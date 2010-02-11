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Asus'un 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 Matrix modeli göründü

9 yıl
15,6b
1
50
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 Matrix modeli göründü
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Donanım dünyasının lider oyuncularından Asus, özel tasarımlı ekran kartlarıyla CeBIT 2010 fuarının öne çıkan isimlerinden biri olabilir. Ares kod adlı Radeon HD 5870 X2 (5870 hızlarında çalışan 5970), Radeon HD 5870 TOP Edition ve Radeon HD 5850 DirectCU modellerinden sonra firmanın 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 Matrix modeli de görselleriyle birlikte gün ışığına çıktı.

Oyuncuları hedef alan R.O.G (Republic of Gamers) serisinin bir üyesi olan özel tasarımlı yeni modele, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'su güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli yeni model, özel soğutucu tasarımıyla ve profesyoneller için düşünülmüş ek özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4900MHz'de görev yapan Asus Radeon HD 5870 Matrix, referans tasarımdan farklı olarak iki adet 6-pin yerine iki adet 8-pin PCIe güç konnektörüne sahip. Hız aşırtmacıların donanımsal voltaj kontrolü yapabilmeleri için V-check noktalarıyla gelen ekran kartı, Safe butonu ile stabilite sorunu olan overclock denemelerinde standart hızlara geri dönüş yapabiliyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan aynı zamanda Eyefinity ve Crossifre X teknolojileriyle uyumlu Radeon HD 5870 Matrix için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.

Asus'un 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 Matrix modeli göründü
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Asus'un 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 Matrix modeli göründü
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Asus'un 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 Matrix modeli göründü
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alito 9 yıl
bence bir numarası yok sadece görüntü olmuş illa o.c yapacaklar normal 5870 alıp yapsın derim asusunki çok ucuk kacık bir fark yaratmaz ve o paraya değmez.
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JAX 9 yıl
Sonunda 2 GB bellekleri görmeye başladık. Tek GPU larda tabi.
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CoreXXX 9 yıl
safe butonu güzel düşünülmüş bi ayrıntı. ayruca kartda çok güzel duruyor.
asus buna çok para ister şimdi:)
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XRacer 9 yıl
(2gb ram) fazla olmamışmı

Hazır PC'ler için diycem, hazır PC'de HD5770 bile görürseniz öpün başınıza koyun o PC'yi.
Şaka bir yana hocam yanlış hatırlamıyorsam Mesut Çevik kartı incelerken "belki de karta 1 GB bellek yetmiyordur" demişti.Adamlar da bunu düşünerek 2 GB bellekle kartın daha iyi çalışacağını düşünmüş olabilir.Ama 1 GB neyimize yetmiyor? Orası da ayrı konu tabii.
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alpa07 9 yıl
(2gb ram) fazla olmamışmı
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hellteam 9 yıl
Asus bu ara iyi çalışıyo ama soğutucu normal tasarımdan bi farkı yok gibi Saat hızları artmış oc kapasitesi falan filen de

Asus kullanıcıların cebini pek düşünmüyo

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Tolgá 9 yıl
soğutucu default soğutucudan iyi görünüyor...
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F.@.T.İ.H 9 yıl

DEATH71

soğutucu default soğutucudan iyi görünüyor...



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fukarakoala 9 yıl
Asus yapmıs gene yapıcagını :D her zaman asus marka ekran kartı alırım hep memnun kaldım tabi biraz daha bütce ayırabılsemde uc noktalarıda denesek
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Chris Brown 9 yıl
Bunu alacagına az daha ekelyip HD5970 alınabilir , bunu şimdiden söylemek kimse için zor olmasa gerek.
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yc#1 9 yıl
DVI çıkışının bire indirilip hava çıkış ızgarasının büyütülmesi iyi olmuş.
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bethere4you 9 yıl
ben bu firmayı çözemedim walla sanki bize inat parası olana hep özel şeyler ypıyorlar birazda eziliş halka yapsınla yaa
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Batuist 9 yıl
5870in hak ettiği esas bellek miktarının 2GB olduğunu düşünüyorum.. her zaman kartlar ilk asgari bellek miktarında çıkarlar. 4x serisinde olduğu gibi mesela onlar 512MB olarak çıkmışlardı ama 1GB versiyonlar daha performanslıydı. O kadar yüksek işlem gücüne rağmen ben 1GBın o karta az geldiğini düşünüyorudm.. Zira 5770cf testlerinde geri kalmasını ise buna bağlıyordum ama tabi işin aslını test sonuçları gelince görücez.. Benimkiler sadece bir tahmin varsayım.. Ama eminimki 2GB bu karta çok daha iyi gidecektir..
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No Way Out 9 yıl
Kartın stok soğutmadan pek bir farkı yok sadece üzerine makyaj yapmıslar.
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