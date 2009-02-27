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Asus'un Dark Knight serisi GeForce GTS 250 modelleri gün ışığına çıktı

10 yıl
11,4b
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12
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un Dark Knight serisi GeForce GTS 250 modelleri gün ışığına çıktı
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ENGTS250 DK/HTDI/512MD3

Nvidia önümüzzdeki hafta Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT fuarında ürün gamını tek bir çatı altında düzenleyebilmek adına bazı modellerini yeniden isimlendirecek. Firmanın isimlendirme stratejisine yönelik ilk bilgileri daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmış, AMD-ATi'nin Radeon HD 4850 modeline karşı hazırlanan ve firmanın 55nm üretim teknolojisine geçiş sürecindeki ilk ciddi hamlesi olarak ta bilinen GeForce 9800GTX+ modelinin CeBIT ile birlikte GeForce GTS 250 adı altında yeniden pazara sunulacağı ifade etmiştik.

Bir süre önce ATi Radeon serisi ekran kartları da hazırlamaya başlayan XFX'in GeForce GTS 250 modelinden sonra Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus'un Dark Knight serisi özel tasarımlı GeForce GTS 250 modelleri de gün ışığına çıktı. 5 yeni ekran kartı hazırlayan firmanın yeni modellerine 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteği ve 128x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartlarında Dark Knight serisinin daha önce lanse edilen modellerinde kullanılan, 4x ısı aktarım borulu özel soğutucuya yer verilmiş.

Asus'un Dark Knight serisi GeForce GTS 250 modelleri gün ışığına çıktı
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ENGTS250 DK/HTDI/1GD3

Asus'un yeni modellerinden ENGTS250 DK/HTDI/512MD3 ve ENGTS250 DK TOP/HTDI/512MD3 kod adlı iki çözümün PCIe güç konnektör gereksimine göre farklı varyasyonları bulunuyor. Modeline göre tek veya çift 6pin PCIe güç konnektörüne sahip kartlardan Top serisi modellerin hız aşırtmalı olarak geleceğini de belirtelim. Zira standart modeller 740MHz GPU ve 2200MHz bellek saat hızlarıyla gelirken, TOP serisi modellerde GPU hızı 775MHz, bellek hızları ise 2360MHz'e çıkartılmış. Bu modellerin yanı sıra birlikte standart hızlarda ç;alışan 1GB bellekli bir versiyon olduğunu da belirtelim.

Tamamı DirectX 10, CUDA ve PhysX desteği sunan ekran kartları PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da sağlayabiliyorlar. önümüzdeki hafta başlayacak CeBIT fuarında tanıtılması beklenen ekran kartlarının Nisan ayında 200$ altı fiyat seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

Asus'un Dark Knight serisi GeForce GTS 250 modelleri gün ışığına çıktı
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ENGTS250 DK TOP/HTDI/512MD3


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Başbuğ66 10 yıl
Komple radyatörden oluşmuş bu kötü görüntülü kartların fiyatını merak ediyorum. En pahalı ATI HD4850 lerden bile daha pahalı olacağı kesin.
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test.test.teron 10 yıl
kenardaki metal bloklar merkezdeki fana çok uzak... kaldı ki blok yapısına bakıldığında fanın havayı en kenarlara kadar üfleyeceğini sanmıyorum... ne bir hava kanalı nede çarpıp yansıyabileceği bir parça var... kenardaki yapraklar bakır olsaydı daha iyi olurdu gibi, en azından kendilerini bir miktar daha soğuturlardı... tabi kartı bir de testlerden sonra görmek gerek...
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Timeguard 10 yıl
gpu 850 mhz görür kesin ama 900 görür mü ben onu merak ediyorum
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max975 10 yıl
görüntü kötü ama soğutma nasıl ona bakmak gerek
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buraoca2 10 yıl
GPU iyi çıkmış. 800 mhz'i vmod olmadan devirir. Fakat 850 mhz'i görmeden tıkanacağını düşünüyorum. Umarım yanılırımda 850 mhz için vmod'a gerek kalmaz :)
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steady_state 10 yıl
Sogutması cok iyiye benziyor. ASUS Smart doctor ile de fan hizi ve overclock ayarlari yapilabilir. Fiyat olarak da 150-180 dolar bandinda olursa, iyi is yapabilir bu kart. Tabi nVidia kalitesi ve sorunsuzlugunu da eklemek gerek.
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melyyh 10 yıl
bunları 4870 fiyatına satar asus şimdi
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-dehşet- 10 yıl

Orjinalden alıntı: melyyh

bunları 4870 fiyatına satar asus şimdi


Katılıyorum.Asus nedense piyasadaki en pahalı ekran kartı satıcısı.
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esses... 10 yıl
Çevir kazı yanmasın.......
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murettep 10 yıl
goruntuye bakmamak lazım o soğutucu fena iş yapmaz gibi 4850 den 30$ düşük olursa kapışılır diye düşünüyorum tek alan olur çift alan olabilir çift alıp SLI yaparsak belki gtx285 e bile kafa tutabilir olmadı oc ile tutar:D 150-170$ hadi nvidia göster kendini
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xAne 10 yıl
gorunusu cok kotu yaa
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