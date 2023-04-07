DLSS nedir? Nvidia DLSS destekleyen ekran kartları ve oyunlar

Geçtiğimiz birkaç yıl içinde oyunların grafikleri inanılmaz gelişti. Her zamankinden daha karmaşık dokular, yansımalar ve sahnelerle, donanıma olan talep uzun zamandır olmadığı kadar fazla. Oyunlardan gelen donanım talebindeki bu artış, performansı artırmaya çalışan çok sayıda yeniliğe yol açtı. Bu büyük yeniliklerden biri de Nvidia DLSS teknolojisi. En yeni Nvidia RTX ekran kartlarına bakıyorsanız, özellikler arasında bu ibare gözünüze çarpmıştır. Peki, Nvidia DLSS nedir, ne işe yarar? Şu anda DLSS destekli oyunlar ve ekran kartları neler? Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı içeriğimizin devamında.

DLSS nedir ❓ Tam Boyutta Gör DLSS açılımı; Deep Learning Super Sampling’dir. Türkçe'de ise derin öğrenme destekli süper örnekleme anlamına gelir. DLSS ne demek kısaca açıklamak gerekirse; DLSS, Nvidia tarafından geliştirilen bir görüntü oluşturma teknolojisidir. Bu teknoloji, orijinal düşük çözünürlüklü görüntünün daha yüksek çözünürlüklü bir versiyonu gibi görünen bir görüntü üretmek için derin öğrenmeyi kullanır. Süper örnekleme kısmı, işlenmiş grafiklerde görünen pürüzlü kenarları yumuşatan bir kenar yumuşatma yöntemini ifade eder. Süper örnekleme kenar yumuşatma, görüntüyü çok daha yüksek bir çözünürlükte işler ve bu verileri doğal çözünürlükte boşlukları doldurmak için kullanır. Derin öğrenme kısmı, Nvidia’nın başarısı. Makine öğreniminin gücünü kullanan Nvidia, yapay zeka modellerini yüksek çözünürlüklü taramalarla eğitiyor. Ardından kenar yumuşatma yöntemi, eksik bilgileri doldurmak için yapay zeka modelini kullanıyor. Süper örnekleme kenar yumuşatma, genelde daha yüksek çözünürlüklü görüntüyü doğal olarak oluşturmayı gerektirdiğinden bu önemlidir. Nvidia, bunu çevrimdışı, bilgisayarınızdan uzakta yapar ve bilgisayarın performansını etkilemeden süper örneklemenin faydalarını sunar. Tüm bu işlemler, RTX ekran kartlarında bulunan Nvidia’nın Tensor çekirdekleri sayesinde mümkündür. RTX 3060, 3060 Ti, 3070, 3080, 3090, çekirdek başına daha yüksek performans sunan Nvidia’nın ikinci nesil Tensor çekirdekleriyle gelir. Nvidia’nın RTX 40 serisi en yeni ekran kartları, dördüncü nesil Tensor çekirdeklerini taşıyor. AMD’nin FidelityFX süper çözünürlük özelliği, Intel’in XeSS veya Xe Super Sampling adında kendi süper örnekleme teknolojisi olsa da Nvidia bu alanda başı çekiyor.

