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Asus'dan Skype destekli ve dokunmatik ekranlı video-telefon

9 yıl
8,8b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Skype destekli ve dokunmatik ekranlı video-telefon
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Donanım dünyasının lider oyuncularından endüstri devi Asus, ürün gamını farklı segmentlere özel yeni nesil çözümlerle genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklama ile görüntülü konuşmaya olanak tanıyan dokunmatik ekranlı yeni video-telefonunu duyurdu. Firmanın Skype ile iş birliğine gideren geliştirdiği Touch AiGuru SV1T isimli yeni telefon, Nokia'nın QT uygulamasını ve kullanıcı ara birimini kullanıyor.

Skype desteği ile kullanıcıların internet üzerinden sınırsız video görüşme yapabilmesine olanak tanıyan video-telefon, Skype kullanıcılarının kendi aralarında ücretsiz görüşmesini sağlarken, sabit hatların ve mobil telefonların düşük oranlarla aranabilmesine olanak tanıyor ve tüm bunları herhangi bir bilgisayar ya da notebook kullanımına ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirebiliyor.

800 x 480 piksel çözünürlüğünü destekleyen 7-inç ekranla gelen telefon, WiFi, entegre kamera (0.3MP), mikrofon ve hoparlör gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Sade bir ara yüze ve kolay bir kullanıma sahip olduğu belirtilen Asus Videophone AiGuru SV1T, yurt dışında 270$ seviyesinden kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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El_domingo 9 yıl
Bence fiyatı baya yuksek...
telefon ahizesi olması da gerekirdi..
eğer bluetooth yoksa oda eksiklik tabi..
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Klinik_Psikolog 9 yıl
asus eee vb seyleri almak daima daha mantikli ayni fiyat ayni boyut
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sertacaygun 9 yıl
Boyutları nedir ?
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MythGuard 9 yıl
Skype'ı sürekli kullanan biri olarak haber beni heyecanlandırmadı değil
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