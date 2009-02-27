Asus'un Dark Knight serisi GeForce GTS 250 modelleri gün ışığına çıktı

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ENGTS250 DK/HTDI/512MD3

Nvidia önümüzzdeki hafta Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT fuarında ürün gamını tek bir çatı altında düzenleyebilmek adına bazı modellerini yeniden isimlendirecek. Firmanın isimlendirme stratejisine yönelik ilk bilgileri daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmış, AMD-ATi'nin Radeon HD 4850 modeline karşı hazırlanan ve firmanın 55nm üretim teknolojisine geçiş sürecindeki ilk ciddi hamlesi olarak ta bilinen GeForce 9800GTX+ modelinin CeBIT ile birlikte GeForce GTS 250 adı altında yeniden pazara sunulacağı ifade etmiştik.

Bir süre önce ATi Radeon serisi ekran kartları da hazırlamaya başlayan XFX'in GeForce GTS 250 modelinden sonra Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus'un Dark Knight serisi özel tasarımlı GeForce GTS 250 modelleri de gün ışığına çıktı. 5 yeni ekran kartı hazırlayan firmanın yeni modellerine 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteği ve 128x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartlarında Dark Knight serisinin daha önce lanse edilen modellerinde kullanılan, 4x ısı aktarım borulu özel soğutucuya yer verilmiş.

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ENGTS250 DK/HTDI/1GD3

Asus'un yeni modellerinden ENGTS250 DK/HTDI/512MD3 ve ENGTS250 DK TOP/HTDI/512MD3 kod adlı iki çözümün PCIe güç konnektör gereksimine göre farklı varyasyonları bulunuyor. Modeline göre tek veya çift 6pin PCIe güç konnektörüne sahip kartlardan Top serisi modellerin hız aşırtmalı olarak geleceğini de belirtelim. Zira standart modeller 740MHz GPU ve 2200MHz bellek saat hızlarıyla gelirken, TOP serisi modellerde GPU hızı 775MHz, bellek hızları ise 2360MHz'e çıkartılmış. Bu modellerin yanı sıra birlikte standart hızlarda ç;alışan 1GB bellekli bir versiyon olduğunu da belirtelim.

Tamamı DirectX 10, CUDA ve PhysX desteği sunan ekran kartları PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da sağlayabiliyorlar. önümüzdeki hafta başlayacak CeBIT fuarında tanıtılması beklenen ekran kartlarının Nisan ayında 200$ altı fiyat seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

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ENGTS250 DK TOP/HTDI/512MD3