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Asus'dan yeni kablosuz kulaklık; Travelite HS-1000W

10 yıl
5,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'dan yeni kablosuz kulaklık; Travelite HS-1000W
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Ürün gamının farklı ihtiyaçlar için hazırladığı yeni donanımlarla zenginleştiren Tayvan merkezli Asus, Travelite serisi çatısı altında geliştirdiği yeni kablosuz kulaklığını duyurdu. Travelite HS-1000W isimlendirilen yeni model 20Hz - 20 KHz frekans aralığını destekliyor ve 40mm sürücülerini kullanıyor. 2.4GHz'lik WiFi bağlantısına sahip olan yeni kulaklığın 20 metreye kadar sorunsuzca kullanılabildiği belirtiliyor. 122 gram ağırlığında olan ve 2.5 saatlik tam şarj ile 8 saatlik kullanım sunan kulaklığın kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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max975 10 yıl
biaz sade birşeye benziyor ama bakalım kalitesi nasıl olacak.
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corapsiz 10 yıl
alımı hakkında bi bilgi yok mu fiyat vs..
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