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Bir süredir Matrix serisi altında da ekran kartları hazırlayan Asus'un Radeon HD 4850 Matrix modeli göründü. EAH4850 MATRIX/HTDI/512M kod adına sahip olan yeni model, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro gpu'sunu kullanıyor ve 512MB GDDR3 bellekle geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan kart özellikle soğutucusuyla dikkat çekiyor.

Çift slot tasarıma sahip olan Hybrid soğutucunun kullanıldığı ekran kartının grafik işlemcisi 625MHz'de, bellekleri ise 1986MHz'de görev yapıyor. Entegre donanım ve yazılım ile kart üzerinde kontrol sağlanması hedeflenirken, gpu ve bellek gerilimlerinin ayarlanabildiği belirtiliyor. Öte yandan GPU yük durumuna göre fan hızı da kontrol edilebiliyor ve bekleme durumunda sessizlik sağlanabiliyor.

GPU, bellek ve kartın güç tüketimine ek olarak GPU, bellek, güç devreleri ve ortam sıcaklığının takip edilebilmesine olanak tanıyan Asus'un yeni modeli, özelleştirilebilir fonksiyonlarıyla oyunculara farklı opsiyonlar sunacağı da ifade edilen Radeon HD 4850 Matrix, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilmenin yanında DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 için destek de sunuyor.

Asus'un Kasım ayında pazara sunulması beklenen yeni Matrix modeli için şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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