Asus'dan VH serisi dört yeni geniş ekran LCD monitör geliyor

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Asus dört yeni geniş ekran LCD monitörünü kullanıma sunuyor. 18.5" boyutundaki VH192C/SC/D, 21.5" boyutundaki VH222H/S, VH226H/C ve 23.6" boyutundaki VH242H/T modelleirni duyuran firmanın tüm modelleri piyano siyahı dış tasarıma sahip. VH192 modeli 720p (1366x768) hariç diğer üç modeli de 1920 x 1080 çözünürlüğünü destekleyen VH serisi yeni monitörler, 16:9 görüntü formatıyla da uyumlular.

Parlaklık seviyesi 300 cd/m2 olarak belirlenen monitörler, modeline göre 10000:1/12000:1/20000:1 gibi farklı karşıtlık değerlerine sahipler. Tepki süresi de yine modeline göre 2 ve 5ms arasında değişen Asus'un VH serisi geniş ekran LCD monitörleri, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine de sahip.

Çift hoparlör ile donatılan yeni monitörlerin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatları hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

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