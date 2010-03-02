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Asus'dan ses meraklılarına özel yeni ses kartı: Xense

9 yıl
16,5b
1
30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan ses meraklılarına özel yeni ses kartı: Xense
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ATi Radeon HD 5970 Ares modeliyle CeBIT 2010 fuarının yıldızları arasında yer alan Asus, yüksek grafik kalitesi kadar ses meraklılarını da unutmadı ve üst segmentte yer alacak yeni bir ses kartını da CeBIT 2010 fuarı kapsamında katılımcıların beğenisine sunmaya karar verdi. Xense adı verilen ve Sennheiser ile iş birliği çerçevesinde hazırlanan kart hem tasarım hem de teknik özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Yüksek kaliteli komponentleriyle öne çıkan Asus Xense, PCIe x1 ara birimini kullanıyor ve 118 dB sinyal-gürültü oranı sunuyor. Kulaklıklar için 600 ohm empedans desteği sunan yeni ses kartında DVI ve  SPDIF çıkışlarıyla birlikte bir adet 6.3mm kulaklık girişine de yer veriliyor. Sennheiser'ın PC 35 model isimli kulaklığı ile sunulacak Asus Xense'in fiyatı ve satış çıkacağı tarih hakkında henüz net bir bilgi yok.

Asus'dan ses meraklılarına özel yeni ses kartı: Xense
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Asus'dan ses meraklılarına özel yeni ses kartı: Xense
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Asus'dan ses meraklılarına özel yeni ses kartı: Xense
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stradivardi 9 yıl
arkadaşlar o çıkışlar optik çıkış değil çıkışlara kablo çoğaltıcılar takılarak (ya da artık adı neyse işte ) istediğiniz çıkışı elde ediyorsunuz
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Ogzhn_ 9 yıl
Ne kadar pahalı olursa olsun creative'nin bir rakibe ihtiyacı var win 7'e geçtik attık kartları çöpe belki akıllanırlar
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ahmetsan01 9 yıl
Adamlar kulaklıklarını satmak için anlaşma yapmış bence, ses kalitesine bi etkisini olacağını sanmıyorum..
kartta hiçbir giriş yok, creative gibi zengin bi ön panel olsa güzel olurdu.
Maksat göz boyayıp iki firmanın da karlı çıkması, ben başka bi numara göremedim..
En az bi 100 lira alırlar o kulaklığa, çok saçma...
Şahsen üste para verseler hala bir Platium'a değişmem bu kartı....
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Technics 9 yıl
Sennheiserıda aldılar demek arkalarına, akıllıca bir girişim, creative in tekeli sallanıyor
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CoreXXX 9 yıl
asus xonar kullandım bi halta yaramadı. bu nasıl bilemem ama x-fi platinumumu bırakıpda bunuda almam şahsen:)
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Batuist 9 yıl
önceki serilerde yanılmıyorsam creativein ses işlemciğlerini kullanıyordu asus.. yani ses işlemcisi üreten öyle çok firma yok.. realtek creative bir ikitanede duyulmamış isim var.. asus gibi firmalarda creativeden işlemci satın alıp kendi kartlarını üretiyorlar.. ama yinede sürücü olarak creative'e bağlı olabilirler.. ekran kartları gibi markası ne olursa olsun nvidianın sitesinden tek sürücü indirip kartı çalıştırmak gibi.. Tabi emin değilim öyle olduğunu düşünüyorum.. Asusun burada ses kartını bulmak zor hatta imkansız çünkü bir iki en alt model dışında başka kartı tok satılan.. Halbuki çok kaliteli kartları mevcut.. Bir daha creative ürünü asla almam.. umarım birileri getirtir bu ürünleri..
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Tesla 9 yıl
Bu seviyede karta katı kapasitör şarttı. Almayacak olsam da, kötü görünüyor kapasitörler.
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cihangir151 9 yıl
adamlar damardan girmiş...
Sennheiser! nereden vuracaklarını iyi biliyolar :) helal olsun rekabet ortamı herzaman iyidir.
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UzmaN345 9 yıl
ve creative yazılımda çok geri bunu kabul etmek lazım asus bu konuda sorun yasıcanı zannetmiyorum
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hellteam 9 yıl
@Father Torque

Doğru ben titanyum alıcam diye sizinkinide pci-e gibi düşünmüşdümde
Çok sıkıntı pci-e slotu

Evet hala orginal win7 driverları çıkmadı sanırsam
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UzmaN345 9 yıl
bende pro elite var memlunum ama win 7 uzaktan kumandasını ve multimadia özelli kullanılamıyor cok sinir bozucu ve ben okadar aramama ramen xp ninde sitesinde bu ozellikte programını bulamadım cd olmasa veya kayıp etsen çok sıkıntı yasarsın
ve asusun kartı çok buyuk benim kart 2.5 senelik bundan daha kucuk boyutlu crossfire veya slı yapanlar bu seskartı ile sıkıntı yaşıyabilirler
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sdbz 9 yıl
Sadece optik çıkışa yer verilmesi büyük eksiklik, bende 5.1 ses düzeni var, klasik jack çıkışlı, kullanamam.
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Whiskas 9 yıl
O DVI olarak adlandirilan cikisa buyuk ihtimalle breakout cable takilarak diger cikislar saglaniyordur.
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ShadowDream 9 yıl
Fiyatı uçuk bişi olucağı kesin.
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hellteam 9 yıl
Güzel ,şekil,pahalı kart Ayrıca pci-e x1 slotları mb lerde çok saçma yerlerde bunu alacak adam önce mb sine bi bakmalı

@Father Torque

Hocam platinumdan memnun değilmisiniz bende titanyum alacaktım takılmıyo mb ye çok cins yerde 2 tane slot var
Sizin ekran kartının altına rahat takıldımı gpu soğutmasını engellemiyomu
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