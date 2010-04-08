Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

ASUS'un 3 Boyutlu Dizüstüsünü denedik!

9 yıl
136,2b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ASUS'un ilk 3 Boyut destekli dizüstüsü G51J'yi denedik!

Teknoloji Gündemi'nin özel bölümünde ASUS'un ilk 3 Boyut destekli dizüstü bilgisayarı G51J'yi ele alıyor ve 3 Boyut teknolojisinin oyunlara katkısını irdeliyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 4 yıl
Yıl oldu 2015 3 boyut azalarak yok oldu :S
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShifT7 8 yıl
ürünü hepsiburadada satılmaya başlancak şu an geçici olarak yok gözüküyor...
ilk önce alcaktım fakat şu an için gereksiz olduğunun kanatindeyim nedeni ise daha beta oyunlar nasıl olur tanıtmak için aynı şekilde ilkler biraz daha 3-4 ay geçerse 2010 un son aylarında bu teknoloji gelişmiş olarak gelebilir...
en dikkat ettiğim bazı noktalardan birisi göze zarar vermemesi olacaktır fakat daha gelişmediğinden biraz zararlı olabilir...
Çıkalı çok olmamasına rağmen kullananların 3 kişiden 3 üde yorduğunu belirtti biraz daha bekleyip daha gelişmişini almak benim yararıma olur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlono 9 yıl
3D filme gidemeyip, gitmek isteyenler, daha fazla haz almak istiyorlarsa en arkalara oturmamalılar. mesafe arttıkça efektler zayıflıyor gibi geldi bana. en ideali ortalarda oturmaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aytac001 9 yıl
Bende asus g51j var çok memnunum ama anlatılan bilgisayar asus g51j 3d. anlatımda sanki asus g51j gibi olmuş ama esas doğrusu asus g51j 3d dir. asus g51j full hd dir. bu bilgisayar ise 120 hz ve full hd değildir. bilgilerinize sunarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
captanico 9 yıl
inceleme güzel olmus.simdik bu teknolojiyi kullanan bir kisi olarak fikirlerimi yazayım.
cogu arkadas olayın nasıl gerceklestigini bilmiyor ve konu hakkında sadece fikir uretiyor.elimde acer gd245hq 3d 120 hz monitor ve de nvidia 3d vision kiti bulunuyor.oncelikle bu teknolojiyi kullanabilmek icin 120 lcd yada 100 hz tuplu bir monitore ihtiyacımız var.aynı durum tv ler icinde gecerli gerci su an 3d tv ler cıkmaya basladı ama cok pahalı bir durumda.kullanana kadar nasıl bri sey oldugunu merak eder dururdum cunku 3d gzozluk ve seti ocak ayında elime bir sekilde gecmisti ama 120 hz lcd im yoktu.elimde olan samsung 2232 bw 22 '' monitorle sayısız defa deneme yaptım ama kesinlikle calısmadı.ayrıca fifir vermek icin soyluyorum gozluk seti ilr verilen yazılım benim acer monitoru desteklemedi nvdia sitesinden cıkan 197.13 son yazılımı yukleyince monitoru destekledi yazılım.bazı arkadasları dedigi gibi ne bas agrısı nede gozlerde bir yorulma kesinlikle hissetmedim (5 saatlik kesintisiz bir kullanımda bile).ama gozluk koyu renkte oldugu icin ekranı daha koyu goruyorsunuz onun icin renk ayarlamalarını monitorden iyi yapmak lazım.bir cok oyunda denedim r. evil 5 , nfs shift , batman arkham asy. ,gears of war hatt age of empires 3 (cok keyif aldım age of tan) cod2 (online bile oynadım 3d olarak adam vurmanın daha zor oldugunu soyleyebilirim normal goruntude karsıdaki adamları bitisik gordugumuz icin vurmak daha kolay oluyor ama 3d ye gecince araya derinlik vede mesafe girdiginden olaya biraz daha gerceklik katıyor).cesitli videolar izledim tabiki her videoyu 3d olarak izleyemiyoruz.streskopik playera ihtiyacımız var 3d cekilmis goruntuleri izlemek icin.yarıs ile alakalı bir video vardı araba taslı bir yolda kayarak gidiyor ve tasları fırlatıyor farkında olmadan egilmisim taslar ekrana dogru gelirken:).kesinlikle bir teknomarkette yada fuar alanında imkanınız varsa denemenizi siddetle tavsiye ederim.
evet su an icin yeni bir teknoloji ve her zaman oldugu gibi ulkemizde diger ulkelerde oldugundan daha pahalı gerekli olan aletler ama ben 3d olayının cok buyuk bir hızla ilerleyecegi ve daha buyuk bir kitleye hitab edecegini tahmin ediyorum.son bir iki cumle daha yazayım oyunlar hakkında oyunları 3d oynamak icin oyunların 3d yi degil yazılın 3d oyunu desteklemesi gerekiyor.yani bundan 5-6 sene once cıkmıs oyunlarıda 3d olarak oynayabiliyoruz.yazılım buna olanak saglıyor.tabii oyunlar arasında derecelendirmede yapılmıs derinlik verme acısından ornegin iyi cok iyi vs vs.
power dvd10 3d ile de dvd formatındaki filmleri 3d olarak cekilmis olmasa bile 3 d olarak izleyebiliyoruz(yanı olaya bluray diskler icinde gecerli olabilir elimde olmadıgı icin denem sansım olmadı.)diger formatları destekleyen yazılımlarında kısa sure icerisnde cıkacagını dusunuyorum.
teknolojiyi kullanan biri olarak deneyimlerimi paylasmak istedim sormak ve ogrenmek istediginiz seyler olursa elimden geldigince cevaplamaya calısırım. saygılar
dip not :ne bir bas agrısı nede bir mide bulantısı falan hissetmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selmes 9 yıl
Çok keyifli ve açıklayıcı bir inceleme olmuş.3D Vision'a geçince oyunlardaki frame kaybı enterasan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DownClock01 9 yıl
3d vision için çok tanıtıcı bi video inceleme olmuş elinize sağlık. bu arada videonun alt kısmında hala 4800 serisi ekran kartlarının reklamı yapılıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 9 yıl
baş ağrısı hatta mide bulantısı yapıyomuş en önemli eksilerinden bitanesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Key 9 yıl
inceleme guzel ama iki kişinin gozluklerle gecen macerasi beni kopardi dogrusu ...=) fena olmuşsunuz beyler ya..=)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 9 yıl
bu gözlüklerle ilerde göz bozuklukları artmassa şaşmayın arkadaşlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Peerless 9 yıl
güzel inceleme olmuş

