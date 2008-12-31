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Asus'dan Soket AM3 destekli yeni anakart; M4A78 Pro

10 yıl
10,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan Soket AM3 destekli yeni anakart; M4A78 Pro
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AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Deneb kod adlı Phenom II işlemcileri için geri sayımın başladığı şu günlerde anakart üreticilerinden arka arkaya yeni haberler gelmeye devam ediyor. Sektörün önde gelen aktörlerinden Tayvan merkezli Asus, 780G yonga setini kullanan ve Soket AM3 desteği sunan M4A78 Pro kod adlı yeni anakartı gösterdi.

Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2009) tanıtılması beklenen anakart, AMD'nin Soket AM2+ işlemcilerine ek olarak önümüzdeki aylarda duyurulması beklenen Soket AM3 formundaki işlemcileriyle de kullanılabilecek. Bilindiği üzere AMD'nin Soket AM3 işlemciler, kombo bellek desteği sayesinde Soket AM2+ anakartlarla da kullanılabilecek.

Asus'un pasif soğutma ile desteklenen anakartı baskılı devre tasarımı ve katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kullandığı yonga seti itibariyle entegre grafik işlemci özelliğine de sahip olan anakart üzerinde ATi'nin en güncel çözümlerinden biri olan DirectX 10 destekli Radeon HD 3200 yer alıyor ayrıca Hybrid Crossfire teknolojisi de destekleniyor.

Dört adet DDR2 DIMM slotuna sahip olan M4A78 Pro, harici ekran kartı için konumlandırılan PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCIe x1 ve 3x PCI slotunu da üzerinde barındırıyor. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II portuyla donatılan 780G yonga setli yeni anakart, görüntü aktarımı içinse DVI, D-Sub ve HDMI konnektörlerini destek veriyor.

Gigabit ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi detaylara da sahip olan 780G yonga setli yeni anakartın kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat ise henüz açıklanmadı.


http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=11171&Itemid=1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mamad 10 yıl
işlemci voltajını kontrol eden transistörlere soğutma uygulanmamış. Demek ki oc'da pek iddiası olmıcak.

Ama yine de güzel kart.
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musandia 10 yıl
ddr2-ddr3 anakartlar çıkmayacak mı?
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fatihcanery 10 yıl
anakarta siyah çok güzel gidiyor
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max975 10 yıl
çok şık gözüküyor ama sata girişleri yana alınsa daha iyi olurmuş
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