Asus, Vivobook S14 ve Vivobook S16 serisini yeniledi: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Asus, CES 2026 kapsamında Vivobook S14 ve Vivobook S16 dizüstü bilgisayarlarını güncelleyerek donanım tarafında önemli yenilikler sundu. Yenilenen modeller, AMD Ryzen AI, Intel Core Ultra Series 3 ve Qualcomm Snapdragon işlemci seçenekleriyle piyasaya adım atacak. Genel tasarım çizgisi ise seri genelinde korunuyor.

Ortak tasarım dili ve ince gövde yapısı

Vivobook S14 ve S16 modellerinin tamamı CNC ile işlenmiş Asus logosuna sahip metal kasa ile geliyor. Tüm varyantlarda gövde kalınlığı 1,59 cm seviyesinde tutulurken, ağırlık tarafında işlemci platformuna göre farklılıklar bulunuyor. Intel tabanlı modeller 1,40 kg ağırlıkla daha hafif bir yapı sunarken, AMD ve Snapdragon işlemcili sürümler yaklaşık 1,70 kg seviyesinde konumlanıyor.

Tam Boyutta Gör Asus, ekran tarafında OLED paneli Vivobook S serisinin merkezine yerleştiriyor. Intel ve AMD işlemcili Vivobook S14 ve S16 modelleri, 1920 x 1200 çözünürlükte WUXGA OLED ekran ile geliyor. Bu paneller 16:10 en-boy oranı, 60 Hz yenileme hızı, 300 nit parlaklık ve %95 DCI-P3 renk gamı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Snapdragon X2 Elite işlemcili Vivobook S16 ise ekran konusunda daha esnek bir yapı sunuyor. Kullanıcılar bu modelde WUXGA OLED panel ya da 2560 x 1600 çözünürlüklü, 144 Hz yenileme hızına sahip 2.5K IPS ekran arasında seçim yapabiliyor. IPS panel seçeneği 400 nit parlaklık ve %100 sRGB renk kapsamı ile özellikle yüksek tazeleme hızı isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Donanım özellikleri neler?

Yeni Vivobook S serisi, bellek ve depolama tarafında güncel standartları yakalıyor. Intel ve AMD tabanlı modellerde 32 GB’a kadar DDR5 RAM desteği sunulurken, yapılandırma 16 GB anakarta lehimli + 16 GB SODIMM şeklinde geliyor. Snapdragon sürümünde ise 16 GB veya 32 GB LPDDR5X RAM tercih edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Depolama tarafında tüm modellerde PCIe 4.0 arayüzlü M.2 NVMe SSD kullanılıyor ve kapasite seçenekleri 512 GB veya 1 TB olarak sunuluyor. Grafik tarafında Intel modeller entegre Intel UHD Graphics, AMD modeller Radeon grafik birimi, Snapdragon sürümü ise Qualcomm Adreno GPU ile geliyor.

Tam Boyutta Gör Vivobook S14 ve S16 modelleri bağlantı tarafında oldukça cömert. Intel ve AMD varyantlarda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4, Snapdragon modelde ise Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği bulunuyor. Tüm modellerde 1080p çözünürlüklü IR kamera, Windows Hello yüz tanıma ve fiziksel kamera kapatma sürgüsü standart olarak sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Ses tarafında Asus, tüm seride Dolby Atmos sertifikası sunarken Snapdragon model ayrıca Snapdragon Sound ve akıllı amplifikatör teknolojisi ile destekleniyor. Büyük yüzey alanına sahip touchpad, tüm modellerde akıllı dokunmatik hareketler ile kullanılabiliyor. Snapdragon sürümde touchpad alanı, standart modellere kıyasla %40 daha büyük.

Port tarafında Vivobook S serisi günlük kullanım için geniş seçenekler sunuyor. Intel ve AMD modellerde USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1 (TMDS) ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Snapdragon model ise daha ileri bir yapı sunarak iki adet USB4 (40 Gbps), farklı hızlara sahip iki USB Type-A, HDMI 2.1 ve 3,5 mm ses çıkışı ile geliyor.

Batarya kapasitesi tüm modellerde 70 Wh olarak belirlenmiş durumda. Intel ve AMD sürümler 68W USB-C adaptör ile şarj edilirken, Snapdragon X2 Elite işlemcili Vivobook S16 100W USB-C adaptör ile geliyor.

Asus, yenilenen Vivobook S14 ve Vivobook S16 modellerinin fiyat ve satış tarihine ilişkin detayları henüz açıklamadı.

2026 Asus Vivobook S14 ve Vivobook S16 özellikleri Özellik Vivobook S14 (Intel) Vivobook S14 (AMD) Vivobook S16 (AMD) Vivobook S16 (Snapdragon) İşlemci Intel Core Ultra 7/5 Series 3 AMD Ryzen AI 7 445 AMD Ryzen AI 7 445 Snapdragon X2 Elite (18 çekirdek) Ekran 14" WUXGA OLED, 60 Hz, 300 nits, %95 DCI-P3 14" WUXGA OLED, 60 Hz, 300 nits, %95 DCI-P3 16" WUXGA OLED, 60 Hz, 300 nits, %95 DCI-P3 16" WUXGA OLED veya 2.5K IPS OLED: 60 Hz, %95 DCI-P3

IPS: 144 Hz, %100 sRGB Grafik Intel UHD Graphics AMD Radeon Graphics AMD Radeon Graphics Qualcomm Adreno GPU RAM Up to 32GB DDR5 (16+16) Up to 32GB DDR5 (16+16) Up to 32GB DDR5 (16+16) 16GB / 32GB LPDDR5X Depolama 512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD 512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD 512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD 512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD Kamera 1080p FHD IR (Windows Hello, gizlilik kapak) 1080p FHD IR (Windows Hello, gizlilik kapak) 1080p FHD IR (Windows Hello, gizlilik kapak) 1080p FHD IR (Windows Hello, gizlilik kapak) Bağlantı Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Ses Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos + Snapdragon Sound Portlar 2x USB 3.2 Type-A, 2x USB-C, HDMI 2.1, 3.5mm 2x USB 3.2 Type-A, 2x USB-C, HDMI 2.1, 3.5mm 2x USB 3.2 Type-A, 2x USB-C, HDMI 2.1, 3.5mm 2x USB4, USB3.2 Gen2/A, HDMI 2.1, 3.5mm Batarya 70 Wh 70 Wh 70 Wh 70 Wh Şarj Adaptörü 68W USB-C 68W USB-C 68W USB-C 100W USB-C Ağırlık 1.40 kg 1.40 kg 1.70 kg 1.68 kg

