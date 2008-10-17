Asus'dan GeForce 9300 yonga setli yeni anakart; P5N7A-VM

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Anakart dünyasına yön veren isimlerden biri olan Tayvan merkezli Asus, Nvidia'nın GeForce 9300/nForce 730i yonga setini kullanan yeni anakartını duyurdu. Firmanın P5N7A-VM olarak isimlendirdiği yeni modeli hem tasarımı hem de özellikleriyle segmentinde iddialı olmayı hedefliyor. Intel'in başta Core 2 Duo ve Quad serisi olmak üzere tek, çift ve dört çekirdekli LGA775 işlemcileriyle kullanılabilen anakart üzerinde 4x DIMM slotu yer alıyor ve 16GB'a kadar DDR-2 800MHz bellek desteği sağlanıyor.

Baskılı devresi, pasif soğutucusu ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken P5N7A-VM, kullanılan yonga setinin öne çıkan özelliği olarak GeForce 9300 IGP'si yani entegre grafik işlemcisiyle birlikte geliyor. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen DirectX 10 destekli IGP, 16x paralel işlem birimiyle geliyor ve CUDA desteği de sunuyor. ExpressGate teknolojisine de sahip olan Asus'un yeni anakartı kullanıcılarına Windows ortamına bağlanmadan sadece saniyeler içerisinde online olabilme fırsatı tanıyor.

PCIe 2.0 spesikasyonuyla uyumlu olan ve destek veren ekran kartlarıyla Hybrid SLI kurulumlarına da olanak tanıyan anakart üzerinde ayrıca 1x PCIe x1 ve iki adet PCI slotu yer alıyor. Görüntü aktarımı için DVI,VGA, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan ve bu açıdan iddiasını ortaya koyan Asus'un yeni modeli ayrıca Gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliklerine de sahip. RAID destekli 6x SATA-II portuyla donatılan P5N7A-VM, EPU-4engine teknolojisiyle enerji verimliliği ve güç tasarrufu sağlamayı da hedefliyor.

Önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenen anakartın Avrup'da 100 Avro seviyesinden listelere girdiği belirtiliyor.

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