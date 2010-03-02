Asus'dan ses meraklılarına özel yeni ses kartı: Xense

ATi Radeon HD 5970 Ares modeliyle CeBIT 2010 fuarının yıldızları arasında yer alan Asus, yüksek grafik kalitesi kadar ses meraklılarını da unutmadı ve üst segmentte yer alacak yeni bir ses kartını da CeBIT 2010 fuarı kapsamında katılımcıların beğenisine sunmaya karar verdi. Xense adı verilen ve Sennheiser ile iş birliği çerçevesinde hazırlanan kart hem tasarım hem de teknik özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.
Yüksek kaliteli komponentleriyle öne çıkan Asus Xense, PCIe x1 ara birimini kullanıyor ve 118 dB sinyal-gürültü oranı sunuyor. Kulaklıklar için 600 ohm empedans desteği sunan yeni ses kartında DVI ve SPDIF çıkışlarıyla birlikte bir adet 6.3mm kulaklık girişine de yer veriliyor. Sennheiser'ın PC 35 model isimli kulaklığı ile sunulacak Asus Xense'in fiyatı ve satış çıkacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi yok.
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kartta hiçbir giriş yok, creative gibi zengin bi ön panel olsa güzel olurdu.
Maksat göz boyayıp iki firmanın da karlı çıkması, ben başka bi numara göremedim.. En az bi 100 lira alırlar o kulaklığa, çok saçma...
Şahsen üste para verseler hala bir Platium'a değişmem bu kartı....
Sennheiser! nereden vuracaklarını iyi biliyolar :) helal olsun rekabet ortamı herzaman iyidir.
Doğru ben titanyum alıcam diye sizinkinide pci-e gibi düşünmüşdümde Çok sıkıntı pci-e slotu
Evet hala orginal win7 driverları çıkmadı sanırsam
ve asusun kartı çok buyuk benim kart 2.5 senelik bundan daha kucuk boyutlu crossfire veya slı yapanlar bu seskartı ile sıkıntı yaşıyabilirler
@Father Torque
Hocam platinumdan memnun değilmisiniz bende titanyum alacaktım takılmıyo mb ye çok cins yerde 2 tane slot var
Sizin ekran kartının altına rahat takıldımı gpu soğutmasını engellemiyomu