DLSS ne işe yarar 🧐 Tam Boyutta Gör DLSS, daha iyi görünen oyunlar oluşturmak için Nvidia’nın yapay zeka algoritmasını öğretmeye yönelik kapsamlı bir işlemin sonucu. DLSS, oyunu daha düşük çözünürlükte işledikten sonra daha yüksek çözünürlükte çalışıyormuş gibi görünen bir görüntü oluşturmak için süper çözünürlüklü görüntü eğitimi bilgi tabanından bilgi çıkarımı yapar. Örneğin; 1440p’de işlenen bir oyun 4K’da çalışıyormuş gibi görünür. Daha bilindik süper çözünürlük teknikleri, nihai görselde bozulmalara ve hatalara yol açabilir ancak DLSS, daha da iyi görünen bir görüntü oluşturmak için bu hataları çözecek şekilde tasarlanmıştır. Bu teknoloji, oyunun görünüm ve hissini etkilemeden önemli performans artışları sağlayabilir. DLSS, aslında Nvidia’nın ekran görüntüsünü iyileştiren Ansel teknolojisinin gerçek zamanlı bir versiyonu. Performans artışı sağlamak için görüntüyü daha düşük çözünürlükte işler, ardından çözünürlüğü yükseltmek için nispeten karşılaştırılabilir bir genel etki sağlamak için çeşitli efektler uygular. Neticede, görsel doğrulukta önemli bir kayıp olmadan daha yüksek kare hızları elde edilir. Nvidia, DLSS’in ışın izleme ile birlikte kullanıldığında, kare hızlarının %75’e kadar arttığını iddia ediyor. Nvidia DLSS 3 teknolojisi neler getiriyor 💡 DLSS 3.0, mükemmel görüntü kalitesini ve yanıt hızını korurken performansı önemli ölçüde artırıyor. Süper yüksek çözünürlüğü temel alan özellik, tamamen yeni kareler oluşturmak için optik çoklu kare oluşturma ile optimum yanıt verme için NVIDIA Reflex düşük gecikme teknolojisini getiriyor. DLSS 3, GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarına güç sağlayan NVIDIA Ada Lovelace mimarisinin yeni dördüncü nesil tensör çekirdekleri ve optik akış hızlandırıcısı tarafından destekleniyor. DLSS 3 etkinleştirildiğinde yapay zeka, süper çözünürlük ile ilk karenin dörtte üçünü yeniden oluşturur. Böylece kare oluşturma kullanarak ikinci karenin tamamı yeniden oluşturulur. DLSS 3.0, görüntülenen piksellerin sekizde yedisini yeniden oluşturarak performansı önemli ölçüde artırır. DLSS 3, GPU ve CPU’yu senkronize ederek optimum yanıt süresi ve düşük sistem gecikmesi sağlayan NVIDIA Reflex’i içerir. Daha düşük sistem gecikmesi, özellikle kontrolün son derece hassas olduğu online oyunlarda avantaj sağlar. DLSS 3, doğala kıyasla gecikmeyi 2 kata kadar azaltıyor.

DLSS destekli oyunlar 🎮 Tam Boyutta Gör GeForce RTX 40 serisi ekran kartına sahip PC ve laptoplarda, NVIDIA DLSS 3 kullanılarak kare hızları artırılabilir. Nvidia’nın güncel listesine göre 30’a yakın oyunda DLSS 3 desteği var. Önceki nesil GeForce RTX ekran kartlı bilgisayarlarda da DLSS 3 destekli oyunlar için DLSS 2 süper çözünürlük kullanılabiliyor. Bu entegrasyon, tüm GeForce RTX kullanıcıları için sistem gecikmesini azaltan ve oyunları daha duyarlı hale getiren NVIDIA Reflex'i de içeriyor. RTX hızlandırmalı ışın izleme de oyunlara daha gerçekçi ve sürükleyici görsel efektler kazandırıyor. Peki, DLSS hangi oyunlarda var? A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Battlefield 5

