6000 Tl'lik bir notebooku karşılaştırırsak aralarındaki performans dağlar kadar diyebilirim.Ama sonuçta teknoloji olduğu için hızına yetişmek zor
Artık notebooklarda da oyunlar tatminkâr seviyede oynanabiliyor ama tabi ki bir masaüstü kadar olamaz...
Ekran kartı da HD4670 ile HD4650 arası bir performans verir diye düşünüyorum
Ati iyi gitmeye başladı bakalım Nvidia ne yapacak