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oceqn 9 yıl
artık 3d yi aşıp elektrotlar takıcaklar insanlara, oyunu filmi resmen yaşatcaklar beyinde bu gidişle.assasins creed gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zeg392 9 yıl
OTUZOTUZ isimli arkdaşı pek itibar etmmeişler ama arkadaşa katılıyorum dedikleri doğru .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
01:06:10
2si1 | Çin'den tarihi Hack operasyonu
8,7b izlenme · 7 ay
51:16
2si1 | Trafik'te hız yapan yandı!
7,1b izlenme · 7 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
53:16
2si1 | AMD mi Nvidia mı daha stabil?
16,1b izlenme · 10 ay
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,4b izlenme · 7 ay
48:15
2si1 | AKN'siz ışık hızında internet (Yersen)
10,7b izlenme · 6 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
38:04
INTEL ve AMD'ye Çinli Rakip! | Kısa Devre
18,1b izlenme · 7 ay
23:25
2si1 | 2. el oyun, orijinal sayılır mı?
10,7b izlenme · 6 ay
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,2b izlenme · 1 gün
30:13
AMD Radeon RX 590 geliyor | Kısa Devre
12,2b izlenme · 6 ay
56:13
2si1 | Bilim, Sanat, Futbol, Erkek - Kadın farkları ve fazlası
11,6b izlenme · 8 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16b izlenme · 2 gün
14:08
2si1 | ANKA'ya gece gören yerli göz!
15,1b izlenme · 7 ay
01:23:41
2si1 | PS4 oyunlarına büyük zam
13,7b izlenme · 8 ay
35:22
2si1 | Parayı Samsung'dan Telefonu Apple'dan aldı
10,5b izlenme · 6 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
598 izlenme · 11 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim