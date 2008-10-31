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Asus'un Radeon HD 4850 Matrix modeli göründü

10 yıl
13,2b
1
41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus'un Radeon HD 4850 Matrix modeli göründü
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Bir süredir Matrix serisi altında da ekran kartları hazırlayan Asus'un Radeon HD 4850 Matrix modeli göründü. EAH4850 MATRIX/HTDI/512M kod adına sahip olan yeni model, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770 Pro gpu'sunu kullanıyor ve 512MB GDDR3 bellekle geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan kart özellikle soğutucusuyla dikkat çekiyor.

Çift slot tasarıma sahip olan Hybrid soğutucunun kullanıldığı ekran kartının grafik işlemcisi 625MHz'de, bellekleri ise 1986MHz'de görev yapıyor. Entegre donanım ve yazılım ile kart üzerinde kontrol sağlanması hedeflenirken, gpu ve bellek gerilimlerinin ayarlanabildiği belirtiliyor. Öte yandan GPU yük durumuna göre fan hızı da kontrol edilebiliyor ve bekleme durumunda sessizlik sağlanabiliyor.

GPU, bellek ve kartın güç tüketimine ek olarak GPU, bellek, güç devreleri ve ortam sıcaklığının takip edilebilmesine olanak tanıyan Asus'un yeni modeli, özelleştirilebilir fonksiyonlarıyla oyunculara farklı opsiyonlar sunacağı da ifade edilen Radeon HD 4850 Matrix, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilmenin yanında DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 için destek de sunuyor.

Asus'un Kasım ayında pazara sunulması beklenen yeni Matrix modeli için şimdilik herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Asus'un Radeon HD 4850 Matrix modeli göründü
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eldarunal 10 yıl
bu kartı bilgisayarın içine değilde dışına koymak lazım.. bu ne tasarım yahu bi harika olmuş helal olsun Asus'a..
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toz-koparan 10 yıl
300 doları geçecek ki 4850 için değmiyecek bir para...
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justbejust 10 yıl
buraya gelse dahi fiyatı oldukça yüksek olacaktır. asus'un standart 4850'si bile diğer firmaların özel soğutuculu modelleri fiyatına satılıyor.
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Doppio 10 yıl
hastayım bu modellere dehşet bişey resmen
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Xemmes 10 yıl
Çok harika görünüyor güzel bir kart fakat uçuk bir fiyatı olur şimdi bunun
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DemirKipi 10 yıl
keşke 8800gt'lere de böyle bir model yapsalardı
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Promity 10 yıl
Ben aşağı yukarı fiyatını tahmin ediyorum neredeyse 4870 fiyatına satarlar bunu:) Top seriside o fiyatta zaten Ahh Asus kazıkçı Asus COH için 550-600ytl hayatta vermem bu karta trilyoner olsamda almam.
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F.@.T.İ.H 10 yıl
asus 4850 1gb bile 270-290 usd den satılıyor bunun fiyatını bile dusunemiyorum....

fiyat olarak ıceq4 ile esit olsa tercih edilebilir fakat esit olmayacaktır...
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Menow 10 yıl
Yani performansda çok fark yaratmayacağını bilsem bile sırf koleksyonum için alırdım param bol olsa
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VMTX 10 yıl
asus grafik kartı tasarlamak konusunda çok başarılı bir firma.his iceq4 serisindeki soğutma sisteminin daha gelişmiş ve daha kalitelisi olmuş.ama fiyatının çok ucuzz olmayacağı kesin.
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Trecc11 10 yıl
tasarım süper olmuş walla asus bu konuda iyi iş yapmış
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my54 10 yıl
şuna bakya.. yıldız savaşları gemisi gibi, şunun soğutucusunu satsalarda benim 4850 ye taksam, hasta oldum bu soğutucuya. buradan asus a duyrulur..
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Uplifting 10 yıl
saatlerdir bakıyorum artık soğutucu çirkin gelmeye başladı. eski aşkım iceq 4 daha güzel bence
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K0rkunc 10 yıl
on numara şekil var kartta iceq falan bunun yanında ezik kalır gerçi ben iceqların tipini zaten sevmiyordum o ayrı normal plastiğin şeffaf mavişsi başka bişe yok
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kjetlee 10 yıl
Gerçekten görüntü olarak çok güzel olmuş.
Siyahlara bürünmüş 4850.
HIS ICEQ4 rakibi olabilir...
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Fallout 10 yıl
Iceq serisi ile aynı fiyat olma ihtimali var mı acaba?
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StreamRolleR 10 yıl
özellikle 2 fotorafta kaldım o derece muhteşem görüntü ama ati sonuçta :S şunu yeni qelcek gtx290 larada yapsınlar:)
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usb2.0 10 yıl
bi gönüle iki aşk sığmaz :P
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max975 10 yıl
şekil olarak gerçekten çok güzel ama fiyatıda çok olacağına eminim
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