Asus'un performans araçları; Glaciator soğutma ve SmartDoctor

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Katılan yeni oyuncular ile birlikte rekabet düzeyinin tavan yaptığı ekran kartı arenasında üreticiler daha fazla ekran kartı satabilmek ve pastadan daha büyük bir dilim kapabilmek adına ürünlerini kullanııcları cezbedebilecek farklı özellikler ile donatmaya özen gösteriyorlar. Donanım dünyasının en büyüklerinden biri olan Asus da yeni hazırladığı ekran kartlarında kullanmaya başladığı Glaciator isimli özel soğtucu ve yeni versiyonu ile yetenekleri arttırılmış SmartDoctor yazılımı ile kullanıcılara daha kolay, daha güvenli ve daha performanslı ekran kartları sunmayı hedefliyor. Zira soğutucu ve overclock dostu SmartDoctor uygualaması ile kullanıcılar ekran kartlarıını kolaylıkla overclock yapabiliyorlar. SmartDoctor uygulaması ile shader hızının gpu'dan bağımsız olarak ayarlanabilmesi de daha stabil ve sağlıklı overclock için önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bu noktada Asus, yeni uygulaması ve soğutması ile birkaç kolay adımda kullanıcıların ekran kartlarından %10 daha yüksek performans elde edebileceğinin altını çiziyor. Özellikle Asus'un HD 3850, 8800GT 512MB, 8800GT 1GB'lık modelleri için öne çıkan yeni soğutma ve uygulamanın edtaylarına Asus'un resmi belgeleri eşliğinde bakalım.