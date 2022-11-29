Ekran kartı güncelleme nasıl yapılır? (Nvidia/AMD/Intel sürücü güncelleme)

Ekran kartı güncelleme, herhangi bir bilgisayarda çok önemlidir. Driver güncelleme, en yüksek performansı ve mümkün olan en iyi görsel deneyimi elde etmenin anahtarıdır. Bilgisayarınızda kullandığınız bir program veya oynadığınız oyunda yaşadığınız sorunları basit ekran kartı güncelleme işlemi ile çözebilirsiniz. Intel, Nvidia, AMD ekran kartı sürücü güncelleme nasıl yapılır? basit adımlarla anlatıyoruz.

Bilgisayar ekran kartı öğrenme yöntemleri 2 gün önce eklendi

Windows Aygıt Yöneticisi ile ekran kartı sürücü güncelleme 💻 Tam Boyutta Gör Windows Update, ekran kartınız en sorunsuz sürümü bulmanıza yardımcı olur; genelde yüklenen driver en son sürüm değildir. Aygıt Yöneticisi, güncel sürücüleri bulup indirmenizi sağlar. Ekran kartı üreten şirketler genelikle her ay yeni oyunlar için hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar içeren güncellemeler yayınlasa da sürücüler Microsoft’un sertifikasyon sürecinden geçtiğinden yayınlanması biraz zaman alır. Ekran kartı son sürüme güncelleme Windows 7 ve Windows 10 PC’de nasıl oluyor? görelim: Ekran kartı güncelleme (Windows 7) 🔄 Tam Boyutta Gör Windows 7'de ekran kartını güncellemek için, Aygıt Yöneticisi'ne gidin ve görüntü bağdaştırıcıları altında ekran kartınızı bulun. Sürücüyü güncelle butonuna tıklayın. Masaüstünde Bilgisayar simgesine sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin. Aygıt Yöneticisi’ni açın. Ses, Video ve Oyun Denetleyicileri’ne gidin. Görüntü Bağdaştırıcıları altında VGA, Intel, AMD veya NVIDIA göreceksiniz. Ekran kartınıza çift tıklayarak Sürücü sekmesine geçin ve ardından “Sürücüyü Güncelle”ye tıklayın. Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara’yı seçin. Windows 7, ekran kartı güncelleme (sürücü indirme ve yükleme) işlemini yapacaktır. Ekran kartı güncelleme (Windows 10) 🔄 Tam Boyutta Gör Windows 10'da ekran kartı sürücüsünü güncellemenin en basit yolu; Aygıt Yöneticisi'ne girmektir. Windows 10, ekran kartınız için güncel sürücüyü bulacaktır. Başlat menüsüne tıklayın ve Aygıt Yöneticisi yazın. Grafik, Intel Graphics, AMD Radeon, Nvidia GeForce veya başka marka ismi olabilir. Ekran kartınıza çift tıklayın. Sürücü sekmesine gelin ve “Sürücüyü Güncelle”ye tıklayın. Güncel sürücü yazılımını otomatik olarak ara’yı seçin. Windows 10 ekran kartı driver güncelleme işlemi bu kadar basit!

Ekran kartı güncellemesi nasıl kontrol edilir ⌨️ Ekran kartı güncel olduğunu nasıl anlarız? ​​​​ Ekran kartı sürücüsünün son sürüm olup olmadığını görmek için, Aygıt Yöneticisi’ne gidin ve Sürücüler sekmesine gelin. Sürücü tarihi ve sürümü bilgilerini göreceksiniz. Ekran kartı sürücülerinin sık sık yayınlandığı göz önüne alındığında, sürücü tarihinin bir ay bile eski olması, kartınızdan en iyi performası almanızı engelleyecektir. Ekran kartı güncellemesi nasıl kontrol edilir? adım adım bilmek isteyenler için: Aygıt Yöneticisi’ni açın. Sürücü sekmesine gidin. Sürücü Tarihi kısmını kontrol edin. Sürücüyü Güncelleştir’e tıklayarak ekran kartı son sürüm olup olmadığını kontrol edin.

En iyi 6 ekran kartı güncelleme programı 🖥️ Tam Boyutta Gör Ekran kartı güncelleme programı, sürücüleri elle aramanıza gerek kalmadan otomatik olarak bulup yükler. İşletim sisteminizi ve diğer programlarınızı her zaman güncel tutmanız gerektiği gibi, ekran kartı sürücülerini de güncellemeniz önemlidir. Nvidia GeForce Experience, AMD Software: Adrenalin Edition, Intel Driver & Support Assistant (Intel DSA) gibi üreticilerin kendi ekran kartı güncelleme programları var ancak birçok ücretsiz ve ücretli driver güncelleme programı da var. AVG Driver Updater

Driver Genius Platinum

Driver Booster

Driverfix

Driver Reviver

DriverFinder

Ekran kartı güncelleme ne işe yarar ❓ Tam Boyutta Gör Ekran kartı güncelleme işlemi, ekran kartınızdan maksimum performansı almanızı sağlar. Nvidia ve AMD, performans iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri ve yeni özellikler içeren güncellemeleri sunuyor. Ekran kartı üreticileri, en son çıkan (en yeni) oyunlardaki hataları düzeltmek için kritik güncellemeler sunuyor. Intel, AMD, Nvidia, hangi üreticinin ekran kartına sahip olursanız olun, sorunsuz oyun performansı istiyorsanız, belli aralıklarla driver güncelleme işlemini yapmanız gerekir. Bilgisayarda oyun oynamıyor olabilirsiniz. Ancak ekran kartınızı güncellemezseniz, son derece düşük çözünürlükler, azaltılmış renk paleti veya internette gezinirken takılmalar gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca ikinci bir monitörle çalışıyorsanız, ekran kartı sürücünüzün güncel olması iyidir.

Ekran kartı sürücüsü kaldırma ❌ Tam Boyutta Gör AMD/Nvidia ekran kartı sürücüleri kaldırma işlemi, Windows 10’da uygulamalar ve özellikler, Windows 7’de program ekle kaldır altından yapılabiliyor. Ekran kartı sürücülerini tamamen silip yeniden yüklemek istiyorsanız, DDU (Display Driver Uninstaller) gibi sürücü kaldırma programlarından birini kullanmanız gerekiyor. Sürücü kaldırma programıyla kayıt defteri, klasörler, dosyalar, her şey silinir ve temiz kurulum yapabilirsiniz. Programla uğraşmak istemiyorum diyenler için ekran kartı sürücüsü kaldırma adımları: Windows + R tuşlarına basın ve “devmgmt.msc” yazın. Görüntü bağdaştırıcıları altında ekran kartınızı bulun. Sağ tıklayın ve “Aygıtı kaldır”ı seçin. Açılır pencerede “Kaldır”a tıklayın. Sürücü kaldırma işleminin tamamlanması için, bilgisayarınızı baştan başlatın. Bu rehber yazıda, Windows 7 ve 10 bilgisayarda Intel, AMD, Nvidia ekran kartları için sürücü güncelleme işleminin nasıl yapıldığını anlattık. Ayrıca çokça merak edilen ekran kartı güncelleme ne işe yarar, neden yapılır? konusuna değindik.

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