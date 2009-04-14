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Asus'un özel tasarım Radeon HD 4890 modeli görüntülendi

10 yıl
18,1b
1
50
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un özel tasarım Radeon HD 4890 modeli görüntülendi
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AMD-ATi'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı, tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı Radeon HD 4890 için özel tasarımlı modeller de gün ışığına çıkmaya başladı. Hatırlanabileceği üzere Radeon HD 4890 lansmanı öncesinde Asus'un detaylarıyla farklılaşan HD 4890 modeli üzerinde çalışmaya başladığını belirtmiştik. Firmanın yakın zamanda kullanıma sunmayı planladığı yeni modeline ait detaylı görseller ve spesifikasyon bilgileri de gün ışığına çıktı.

Asus tarafından hazırlanan yeni model sahip olduğu özel soğutucu sayesinde meraklı bakışları üzerine çekmekte sıkıntı yaşamıyor. Farklı boyutlarda iki adet fan ile desteklenen soğutucuda aynı zamanda 230mm kalınlığında, 6 adet Bakır ısı borusu buluuyor. Tüm bunlara ek olarak yine Bakır tabanlı GPU temas yüzeyine sahip olan soğutucu ile kartın standart tasarıma göre hem daha serin çalışması hem de AMD-ATi'nin altını çizdiği hız aşırtma potansiyelinin açığa çıkabilmesi için daha fazla fırsat sunması beklenebilir.

Asus'un özel tasarım Radeon HD 4890 modeli görüntülendi
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Özel soğutucusu sayesinde referans tasarımlı modele kıyasla en az 10 derece daha serin çalışacağı belirtilen ekran kartının, Matrix serisinin yeni nesil temsilcilerinde olduğu gibi fan hızı ayarlaması başta olmak üzere çeşitli donanımsal kontrol olanaklarına da imkan tanıması bekleniyor. Yüksek hızlarda daha iyi elektriksel stabilite için Fujitsu tarafından üretilen SuperML kapasitörlerle donatılan Asus'un yeni ekran kartında grafik işlem biriminin 900MHz'de, belleklerin ise 4000MHz'de çalışacağı ifade ediliyor.

Matrix serisi dahilinde anons edilmesi beklenmeyen Radeon HD 4890 tabanlı yeni ekran kartının Asus tarafından nasıl bir markalandırma ile hangi fiyat seviyesinden pazara sunulacağı şimdiden merak konusu olmaya başlamış durumda.

Asus'un özel tasarım Radeon HD 4890 modeli görüntülendi
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orhuncoskun 10 yıl
çıksın anında alıcam. 2 adet Asus 3870 cross kullanıyorum.Cpu q9450 ve 4x1gb 1200nhzddr2 ile.
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gordon01 10 yıl
TR'ye getirirler umarım :(
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sertacaygun 10 yıl
Palit'in tasarımlara benzemiş.
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maviay1980 10 yıl
Asus olduğundan soğutucusuna da iyi demişler sanırım ne hikmetse.Accelero Extreme yir bunu Asus ekran kartımı at çöpe gitsin valla...
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psychemy 10 yıl
Asus bu sagı solu belli olmaz bazen saçmalar (bknz.formula series) bazen hırpalar (bknz.matrix) genel itibariyle mükemmel denecek bir tablo çizmese de başlığa konu olan kartın soğutucusu fazlasıyla güzel.. ayrıca accelero falan da halt yisin bunun yanında.
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Fettah34 10 yıl
Bu kart; 1100/1250 rahat olur.
Referans soğutucular ile kartlarını 1030-1040/1175 günlük kullananlar var...
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ahmetyaman 10 yıl
güzel bir şeye benzeyor ama maşallah asus'un fiyatlarıda bomba..
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Corvette. 10 yıl
Soğutucusu güzelmiş. Ama Fiyatı yüksek olcağından pek tutulmaz.

ör:
Sapphire 4830 512 mb = 170 TL
ASUS HD4830 512 mb = 260 TL

Connect 3d 4870 1 gb = 400 TL
ASUS HD4870 512 MB = 500 tl

Asus diğer firmalara göre daha pahalı olacaktır.
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RaptorFX 10 yıl
fanlar yapmasi gerektiği gibi çekirdeği soğuyacak şekilde tasarlanmış. Yani amaç çekirdeğe sürekli hava üflemek. Eğer amaç sıcak havayı atmak olsaydi soğutucunun tepsi yerine arkasina bir adet blower takarlar rahatca bu işi çözerlerdi. Hatta çift blower cok daha başarılı olurdu ama amaç o değil...
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Master_Evil 10 yıl
çok müthiş gözüküyor ama aynı özelliklerde daha ucuz kartlar olacaktır eminim asus işte
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XivA 10 yıl
ne o öle bakır borular. işlemci soğutucuları 2. kılasmana düşmeye başladı gibi! tebrikler asus iyi tasarım.
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RapscallioN 10 yıl
tasarım iyi,muhtemelen soğutma iyi ama ahhh birde fiyat iyi olsa
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max975 10 yıl
ortak kanaat uçuk fiyat...
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a1a1a1fs 10 yıl
asus çok uraşmış bu karta 750liraya falan satar:d
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Jungle Boogie 10 yıl
Formula serisi faciasından sonra Asus tekrar beğenimi kazandı.
Çok sağlam duruyor kart gerçekten.
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jay jay justified 10 yıl
650 lira gibi bir fiyat atasım geldi (: Asus olunca mantıksız değil söylediğim sanırım. Üstü olursa da şaşmam.
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GrkmAdr 10 yıl
10 numara kart.
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