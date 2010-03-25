Asus'tan Intel Atom N450 işlemcili netbook: Eee 1001PX

Dünya'nın önde gelen taşınabilir bilgisayar üreticilerinden Asus, Intel Atom N450 işlemcili netbook bilgisayarı Eee 1001PX'i duyurdu.

Asus, netbook pazarına son ürünü olan Eee 1001PX'i sundu. Intel Atom N450 1.6 Ghz işlemciye sahip olan bilgisayarda 1GB sistem belleği ve 250 GB depolama alanı bulunuyor. 6 hücreli bataryaya sahip olan Eee 1001PX, 9 saate varan kullanım süresi vaad ediyor. 0.3 mp dahili kameraya sahip olan bilgisayarda 3 adet USB 2.0 portu, VGA çıkışı, 10/100 Ethernet girişi bulunuyor. Mikrofon girişi, kulaklık girişi ve kart okuyucunun da unutulmadığı Asus Eee 1001PX'in Windows XP ve Windows 7 Home Edition işletim sistemleriyle satılacağı belirtildi.

Asus'un piyasaya sunmaya hazırladığı Intel Atom N450 işlemcili netbook bilgisayarı Eee 1001PX'in Windows XP işletim sistemli versiyonunun 326$, Windows 7 Home Edition işletim sistemli modelinin ise 406$ fiyat etiketiyle satılacağı açıklandı