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Asus'dan VH serisi dört yeni geniş ekran LCD monitör geliyor

10 yıl
14,2b
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6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan VH serisi dört yeni geniş ekran LCD monitör geliyor
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Asus dört yeni geniş ekran LCD monitörünü kullanıma sunuyor. 18.5" boyutundaki VH192C/SC/D, 21.5" boyutundaki VH222H/S, VH226H/C ve 23.6" boyutundaki VH242H/T modelleirni duyuran firmanın tüm modelleri piyano siyahı dış tasarıma sahip. VH192 modeli 720p (1366x768) hariç diğer üç modeli de 1920 x 1080 çözünürlüğünü destekleyen VH serisi yeni monitörler, 16:9 görüntü formatıyla da uyumlular.

Parlaklık seviyesi 300 cd/m2 olarak belirlenen monitörler, modeline göre 10000:1/12000:1/20000:1 gibi farklı karşıtlık değerlerine sahipler. Tepki süresi de yine modeline göre 2 ve 5ms arasında değişen Asus'un VH serisi geniş ekran LCD monitörleri, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine de sahip.

Çift hoparlör ile donatılan yeni monitörlerin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatları hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Asus'dan VH serisi dört yeni geniş ekran LCD monitör geliyor
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Asus'dan VH serisi dört yeni geniş ekran LCD monitör geliyor
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face1tr 10 yıl
şu herkesin beklediği 1080p "auo" paneller bunlar olsa gerek ?
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hellmare 10 yıl
Artık zamanı gelmişti full hd monitörlerin ama fiyatları alınabilir seviyeye çekilmedikçe çokta popüler olamaz gibime geliyor.Mesela ben full hd tv almayı düşünüyorum hemde monitör niyetine kullanırım....
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kasap01 10 yıl
10 numara
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miraculous 10 yıl
güzel monitörler 16:9 a uyumlu olmaları daha da güzel zaten 16:10 olan wide screen ların niye öyle olduğunu anlamamışımdır bir türlü
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resler 10 yıl
Ekonomik kiriz nedeniyle 19"-20" monitörlerde full-hd gelicek gibi.
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max975 10 yıl
iyi monütörlere benziyor ama...
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