Bright Memory: Infinite

Conqueror's Blade

Cyberpunk 2077

Dakar Desert Rally

Deliver Us Mars

Destroy All Humans! 2 - Reprobed

Dying Light 2 Stay Human

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

F1 22

Forza Horizon 5

HITMAN World of Assassination

Hogwarts Legacy

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Marvel's Midnight Suns

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man Remastered

Microsoft Flight Simulator

Need For Speed Unbound

PERISH

Portal with RTX

SUPER PEOPLE 2

THE FINALS

The Witcher 3: Wild Hunt

Warhammer 40,000: Darktide

WRC Generations – The FIA WRC Official

VRAM nedir, ne işe yarar? 1 hf. önce eklendi

DLSS nasıl açılır ✅ Tam Boyutta Gör Valorant, Minecraft, Fortnite, BF5 ve daha birçok oyunda DLSS nasıl açılır çok merak ediliyor. Nvidia’nın GeForce RTX ekran kartına sahipseniz, oynadığınız oyunun kare hızı performansını artırmak için bu özelliği kullanabilirsiniz. DLSS, Cyberpunk 2077 gibi zorlu oyunlar için kullanışlı bir teknolojidir; giriş ve orta seviye ekran kartlarının kare hızında daha yüksek çözünürlükler elde edilmesini sağlar. Peki, bilgisayarda DLSS nasıl açılır 🔽 1️⃣ Ekran kartı sürücülerinin güncel olup olmadığını kontrol edin DLSS’in düzgün çalışması için ekran kartı sürücülerinin güncel olduğundan emin olmalısınız. GeForce Experience’ı indirerek ekran kartınız için güncel sürücünün yüklü olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Programını açıp Sürücüler sekmesine tıklayın ve ardından sağ üst köşeyi kontrol edin. Ekran kartı sürücüleriniz güncel değilse indirmeniz istenecektir. Ekran kartı güncelleme nasıl yapılır? 4 ay önce eklendi 2️⃣ DLSS ile uyumlu oyunu açın ve ayarlarına girin Nvidia DLSS 2 ve 3 destekli oyununuzu başlatın. Oyunun ekran ayarlarına girin. Ekran ayarları menüsünde DLSS’i açmak için bir seçenek olacaktır. Ancak açıkça bu şekilde yazmayabilir. Zira Upscale Method altında da NVIDIA DLSS olabiliyor. Bazı oyunlarda grafik kalitesi ve performans arasından seçim yapabiliyorsunuz. Özelliği açıp Uygula butonuna tıklayın. 3️⃣ Oyuna geçin ve FPS sayacı ile performansı kontrol edin DLSS’i açtınız ancak kare hızının gerçekten artıp artmadığını kontrol etmenizde fayda var. Nvidia’nın FPS counter aracı ile ne kadar FPS aldığınızı, DLSS’in kare hızına ne kadar katkısı olduğunu görebilirsiniz. BF5 DLSS açma 🔽 Tam Boyutta Gör Grafik Ayarları menüsünü açın. Gelişmiş sekmesini tıklayın. Direct 12 açık olmalı. DXR'ı açın ve oyunu yeniden başlatın. NVIDIA DLSS ayarını açabilirsiniz. Cyberpunk 2077 DLSS açma 🔽 Tam Boyutta Gör Ayarlar'a tıklayın. Grafik ayarlarını açmak için Grafikler'i seçin. DLSS seçeneğine ilerleyin. DLSS ayarına yönelik oka tıklayın. Alternatif olarak, DLSS'i açmak için Performans veya Ultra Performans ayarlarını seçebilirsiniz.

DLSS destekleyen ekran kartları ve fiyatları 💰 Ekran kartı modeli Fiyat GeForce RTX 4090 37.590 TL GeForce RTX 4080 29.298 TL GeForce RTX 4070 Ti 21.370 TL GeForce RTX 3090 Ti 39.999 TL GeForce RTX 3090 37.947 TL GeForce RTX 3080 Ti 28.999 TL GeForce RTX 3080 23.819 TL GeForce RTX 3070 Ti 16.454 TL GeForce RTX 3070 13.999 TL GeForce RTX 3060 Ti 13.999 TL GeForce RTX 3060 9.929 TL GeForce RTX 3050 7.299 TL GeForce RTX 2080 Ti - GeForce RTX 2080 Super - GeForce RTX 2080 - GeForce RTX 2070 Super - GeForce RTX 2070 - GeForce RTX 2060 Super - GeForce RTX 2060 -

⚠ Ekran kartı fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Bu rehber yazıda Nvidia'nın RTX 40, 30, 20 serisi ekran kartlarında olan DLSS teknolojisinin ne işe yaradığından bahsettik. DLSS nedir, hangi kartlarda bulunur? Hangi oyunlar bu özelliği destekliyor? gibi sıkça sorulan soruları yanıtladık.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

DLSS nedir, nasıl açılır? DLSS destekli oyunlar ve ekran kartları