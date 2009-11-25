Asus'un H57 çipsetli yeni anakartı görüntülendi: P7H57D-V EVO

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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı entegre grafik özellikli yeni nesil Core i3 ve Core i5 işlemcilerini duyurmaya hazırlanan Intel, yeni işlemcileri için H57 çipsetli yeni de bir yonga seti hazırladı. P55 çipsetiyle benzer özelliklere sahip olan ancak işlemcilerdeki entegre grafik birimi için FDI (Flexible Display Interface) isimli yeni ara birime destek veren H57 için Asus'un hazırladığı yeni model gün ışığına çıktı.

Asus'un P7H57D-V EVO olarak isimlendirdiği yeni anakart, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan masaüstü işlemcilerin tamamına destek verecek. Dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızlardaki çift kanal DDR3 bellek kitleriyle çalışabileceği belirtilen anakart üzerinde çift PCIe x16 slotuna yer verilirken ATi Crossfire X ve Nvidia SLI (?) teknolojilerine destek verilmesi bekleniyor.

Baskılı devresi, renkli komponentleri ve özel tasarım soğutucusu ile dikkat çekici bir görünüme sahip olan yeni anakart, USB 3.0 ve SATA-III gibi yeni nesil teknolojilere de destek veriyor. Clarkdale kod adlı yeni nesil Intel işlemcilerindeki entegre grafik biriminin kullanımı için DVI, VGA ve HDMI çıkışlarına sahip olan anakart aynı zamanda 6x SATA, eSATA ve FireWire çıkışlarını da beraberinde getiriyor.

EVO serisi altında orta segmente yönelik anakartlar hazırlayan Asus'un, H57 çipsetli daha gelişmiş modeller hazırlaması öngörülürken, yeni anakartların Ocak ayında lanse edilmesi bekleniyor.

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