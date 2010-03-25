Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus'tan Intel Atom N450 işlemcili netbook: Eee 1001PX

Asus, Intel Atom N450 işlemciye sahip netbook bilgisayarı Eee 1001PX'i duyurdu
9 yıl
13,3b
1
3
Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünya'nın önde gelen taşınabilir bilgisayar üreticilerinden Asus, Intel Atom N450 işlemcili netbook bilgisayarı Eee 1001PX'i duyurdu.

Asus, netbook pazarına son ürünü olan Eee 1001PX'i sundu. Intel Atom N450 1.6 Ghz işlemciye sahip olan bilgisayarda 1GB sistem belleği ve 250 GB depolama alanı bulunuyor. 6 hücreli bataryaya sahip olan Eee 1001PX, 9 saate varan kullanım süresi vaad ediyor. 0.3 mp dahili kameraya sahip olan bilgisayarda 3 adet USB 2.0 portu, VGA çıkışı, 10/100 Ethernet girişi bulunuyor. Mikrofon girişi, kulaklık girişi ve kart okuyucunun da unutulmadığı Asus Eee 1001PX'in Windows XP ve Windows 7 Home Edition işletim sistemleriyle satılacağı belirtildi.

Asus'un piyasaya sunmaya hazırladığı Intel Atom N450 işlemcili netbook bilgisayarı Eee 1001PX'in Windows XP işletim sistemli versiyonunun 326$, Windows 7 Home Edition işletim sistemli modelinin ise 406$ fiyat etiketiyle satılacağı açıklandı


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LesEnfantsTerribles 9 yıl
Bu sefer Windows 7 seçeneği de sunulmuş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 9 yıl
1.6 atom, intel gm, 1gb ram, windows xp
hep aynı. aynı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 9 yıl

Hobar

1.6 atom, intel gm, 1gb ram, windows xp

hep aynı. aynı


N470 koysalar hadi diyeceğim de, N450 koyuyorlar bir de.

Intel istese CULV platformundan C743 tarzında bir işlemciyi paşa paşa bu cihazlara koydurtur. Fakat ellerinde sanırım milyarlarca Pentium 4 stoğu olmuş vakti evvel. Onları bitirene kadar ölmek var, dönmek yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim