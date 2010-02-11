Asus'un 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 Matrix modeli göründü

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Donanım dünyasının lider oyuncularından Asus, özel tasarımlı ekran kartlarıyla CeBIT 2010 fuarının öne çıkan isimlerinden biri olabilir. Ares kod adlı Radeon HD 5870 X2 (5870 hızlarında çalışan 5970), Radeon HD 5870 TOP Edition ve Radeon HD 5850 DirectCU modellerinden sonra firmanın 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5870 Matrix modeli de görselleriyle birlikte gün ışığına çıktı.

Oyuncuları hedef alan R.O.G (Republic of Gamers) serisinin bir üyesi olan özel tasarımlı yeni modele, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'su güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli yeni model, özel soğutucu tasarımıyla ve profesyoneller için düşünülmüş ek özellikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4900MHz'de görev yapan Asus Radeon HD 5870 Matrix, referans tasarımdan farklı olarak iki adet 6-pin yerine iki adet 8-pin PCIe güç konnektörüne sahip. Hız aşırtmacıların donanımsal voltaj kontrolü yapabilmeleri için V-check noktalarıyla gelen ekran kartı, Safe butonu ile stabilite sorunu olan overclock denemelerinde standart hızlara geri dönüş yapabiliyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan aynı zamanda Eyefinity ve Crossifre X teknolojileriyle uyumlu Radeon HD 5870 Matrix için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.

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