ASUS'un 3 Boyutlu Dizüstüsünü denedik!

Teknoloji Gündemi'nin özel bölümünde ASUS'un ilk 3 Boyut destekli dizüstü bilgisayarı G51J'yi ele alıyor ve 3 Boyut teknolojisinin oyunlara katkısını irdeliyoruz.
ilk önce alcaktım fakat şu an için gereksiz olduğunun kanatindeyim nedeni ise daha beta oyunlar nasıl olur tanıtmak için aynı şekilde ilkler biraz daha 3-4 ay geçerse 2010 un son aylarında bu teknoloji gelişmiş olarak gelebilir...
en dikkat ettiğim bazı noktalardan birisi göze zarar vermemesi olacaktır fakat daha gelişmediğinden biraz zararlı olabilir...
Çıkalı çok olmamasına rağmen kullananların 3 kişiden 3 üde yorduğunu belirtti biraz daha bekleyip daha gelişmişini almak benim yararıma olur :)
cogu arkadas olayın nasıl gerceklestigini bilmiyor ve konu hakkında sadece fikir uretiyor.elimde acer gd245hq 3d 120 hz monitor ve de nvidia 3d vision kiti bulunuyor.oncelikle bu teknolojiyi kullanabilmek icin 120 lcd yada 100 hz tuplu bir monitore ihtiyacımız var.aynı durum tv ler icinde gecerli gerci su an 3d tv ler cıkmaya basladı ama cok pahalı bir durumda.kullanana kadar nasıl bri sey oldugunu merak eder dururdum cunku 3d gzozluk ve seti ocak ayında elime bir sekilde gecmisti ama 120 hz lcd im yoktu.elimde olan samsung 2232 bw 22 '' monitorle sayısız defa deneme yaptım ama kesinlikle calısmadı.ayrıca fifir vermek icin soyluyorum gozluk seti ilr verilen yazılım benim acer monitoru desteklemedi nvdia sitesinden cıkan 197.13 son yazılımı yukleyince monitoru destekledi yazılım.bazı arkadasları dedigi gibi ne bas agrısı nede gozlerde bir yorulma kesinlikle hissetmedim (5 saatlik kesintisiz bir kullanımda bile).ama gozluk koyu renkte oldugu icin ekranı daha koyu goruyorsunuz onun icin renk ayarlamalarını monitorden iyi yapmak lazım.bir cok oyunda denedim r. evil 5 , nfs shift , batman arkham asy. ,gears of war hatt age of empires 3 (cok keyif aldım age of tan) cod2 (online bile oynadım 3d olarak adam vurmanın daha zor oldugunu soyleyebilirim normal goruntude karsıdaki adamları bitisik gordugumuz icin vurmak daha kolay oluyor ama 3d ye gecince araya derinlik vede mesafe girdiginden olaya biraz daha gerceklik katıyor).cesitli videolar izledim tabiki her videoyu 3d olarak izleyemiyoruz.streskopik playera ihtiyacımız var 3d cekilmis goruntuleri izlemek icin.yarıs ile alakalı bir video vardı araba taslı bir yolda kayarak gidiyor ve tasları fırlatıyor farkında olmadan egilmisim taslar ekrana dogru gelirken:).kesinlikle bir teknomarkette yada fuar alanında imkanınız varsa denemenizi siddetle tavsiye ederim.
evet su an icin yeni bir teknoloji ve her zaman oldugu gibi ulkemizde diger ulkelerde oldugundan daha pahalı gerekli olan aletler ama ben 3d olayının cok buyuk bir hızla ilerleyecegi ve daha buyuk bir kitleye hitab edecegini tahmin ediyorum.son bir iki cumle daha yazayım oyunlar hakkında oyunları 3d oynamak icin oyunların 3d yi degil yazılın 3d oyunu desteklemesi gerekiyor.yani bundan 5-6 sene once cıkmıs oyunlarıda 3d olarak oynayabiliyoruz.yazılım buna olanak saglıyor.tabii oyunlar arasında derecelendirmede yapılmıs derinlik verme acısından ornegin iyi cok iyi vs vs.
power dvd10 3d ile de dvd formatındaki filmleri 3d olarak cekilmis olmasa bile 3 d olarak izleyebiliyoruz(yanı olaya bluray diskler icinde gecerli olabilir elimde olmadıgı icin denem sansım olmadı.)diger formatları destekleyen yazılımlarında kısa sure icerisnde cıkacagını dusunuyorum.
teknolojiyi kullanan biri olarak deneyimlerimi paylasmak istedim sormak ve ogrenmek istediginiz seyler olursa elimden geldigince cevaplamaya calısırım. saygılar
dip not :ne bir bas agrısı nede bir mide bulantısı falan hissetmedim