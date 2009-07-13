Asus'un yeni tablet bilgisayarı Eee PC T101H detaylandı

Tam Boyutta Gör

Eee PC serisi ile maliyet odaklı ulta-taşınabilir bilgisayarların yani netbook'ların adeta önünü açan ve pazarın bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan Asus, artan rekabet koşullarına paralel olarak zaman içerisinde Eee PC serisini farklı segmentler için hazırladığı yeni modeller ile genişletmişti. Son olarak yine Eee PC serisi altında hazırlanan klavye formundaki yeni sistemiyle gündeme gelen firma, sene başından bu yana tanıtımını yaptığı, tablet bilgisayar olarak ta kullanılabilen yeni netbook modellerini kullanıma sunuyor.

Firmanın tablet bilgisayar segmentini hedef aldığı ve ilk defa geçtiğimiz Ocak ayında Las Vegas, Amerika'da düzenlenen Tüketici Elektroniği '09 (CES 2009) fuarında gösterdiği Eee PC T101 modelini kullanıma sunuyor. Ağustos sonu veya Eylül başı gibi satışa sunulması beklenen tablet PC formundaki yeni Eee PC modelinin detayları da netleşiyor. Intel Atom platformunu temel alan ve 1.33GHz'de çalışan Atom Z520 işlemcisinden güç alan sistemde 1GB bellek, 16GB SSD ve daha fazla depolama alanı için 16GB SDHC bellek kartı bulunuyor.

Dokunmatik kontrole olanak tanıyan, döndürülebilir yapıdaki 10.1-inç ekranıyla 1024 x 600 piksel çözünürlüğüne destek veren Eee PC T101H'in diğer özellikleri arasında 0.3 megapiksel entegre internet kamerası, 100/100 LAN, WiFi, Bluetooth, entegre GPS, 3G ve dijital tv alıcısı gibi detaylara yer veriliyor. Yanında gelecek standart pil ile 5.4 saatlik kullanım süresi sunabildiği belirtilen netbook/tablet PC'nin ağırlığı ise 1.5Kg. Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile satışa sunulacak Eee PC T101H'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.