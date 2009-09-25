Asus'dan oyuncular için Core i7 işlemcili yeni dizüstü bilgisayar

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Asus mobil oyuncular için hazırladığı R.O.G serisi dizüstü bilgisayar ailesini yeni bir model ile genişletiyor. Asus'un G60J-JX042V kod adını taşıyan yüksek performanslı yeni dizüstü bilgisayarı Intel'in mobil Core i7 işlemci ailesi ile segmentinde rakipsiz bir performans ve yüksek oyun deneyimi sunmayı vaat ediyor. 395 x 277 x 44 mm boyutlarında ve 6 hücreli pil ile 3.5 Kg ağırlığında olan dizüstü bilgisayarda, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 16-inç LED backlit ekran kullanılıyor. Arka aydınlatmalı klavye ile donatılan yeni sistem teknik özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

Intel'in 1.6GHz'de çalışan dört çekirdekli Core i7 720QM işlemcisinden güç alan R.O.G serisi yeni dizüstü bilgisayar modelinde 4GB DDR3 belleğe yer veriliyor. Oyuncuları hedef aldığı için grafik çözümünün ciddi önem taşıdığı sistemde ekran kartı olarak GeForce GTX 260M 1GB'a yer veriliyor. Her biri 500GB kapasiteli iki adet sabit diskle donatılan dizüstü bilgisayarda ayrıca 8x hızında kayıt yapabilen DVD yazıcısına, çok formatlı kart okuyucusuna, Gigabit Ethernet / WiFi bağlantılarına, Express Gate teknolojisine ve 2 megapiksel entegre internet kamerasına yer verildiği açıklandı.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ile geleceği belirtilen R.O.G serisi G60J-JX042V kod adlı yeni modelin Ekim ayı içerisinde 1899$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.