Athlon X2 7750 Black Edition'da dört çekirdek aktif!

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Phenom II işlemci ailesiyle yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başaran ve bir önceki çeyreğe göre işlemci satışlarını arttıran AMD'nin bu yükselişinde üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcilerinde dördüncü çekirdeğin açılabilmesinin de etkili olduğu biliniyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda AMD'nin üç çekirdekli Phenom II X3 işlemcilerinde, Advanced Clock Calibration teknolojisi ile dördüncü çekirdeğin de açılabilmesi gündeme gelmiş ve belli koşullar altında biraz da şansın yardımı ile kimi kullanıcılar daha düşük bir maliyetle üç çekirdekli işlemcilerinden dört çekirdekli bir çözüm elde etmeyi başarmışlar biz de hazırladığımız video incelememizde bu durumu gözler önüne sermiştik.

AMD işlemcilerdeki bu durumun arkasındaki temel neden ise firmanın doğal dört çekirdekli işlemcilerinde çeşitli nedenlerle (pazar koşulları, çekirdek verimliliği vb.) bir veya iki çekirdek kapatarak çift ve üç çekirdekli işlemciler hazırlama girişimiydi. Gelen yeni bilgilere göre benzer bir durum fiyat/performans oranıyla dikkat çeken ve çarpan kilidi açık olarak geldiği için hız aşırtmacıların da dikkatini çeken Athlon X2 7750 Black Edition modelinde de yaşandığı belirtiliyor. Çift çekirdekli işlemcini, Advanced Clock Calibration teknolojisine destek veren anakart üzerinde yine BIOS yardımıyla diğer iki çekirdeğin de açılarak dört çekirdekli olarak çalıştırabildiğine dair yeni bir çalışma gün ışığına çıktı.

Yapılan çalışmada Athlon X2 7750 Black Edition işlemcisi, Asrock'ın 790GX+SB750 (ACC) anakartı üzerinde BIOS yardımıyla diğer iki çekirdekte açılarak dört çekirdek aktif olarak çalıştırılabildi. Windows XP SP3 altında, işletim sisteminin Athlon Phenom(tm) FX-7750 olarak algılayan işlemciyi, CPU-Z hem model bazında doğru tanımlamış hem de dört çekirdeği aktif olarak göstermiş. Phenom II X3 konusunda olduğu gibi henüz detayları kesinleşmiş olmasa da Athlon X2 7750 Black Edition gündeme gelecek olası bir dört çekirdek durumu, fiyatıyla dikkat çeken işlemciye olan talebin artmasını da sağlayabilir.

Kaynak; http://gigglehd.com/zbxe/2245916#12