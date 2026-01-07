Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Asus, Vivobook S14 ve Vivobook S16 serisini yeniledi: İşte özellikleri

    Asus, Vivobook S14 ve S16 modellerini AMD Ryzen AI, Intel Core Ultra ve Snapdragon X2 Elite işlemcilerle yeniledi. Cihazlar, OLED ekran, ince tasarım ve güçlü donanımlarıyla öne çıkıyor.

    Asus, Vivobook S14 ve Vivobook S16 serisini yeniledi Tam Boyutta Gör
    Asus, CES 2026 kapsamında Vivobook S14 ve Vivobook S16 dizüstü bilgisayarlarını güncelleyerek donanım tarafında önemli yenilikler sundu. Yenilenen modeller, AMD Ryzen AI, Intel Core Ultra Series 3 ve Qualcomm Snapdragon işlemci seçenekleriyle piyasaya adım atacak. Genel tasarım çizgisi ise seri genelinde korunuyor.

    Ortak tasarım dili ve ince gövde yapısı

    Vivobook S14 ve S16 modellerinin tamamı CNC ile işlenmiş Asus logosuna sahip metal kasa ile geliyor. Tüm varyantlarda gövde kalınlığı 1,59 cm seviyesinde tutulurken, ağırlık tarafında işlemci platformuna göre farklılıklar bulunuyor. Intel tabanlı modeller 1,40 kg ağırlıkla daha hafif bir yapı sunarken, AMD ve Snapdragon işlemcili sürümler yaklaşık 1,70 kg seviyesinde konumlanıyor.

    Asus, Vivobook S14 ve Vivobook S16 serisini yeniledi Tam Boyutta Gör
    Asus, ekran tarafında OLED paneli Vivobook S serisinin merkezine yerleştiriyor. Intel ve AMD işlemcili Vivobook S14 ve S16 modelleri, 1920 x 1200 çözünürlükte WUXGA OLED ekran ile geliyor. Bu paneller 16:10 en-boy oranı, 60 Hz yenileme hızı, 300 nit parlaklık ve %95 DCI-P3 renk gamı sunuyor.
    Asus, Vivobook S14 ve Vivobook S16 serisini yeniledi Tam Boyutta Gör
    Snapdragon X2 Elite işlemcili Vivobook S16 ise ekran konusunda daha esnek bir yapı sunuyor. Kullanıcılar bu modelde WUXGA OLED panel ya da 2560 x 1600 çözünürlüklü, 144 Hz yenileme hızına sahip 2.5K IPS ekran arasında seçim yapabiliyor. IPS panel seçeneği 400 nit parlaklık ve %100 sRGB renk kapsamı ile özellikle yüksek tazeleme hızı isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

    Donanım özellikleri neler?

    Yeni Vivobook S serisi, bellek ve depolama tarafında güncel standartları yakalıyor. Intel ve AMD tabanlı modellerde 32 GB’a kadar DDR5 RAM desteği sunulurken, yapılandırma 16 GB anakarta lehimli + 16 GB SODIMM şeklinde geliyor. Snapdragon sürümünde ise 16 GB veya 32 GB LPDDR5X RAM tercih edilebiliyor.

    Asus, Vivobook S14 ve Vivobook S16 serisini yeniledi Tam Boyutta Gör
    Depolama tarafında tüm modellerde PCIe 4.0 arayüzlü M.2 NVMe SSD kullanılıyor ve kapasite seçenekleri 512 GB veya 1 TB olarak sunuluyor. Grafik tarafında Intel modeller entegre Intel UHD Graphics, AMD modeller Radeon grafik birimi, Snapdragon sürümü ise Qualcomm Adreno GPU ile geliyor.
    Asus, Vivobook S14 ve Vivobook S16 serisini yeniledi Tam Boyutta Gör
    Vivobook S14 ve S16 modelleri bağlantı tarafında oldukça cömert. Intel ve AMD varyantlarda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4, Snapdragon modelde ise Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği bulunuyor. Tüm modellerde 1080p çözünürlüklü IR kamera, Windows Hello yüz tanıma ve fiziksel kamera kapatma sürgüsü standart olarak sunuluyor.
    Asus, Vivobook S14 ve Vivobook S16 serisini yeniledi Tam Boyutta Gör
    Ses tarafında Asus, tüm seride Dolby Atmos sertifikası sunarken Snapdragon model ayrıca Snapdragon Sound ve akıllı amplifikatör teknolojisi ile destekleniyor. Büyük yüzey alanına sahip touchpad, tüm modellerde akıllı dokunmatik hareketler ile kullanılabiliyor. Snapdragon sürümde touchpad alanı, standart modellere kıyasla %40 daha büyük.

