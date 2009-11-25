Asus'un H57 çipsetli yeni anakartı görüntülendi: P7H57D-V EVO

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı entegre grafik özellikli yeni nesil Core i3 ve Core i5 işlemcilerini duyurmaya hazırlanan Intel, yeni işlemcileri için H57 çipsetli yeni de bir yonga seti hazırladı. P55 çipsetiyle benzer özelliklere sahip olan ancak işlemcilerdeki entegre grafik birimi için FDI (Flexible Display Interface) isimli yeni ara birime destek veren H57 için Asus'un hazırladığı yeni model gün ışığına çıktı.
Asus'un P7H57D-V EVO olarak isimlendirdiği yeni anakart, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan masaüstü işlemcilerin tamamına destek verecek. Dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızlardaki çift kanal DDR3 bellek kitleriyle çalışabileceği belirtilen anakart üzerinde çift PCIe x16 slotuna yer verilirken ATi Crossfire X ve Nvidia SLI (?) teknolojilerine destek verilmesi bekleniyor.
Baskılı devresi, renkli komponentleri ve özel tasarım soğutucusu ile dikkat çekici bir görünüme sahip olan yeni anakart, USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni nesil teknolojilere de destek veriyor. Clarkdale kod adlı yeni nesil Intel işlemcilerindeki entegre grafik biriminin kullanımı için DVI, VGA ve HDMI çıkışlarına sahip olan anakart aynı zamanda 6x SATA, eSATA ve FireWire çıkışlarını da beraberinde getiriyor.
EVO serisi altında orta segmente yönelik anakartlar hazırlayan Asus'un, H57 çipsetli daha gelişmiş modeller hazırlaması öngörülürken, yeni anakartların Ocak ayında lanse edilmesi bekleniyor.
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belkide sallıyorumdur
sanırım biraz öyle oluyor..
Adam iyi bir sistem almak istiyordur. Hızlı olsun istiyordur yeni teknoloji olsun ama belli bir bütçesi vardır.
Ekran kartı konusunda da ileride atıyorum birkaç ay sonra oyun oynarım diye düşünoyrdur. Ama overclock yapmayı düşünmüyordur.
Baştan ekran kartına para vermeden işlemcinin üzerindeki ekran kartını kullanarak iyi bir sistem alır. Sonradan da ekran kartı alarak daha iyi oyun oynayabileceği kaliteli ve güncel bir sistem haline getirebilir.
Açık konuşayım ben anakartı beğendim. Onboard ekran kartı kullanmayacak bile olsam kalitesi ve dizaynı gayet iyi geldi bana.
Kaldı ki bazı arkadaşların dediği gibi bu anakartı ve işlemciyi alan kişi i5 alıp da gidip onboard VGA kullanmaz sanırım.
Anca daha düşük işlemci alıp ekran kartı alacak adam ekran kartını sonra almayı düşünüp i5 e bu anakart sayesinde geçebilir o kadar.
Zira benim Haf kasanın ön taraftaki 4 çıkış zaten 2 tanesini harcıyor. Bir de kart okuyucu var O da bir tane harcıyor.
Hatta benim ihtiyacım olan 4 tane en az. Çünkü bende Usb header a taıklıp içeriye USB veren bir 6-7 cm lik kablo var.
Bununla kasaya içeriden bluetooth takıp dahili bluetoothlu kasa yapmayı düşünüyorum. Anakartı beğendim. Zaten aynı modelin P55D olan modelini çok beğeniyordum. Bu da isabet olmuş...
Entegre ekran kartı yok anakartta. Bu H57 çipset olduğu için yeni bir sistem.
Buna takacağın entegre ekran kartlı yeni işlemciler olacak. Onların üzerindeki ekran kartı ne ise anakart ekran kartı çıkışından o güçte ve hızda görüntü verecek. Yani ekran kartı , alacağın işlemciye göre değişiklik gösterecek.
Kimi modelde grafik işlemci 500 Mhz olacak kimi modelde 700 Mhz olacak. Bu da takacağın ekran kartının hızını işlemci yani daha doğrusu senin vereceğin para belirleyecek...