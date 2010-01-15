ATi Catalyst 10.1 sürücüsü önemli güncellemelerle geliyor

Tam Boyutta Gör

AMD'nin kullanıma sunmaya hazırlandığı Catalyst 10.1 sürücüsü önemli yeniliklerle geliyor. 2010 için hazırlanan ilk sürücünün Beta sürüm notlarında yer alan bilgilere göre, Catalyst 10.1 ile birlikte ATi ekran kartları 3D desteği kazanırken, güncellenmiş D3D sürücüsü sayesinde IZ3D gibi firmaların 3D çözümleri 120Hz monitörlerde kullanılabilecek ve Bit Cauldron gözlüklere destek sunulacak.

ATi Catalyst 10.1 sürücüsünün bir diğer dikkat çekici özelliği ise "Dual Graphics" desteği sunacak olması. Bu sayede RS880 çipsetindeki Radeon HD 4200 IGP'si ile Radeon HD 5000 serisinin giriş seviyesindeki temsilcileri (Radeon HD 5400 serisi) paralel çalıştırılabilecek yani Hybrid Crossfire modunda kullanılabilecekler.

Windows 7 Video Dönüştürücü uygulamasında daha iyi GPU hızlandırma desteği getirecek sürücünün aynı zamanda Linux altında daha iyi 2D performansı sunacağı da bildiriliyor. Linux tabanlı Ubuntu 9.10 ve OpenSUSE 11.2 gibi dağıtımlarla uyumlu olacak Catalyst 10.1 sürücüsü, dizüstü bilgisayar üreticilerinin izin vermesi halinde Windows Vista ve Windows 7'li notebook'lara da kurulabilecek.