    Port tarafında Vivobook S serisi günlük kullanım için geniş seçenekler sunuyor. Intel ve AMD modellerde USB 3.2 Type-A, USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1 (TMDS) ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Snapdragon model ise daha ileri bir yapı sunarak iki adet USB4 (40 Gbps), farklı hızlara sahip iki USB Type-A, HDMI 2.1 ve 3,5 mm ses çıkışı ile geliyor.

    Batarya kapasitesi tüm modellerde 70 Wh olarak belirlenmiş durumda. Intel ve AMD sürümler 68W USB-C adaptör ile şarj edilirken, Snapdragon X2 Elite işlemcili Vivobook S16 100W USB-C adaptör ile geliyor.

    Asus, yenilenen Vivobook S14 ve Vivobook S16 modellerinin fiyat ve satış tarihine ilişkin detayları henüz açıklamadı.

    2026 Asus Vivobook S14 ve Vivobook S16 özellikleri
    Özellik Vivobook S14 (Intel) Vivobook S14 (AMD) Vivobook S16 (AMD) Vivobook S16 (Snapdragon)
    İşlemci Intel Core Ultra 7/5 Series 3 AMD Ryzen AI 7 445 AMD Ryzen AI 7 445 Snapdragon X2 Elite (18 çekirdek)
    Ekran 14" WUXGA OLED, 60 Hz, 300 nits, %95 DCI-P3 14" WUXGA OLED, 60 Hz, 300 nits, %95 DCI-P3 16" WUXGA OLED, 60 Hz, 300 nits, %95 DCI-P3

    16" WUXGA OLED veya 2.5K IPS

    OLED: 60 Hz, %95 DCI-P3
    IPS: 144 Hz, %100 sRGB
    Grafik Intel UHD Graphics AMD Radeon Graphics AMD Radeon Graphics Qualcomm Adreno GPU
    RAM Up to 32GB DDR5 (16+16) Up to 32GB DDR5 (16+16) Up to 32GB DDR5 (16+16) 16GB / 32GB LPDDR5X
    Depolama 512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD 512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD 512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD 512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD
    Kamera 1080p FHD IR (Windows Hello, gizlilik kapak) 1080p FHD IR (Windows Hello, gizlilik kapak) 1080p FHD IR (Windows Hello, gizlilik kapak) 1080p FHD IR (Windows Hello, gizlilik kapak)
    Bağlantı Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
    Ses Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos + Snapdragon Sound
    Portlar 2x USB 3.2 Type-A, 2x USB-C, HDMI 2.1, 3.5mm 2x USB 3.2 Type-A, 2x USB-C, HDMI 2.1, 3.5mm 2x USB 3.2 Type-A, 2x USB-C, HDMI 2.1, 3.5mm 2x USB4, USB3.2 Gen2/A, HDMI 2.1, 3.5mm
    Batarya 70 Wh 70 Wh 70 Wh 70 Wh
    Şarj Adaptörü 68W USB-C 68W USB-C 68W USB-C 100W USB-C
    Ağırlık 1.40 kg 1.40 kg 1.70 kg 1.68 kg
    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Asus-refreshes-Vivobook-S14-and-Vivobook-S16-with-AMD-Ryzen-AI-and-Intel-Core-Ultra-9-processors.1195134.0.html https://press.asus.com/news/press-releases/asus-vivobook-s14-s16/ https://press.asus.com/news/press-releases/vivobook-s14-s16-ai-laptop/ https://press.asus.com/news/press-releases/asus-vivobook-s16-copilot-plus-pc/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aferin aç karna içilir mi gece taksiye çıkmak motor ısınınca lifter sesi nasılsın sorusuna komik cevap audi a3 1.6 tdi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook 15
    Asus VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum