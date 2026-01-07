Asus, Vivobook S14 ve Vivobook S16 serisini yeniledi: İşte özellikleri

Ortak tasarım dili ve ince gövde yapısı
Vivobook S14 ve S16 modellerinin tamamı CNC ile işlenmiş Asus logosuna sahip metal kasa ile geliyor. Tüm varyantlarda gövde kalınlığı 1,59 cm seviyesinde tutulurken, ağırlık tarafında işlemci platformuna göre farklılıklar bulunuyor. Intel tabanlı modeller 1,40 kg ağırlıkla daha hafif bir yapı sunarken, AMD ve Snapdragon işlemcili sürümler yaklaşık 1,70 kg seviyesinde konumlanıyor.
Donanım özellikleri neler?
Yeni Vivobook S serisi, bellek ve depolama tarafında güncel standartları yakalıyor. Intel ve AMD tabanlı modellerde 32 GB’a kadar DDR5 RAM desteği sunulurken, yapılandırma 16 GB anakarta lehimli + 16 GB SODIMM şeklinde geliyor. Snapdragon sürümünde ise 16 GB veya 32 GB LPDDR5X RAM tercih edilebiliyor.
Port tarafında Vivobook S serisi günlük kullanım için geniş seçenekler sunuyor. Intel ve AMD modellerde USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1 (TMDS) ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Snapdragon model ise daha ileri bir yapı sunarak iki adet USB4 (40 Gbps), farklı hızlara sahip iki USB Type-A, HDMI 2.1 ve 3,5 mm ses çıkışı ile geliyor.
Batarya kapasitesi tüm modellerde 70 Wh olarak belirlenmiş durumda. Intel ve AMD sürümler 68W USB-C adaptör ile şarj edilirken, Snapdragon X2 Elite işlemcili Vivobook S16 100W USB-C adaptör ile geliyor.
Asus, yenilenen Vivobook S14 ve Vivobook S16 modellerinin fiyat ve satış tarihine ilişkin detayları henüz açıklamadı.
|Özellik
|Vivobook S14 (Intel)
|Vivobook S14 (AMD)
|Vivobook S16 (AMD)
|Vivobook S16 (Snapdragon)
|İşlemci
|Intel Core Ultra 7/5 Series 3
|AMD Ryzen AI 7 445
|AMD Ryzen AI 7 445
|Snapdragon X2 Elite (18 çekirdek)
|Ekran
|14" WUXGA OLED, 60 Hz, 300 nits, %95 DCI-P3
|14" WUXGA OLED, 60 Hz, 300 nits, %95 DCI-P3
|16" WUXGA OLED, 60 Hz, 300 nits, %95 DCI-P3
|
16" WUXGA OLED veya 2.5K IPS
OLED: 60 Hz, %95 DCI-P3
|Grafik
|Intel UHD Graphics
|AMD Radeon Graphics
|AMD Radeon Graphics
|Qualcomm Adreno GPU
|RAM
|Up to 32GB DDR5 (16+16)
|Up to 32GB DDR5 (16+16)
|Up to 32GB DDR5 (16+16)
|16GB / 32GB LPDDR5X
|Depolama
|512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD
|512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD
|512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD
|512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD
|Kamera
|1080p FHD IR (Windows Hello, gizlilik kapak)
|1080p FHD IR (Windows Hello, gizlilik kapak)
|1080p FHD IR (Windows Hello, gizlilik kapak)
|1080p FHD IR (Windows Hello, gizlilik kapak)
|Bağlantı
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Ses
|Dolby Atmos
|Dolby Atmos
|Dolby Atmos
|Dolby Atmos + Snapdragon Sound
|Portlar
|2x USB 3.2 Type-A, 2x USB-C, HDMI 2.1, 3.5mm
|2x USB 3.2 Type-A, 2x USB-C, HDMI 2.1, 3.5mm
|2x USB 3.2 Type-A, 2x USB-C, HDMI 2.1, 3.5mm
|2x USB4, USB3.2 Gen2/A, HDMI 2.1, 3.5mm
|Batarya
|70 Wh
|70 Wh
|70 Wh
|70 Wh
|Şarj Adaptörü
|68W USB-C
|68W USB-C
|68W USB-C
|100W USB-C
|Ağırlık
|1.40 kg
|1.40 kg
|1.70 kg
|1.68 kg