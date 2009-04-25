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Athlon X2 7750 Black Edition'da dört çekirdek aktif!

10 yıl
48,5b
1
122
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Athlon X2 7750 Black Edition'da dört çekirdek aktif!
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Phenom II işlemci ailesiyle yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran ve bir önceki çeyreğe göre işlemci satışlarını arttıran AMD'nin bu yükselişinde üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcilerinde dördüncü çekirdeğin açılabilmesinin de etkili olduğu biliniyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda AMD'nin üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcilerinde, Advanced Clock Calibration teknolojisi ile dördüncü çekirdeğin de açılabilmesi gündeme gelmiş ve belli koşullar altında biraz da şansın yardımı ile kimi kullanıcılar daha düşük bir maliyetle üç çekirdekli işlemcilerinden dört çekirdekli bir çözüm elde etmeyi başarmışlar biz de hazırladığımız video incelememizde bu durumu gözler önüne sermiştik.

AMD işlemcilerdeki bu durumun arkasındaki temel neden ise firmanın doğal dört çekirdekli işlemcilerinde çeşitli nedenlerle (pazar koşulları, çekirdek verimliliği vb.) bir veya iki çekirdek kapatarak çift ve üç çekirdekli işlemciler hazırlama girişimiydi. Gelen yeni bilgilere göre benzer bir durum fiyat/performans oranıyla dikkat çeken ve çarpan kilidi açık olarak geldiği için hız aşırtmacıların da dikkatini çeken Athlon X2 7750 Black Edition modelinde de yaşandığı belirtiliyor. Çift çekirdekli işlemcini, Advanced Clock Calibration teknolojisine destek veren anakart üzerinde yine BIOS yardımıyla diğer iki çekirdeğin de açılarak dört çekirdekli olarak çalıştırabildiğine dair yeni bir çalışma gün ışığına çıktı.

Yapılan çalışmada Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisi, Asrock'ın 790GX+SB750 (ACC) anakartı üzerinde BIOS yardımıyla diğer iki çekirdekte açılarak dört çekirdek aktif olarak çalıştırılabildi. Windows XP SP3 altında, işletim sisteminin Athlon Phenom(tm) FX-7750 olarak algılayan işlemciyi, CPU-Z hem model bazında doğru tanımlamış hem de dört çekirdeği aktif olarak göstermiş. Phenom II X3 konusunda olduğu gibi henüz detayları kesinleşmiş olmasa da Athlon X2 7750 Black Edition gündeme gelecek olası bir dört çekirdek durumu, fiyatıyla dikkat çeken işlemciye olan talebin artmasını da sağlayabilir.

Kaynak; http://gigglehd.com/zbxe/2245916#12


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Dedekorkut. 10 yıl
Çok eski değil, 1992 ten beri bilgisayar kullanıyorum. Oldum olası AMD ye ısınamadım.
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rmemis 10 yıl

Orjinalden alıntı: Dedekorkut.

Çok eski değil, 1992 ten beri bilgisayar kullanıyorum. Oldum olası AMD ye ısınamadım.


Hocam seni birisi korkutmuşta ondan
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SeKSandDoRT 10 yıl
bi kere bizim memlekette asrock amd anakartı varmı ki?
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ruzgar_ressam 10 yıl
valla ben tatil günümü ayırdım yok :)
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max975 10 yıl
ama ne amaçlı bu birtürlü anlayamadım pek mantıklı değil gibi.
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BuenoVentura 10 yıl
Mevcut biosla olmuyor galiba. yeni bios bekliyoz.

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Diablo 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

ama ne amaçlı bu birtürlü anlayamadım pek mantıklı değil gibi.


Intel CPU'ların +GHz'i varsa bizim de +çekirdeğimiz var diyor galiba AMD
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akin.ozsk 10 yıl
Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisi Phenom tabanlı bir işlemci ve bu işlemcide hız aştırma için hiç voltaj artırmadan 3.0 hızına ulaşmışlar. Bence bu konuda dikkat edilmesi gereken bir nokta.
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bodyman700 10 yıl
overclock nedir yeni öğrenmiş olan benim için bunlar fazla oldu olacak benim x2 5200+ yı da 4 çekirdek yapalım tam olsun :D tabiki şaka yapıyorum mimaride 4 çekirdek olmadan olmayacağını bittabi biliyorum canım :D bu arada evet sadece 790gx lerde olması adamı üzüyor bizim emektar nforce 560da olsa işlemciyi alabilirdim ama şu an boşa verilecek para gibi geliyr adama :S
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AndryTR 10 yıl
Bu işin suyu çıktı. AMD ne kadar üşengeç bir firma oldu öyle. İnsan o kapatılan kısımları keser ordan da bir işlemci çıkartır. L3 belleksiz yeni bir seri. Gerçi bir kaç aya benzerini yapar ben de dediğimle kalakalırım ama...
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maviay1980 10 yıl
ha pardon 65nm miş neyse yinede büyük başarı beleş %20-30 ek performans...
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maviay1980 10 yıl
75$+kdv ye 4 çekirdek sanırım X2 7750 45 nm üretim teknolojisine sahip oda olmadı en azından 65nm dir bu amd baya iyi bişeymiş ya şakası bir yana x2 3800+ kullanıyom yinede memnunum.amd kasıp kavuracak ortalığı gibi nedir bu adventage clock calibration teknolojisi anlamadım gitti yahu...
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SupermanPrime 10 yıl
valla amd en iyisini yapiyor bana kalirsa farkli şeylr hazirlamak yerine elindekileri degerlendiriyor güzel iş
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sadtneverdie 10 yıl
mıllete satıcaklar 2 cekırdek acılıyor dıye açıla açıla %10 u düzgün çalışacak.
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RevidaL 10 yıl
AMD mi başını aldı gidiyor yoksa Intel mi
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Chris Brown 10 yıl
Bu phenomlardaki çekirdek atlatma olayını çözemedim ben , bu voltaj aynı mı kalıyor 2 çekirdek yada 1 çekirdek daha açınca , yada bu amd gerçekten mal ozaman bu fiyata 4 çekirdek olarak versin de parayı kırsın


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Hocam başka arkadas vermişti zaten.

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TELESCOPE 10 yıl
çekirdek sayısının performansa etkisi ne olur acaba
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