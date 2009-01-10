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Asus'un Eee markalı ilk cep telefonu Mart ayında lanse ediliyor

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un Eee markalı ilk cep telefonu Mart ayında lanse ediliyor
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Eee PC serisi mini-bilgisayarlarıyla netbook dünyasına adım atan ve bu alanda pazarın en önemli oyuncularından biri olmayı başaran Asus'un seriyi farklı segmentlerde maliyet odaklı yeni çözümler ile geliştirmeyi planladığı aylardan bu yana söyleniyordu. Hatta firmanın Eee markalı HDTV'ler başta olmak üzere çeşitli ürün ve cihazlar üzerinde çalışmaya başladığı da bir süredir konuşulmaktaydı.

Devam etmekte olan Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuar'ında Eee PC Tablet ve Eee klavye gibi serinin yeni temsilcilerini katılımcıların beğenisine sunan Asus'un önümüzdeki aylarda Eee markalı cep telefonlarını da duyurmaya hazırlandığı bildiriliyor. Hatta firmanın Eee serisi ilk cep telefonunu 2008'in son çeyreğinde duyurmaya hazırlandığı fakat daha sonra ertelemeye gidildiği belirtiliyor.

Asus'un tepe yöneticisi (CEO) Johnny Shih'in doğruladığı belirtilen habere göre, firmanın Eee ilk serisi ilk cep telefonu önümüzdeki ay muhtemelen Hannover, Almanya'da gerçekleştirilecek CeBIT 2009 fuarında görücüye çıkabilir. Mobil TV, MP3 oynatma, GPS ve PDA gibi fonskiyonlara sahip olacağı iddia edilen cep telefonun ayrıca dokunmatik ekranla gelebileceği de konuşulanlar arasında.

Yeni yılda cep telefonu operasyonunu büyütmeyi ve çok sayıda yeni modeli pazara sunmayı planlayan Asus, Eee serisi modeller ile netbook segmentinde elde ettiği başarıyı tekrarlayabilecek mi, bekleyip göreceğiz.


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yc#1 10 yıl
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bence asus bu telefon piyasasına boşa girmesin
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urundepom.com 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

bence asus bu telefon piyasasına boşa girmesin

Asus zaten pazarda
Editör kardeşim ee markasıyla girecek demiş.
wapzon.com/...
Bunlardan v80 j202 v70 v75 j201 ile pda cep modelleri m530w, p526, p525 p535 modelleri Ülkemizde satııldı hala satılmaya devaöm eden modellerde var
Ayrıca v65 v66 j102 gibi modelleri de beko ac640 arçelik ac640 C840 AC940 gibi model adlarıyla geçtiğimiz yıllarda pazarda gördük
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