Asus'un özel tasarım Radeon HD 4890 modeli görüntülendi

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AMD-ATi'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı, tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı Radeon HD 4890 için özel tasarımlı modeller de gün ışığına çıkmaya başladı. Hatırlanabileceği üzere Radeon HD 4890 lansmanı öncesinde Asus'un detaylarıyla farklılaşan HD 4890 modeli üzerinde çalışmaya başladığını belirtmiştik. Firmanın yakın zamanda kullanıma sunmayı planladığı yeni modeline ait detaylı görseller ve spesifikasyon bilgileri de gün ışığına çıktı.

Asus tarafından hazırlanan yeni model sahip olduğu özel soğutucu sayesinde meraklı bakışları üzerine çekmekte sıkıntı yaşamıyor. Farklı boyutlarda iki adet fan ile desteklenen soğutucuda aynı zamanda 230mm kalınlığında, 6 adet Bakır ısı borusu buluuyor. Tüm bunlara ek olarak yine Bakır tabanlı GPU temas yüzeyine sahip olan soğutucu ile kartın standart tasarıma göre hem daha serin çalışması hem de AMD-ATi'nin altını çizdiği hız aşırtma potansiyelinin açığa çıkabilmesi için daha fazla fırsat sunması beklenebilir.

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Özel soğutucusu sayesinde referans tasarımlı modele kıyasla en az 10 derece daha serin çalışacağı belirtilen ekran kartının, Matrix serisinin yeni nesil temsilcilerinde olduğu gibi fan hızı ayarlaması başta olmak üzere çeşitli donanımsal kontrol olanaklarına da imkan tanıması bekleniyor. Yüksek hızlarda daha iyi elektriksel stabilite için Fujitsu tarafından üretilen SuperML kapasitörlerle donatılan Asus'un yeni ekran kartında grafik işlem biriminin 900MHz'de, belleklerin ise 4000MHz'de çalışacağı ifade ediliyor.

Matrix serisi dahilinde anons edilmesi beklenmeyen Radeon HD 4890 tabanlı yeni ekran kartının Asus tarafından nasıl bir markalandırma ile hangi fiyat seviyesinden pazara sunulacağı şimdiden merak konusu olmaya başlamış durumda.

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