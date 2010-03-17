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Asus'dan USB 3.0 desteki yeni nettop'lar: EeeBox EB1501U ve EB1012U

9 yıl
9,3b
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7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan USB 3.0 desteki yeni nettop'lar: EeeBox EB1501U ve EB1012U
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Asus'dan USB 3.0 desteki yeni nettop'lar: EeeBox EB1501U ve EB1012U
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Eee PC serisi ile hem netbook hem de nettop pazarında sektörün en güçlü oyuncularından biri olan Asus, ilk defa CeBIT 2010 fuarında gösterdiği USB 3.0 destekli mini-bilgisayarlarını kullanıma sunuyor. Asil Beyaz ve Modern Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulan EB1501U ve EB1012U kod adlı kompakt sistemlerin her ikisine de birinci jenerasyon Nvidia ION platformu güç veriyor. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin kullanıldığı mini-bilgisayarlar, ION platformu kapsamında Nvidia GeForce 9400M entegre grafik birimi sayesinde belli ayar ve çözünürlüklerde oyun deneyimi sunabildiği gibi, 1080p videolar için donanımsal hızlandrma da yapabiliyorlar.

2GB sistem belleğine ve 250GB depolama kapasitesine sahip olan nettop'ların diğer özellikleri arasında , Gigabit Ethernet, 802.11b/g/n WiFi, çok formatlı kart okuyucusu, görüntü aktarımı için D-Sub ve HDMI konnektörleriyle birlikte iki adet USB 3.0 portu gibi detaylara yer veriliyor. İşletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ile gelen sistemlerden 1.1 Kg ağırlığındaki EB1012U optik sürücüsüz olarak gelirken, 1.2 Kg ağırlığındaki EB1501U ise slot yüklemeli DVD yazıcı bile birlikte sunuluyor.

Nisan ayında satışa sunulması beklenen Asus EeeBox EB1501U ve EB1012U'nun Nisan ayında 500 dolar altında bir fiyatlandırma ile satışa sunulmaları bekleniyor.

Asus'dan USB 3.0 desteki yeni nettop'lar: EeeBox EB1501U ve EB1012U
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Asus'dan USB 3.0 desteki yeni nettop'lar: EeeBox EB1501U ve EB1012U
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yc#1 9 yıl
@bluemad
Mevcut bilgisayarınızla yaptığınız tüm işlemleri bu nettoplari ile de rahatlıkla yapabilirsiniz.
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bluemad 9 yıl
bunlari sirf düsük güc tükettigi icin düsünüyorum, suan bende ati 9600 var bununla fifa10 oynayabiliyorum, bir arkadas söyleyebilir mi acaba; ION, F10 ile F11 ve F12 oynatabilir mi?, yoksa gerek atom330 su an kullandigim tarihi eser P4 2,8 den, ION da ati9600 daha hizli ve performanslidir herhalde.
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homebird 9 yıl
Alacaksın salona; birde harici ses kartı, fullhd sinemanı izle, internetine gir, download yap, müzük dinle, tv izle daha ne olsun,tam bir multimedia cihazı işte.
Yakacağı elektrikte 25-30 watt bişi olur.
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phobia 9 yıl
Çok şık bir ürün, @Batuist'in yazdığı gibi işlerde de rahatlıkla kullanılabilir ama ne yazık ki fiyatı yüksek !
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Furkan* 9 yıl
Asus işini bilio
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Batuist 9 yıl
bu cihazla sadece iki şey yapılabilir.. 1- internete girebilirsiniz 2-televizyonda film izlersiniz.. başkada hiçbirşey olmaz bundan... zaten üretim amacıda bu.. güzel ürün daha fazla çeşitleride çıksa rekabet olsa iyi olur...
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