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ATi Catalyst 10.1 sürücüsü önemli güncellemelerle geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
27,6b
1
83
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Catalyst 10.1 sürücüsü önemli güncellemelerle geliyor
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AMD'nin kullanıma sunmaya hazırlandığı Catalyst 10.1 sürücüsü önemli yeniliklerle geliyor. 2010 için hazırlanan ilk sürücünün Beta sürüm notlarında yer alan bilgilere göre, Catalyst 10.1 ile birlikte ATi ekran kartları 3D desteği kazanırken, güncellenmiş D3D sürücüsü sayesinde IZ3D gibi firmaların 3D çözümleri 120Hz monitörlerde kullanılabilecek ve Bit Cauldron gözlüklere destek sunulacak.

ATi Catalyst 10.1 sürücüsünün bir diğer dikkat çekici özelliği ise "Dual Graphics" desteği sunacak olması. Bu sayede RS880 çipsetindeki Radeon HD 4200 IGP'si ile Radeon HD 5000 serisinin giriş seviyesindeki temsilcileri (Radeon HD 5400 serisi) paralel çalıştırılabilecek yani Hybrid Crossfire modunda kullanılabilecekler.

Windows 7 Video Dönüştürücü uygulamasında daha iyi GPU hızlandırma desteği getirecek sürücünün aynı zamanda Linux altında daha iyi 2D performansı sunacağı da bildiriliyor. Linux tabanlı Ubuntu 9.10 ve OpenSUSE 11.2 gibi dağıtımlarla uyumlu olacak Catalyst 10.1 sürücüsü, dizüstü bilgisayar üreticilerinin izin vermesi halinde Windows Vista ve Windows 7'li notebook'lara da kurulabilecek.


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DH Misafiri 9 yıl
Merhabalar ,
Ati x2500 için güncel sürücüleri bulamıyorum. Bendeki makina Asus Notebook F3SE serisi. Bu sürücüleri nereden edinebilirim ?
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Rusty 9 yıl

fx57
Catalyst 10.1 sürücüsü, dizüstü bilgisayar üreticilerinin izin vermesi halinde Windows Vista ve Windows 7'li notebook'lara da kurulabilecek.


Şimdi Notebook üreticileri izin vermediği için mi universal driver yok?
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sadtneverdie 9 yıl
Bethrezen
sen tam aolrak desteklenmiyor demişsin ben ona saçma dedim. ya detseklenir ya desteklenmez. tam olarak desteklememk nasıl oluyor?
AndryTR
doğal 4 çekirdek olayında da aynı şey oldu. vay neymiş intel 2 çekirdekli 2 işlemci kullanmış amd doğal 4 çekirdekmiş amd adına sonuç? hüsran. fusion içinde aynı şeyin olmayacağını söyleyebilir misin? 1 sene çok uzun bir süre 1 sene sonra intelin ne yapacağını bilemeyiz. amd yi bizden iyi takip ediyorlardır teknoloji casusluğu diye birşey var :)
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AndryTR 9 yıl
sadtneverdie
AndryTR

doğal 4 çekirdek olayında da aynı şey oldu. vay neymiş intel 2 çekirdekli 2 işlemci kullanmış amd doğal 4 çekirdekmiş amd adına sonuç? hüsran. fusion içinde aynı şeyin olmayacağını söyleyebilir misin? 1 sene çok uzun bir süre 1 sene sonra intelin ne yapacağını bilemeyiz. amd yi bizden iyi takip ediyorlardır teknoloji casusluğu diye birşey var :)

O da var tabii. Fusion çıkmadan hangisinin daha iyi olduğunu bilmemiz imkânsız. Phenom gibi bir hezimet de olabilir. Belki de çok iyi olur. Açıkçası beklentim AMD Fusion hazır olana kadar Intel de benzer bir yaklaşıma gider şeklinde.

AMD de 12 çekirdekli işlemcilerini 6+6 şeklinde hazırlıyor. Yan yana koymak daha iyi oluyor galiba...
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Bethrezen 9 yıl
sadtneverdie

Bethrezen

sen tam olarak desteklenmiyor demişsin ben ona saçma dedim. ya desteklenir ya desteklenmez. tam olarak desteklememek nasıl oluyor?



ATI Nvidia'nin Physx'e destek vermiyor ama bu fizik islemlerini onemsemedigi anlamina gelmemeli cunku Ati'nin sundugu SDK/CL ile Batman'de Physx aktif hale getirildi. Bu cozum suan emekleme asamasinda ama bir baslangic olmasi guzel. Bu durum dedigime geliyor direk bir destek yok ama baska cozumler uzerinde duruluyor.

Bundan sonra karsinizdaki kisiye salak sacma gibi yakistirmalar yapmadan once anlamadiginiz yada karsi ciktiginiz kismi belirtin, belirtin ki aciklama yapilabilsin. Yazmayi kestim, cok sacma tarzi cocuksu tepkiler donanim bolumune yakismiyor.

Simdi benim soruma gelelim musadenizle. 3. kez soruyorum ve lutfen universiteleri yada kullanim yayginligi gibi bahaneleri katmadan direk cevap verin. ATI'de Cuda'nin karsiligi Steam'midir degilmidir?
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Hobar 9 yıl
intelin yaptığı aynı dandik, uyuz gpu yu çipsetten alıp işlemci içine koymak oldu olan da işlemcinin iki çekirdeğine oldu. h55 in bir numarası yok
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ugurmurat360x 9 yıl
Nvidia 3d gözlük bu driver ile çalışırmı?10.1'deki 3d'nin esprisi bumu?
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Kumandan 9 yıl

Hobar

intelin yaptığı aynı dandik, uyuz gpu yu çipsetten alıp işlemci içine koymak oldu olan da işlemcinin iki çekirdeğine oldu. h55 in bir numarası yok


Neye göre numarası yok ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Batuist 9 yıl
Atininde yazılım tarafında yeni işe alımlar yapması lazım.. biraz geç açılıyorlar gibi..
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Black_Mamba24 9 yıl
***Leopard** benim mesaj neden alıntı yapılıyo anlayamadım fanlık yapan yada fanlık mesajı werdiğimi sanmıyoruım

??
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Kumandan 9 yıl

Batuist

Atininde yazılım tarafında yeni işe alımlar yapması lazım.. biraz geç açılıyorlar gibi..


Bugün bir bilgisayar satıp teslim ettim, ekr. kartı Ati 4650 idi. 3 kere windows kurmak zorunda kaldım 9.12 sürücüsünü kurmak için. Normal kuruldu gibi görünüyor, masaüstü normal, filmler normal, oyun açınca oyuna ait dosya EXE dosyası veya dx .... ati... DLL dosyaları hatalar üretti diyor kapanıyor. On board takıyorum oyunlar açılıyor. Resmen
bu duruma düştüm ve bolca dua ettim Ati'ye. Adam başımda bekliyor, " arızalı parçamı var usta " diyor. Deli oldum resmen saat 21:00 civarı ancak teslim edebildim.
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dante38 9 yıl
Notebookların kullana bilmesi çok iyi olmuş...
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sadtneverdie 9 yıl
Bethrezen

eyefinity nin karşılığı var. steam cudaya göre çok az uygulamada kullanılıyor. fusion ise 1 yıl önce intel tarafından gerçekleştirildi. benimki fanatiklik değil objektif bakış açısı... ati ati ati diye dolanmayan herkes nvidia fanı değil mi?
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Source 9 yıl
Yakın zamanda cıkar umarım
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1mpossible 9 yıl
kafam karıştı ya şimdi ben deki 5770 ile 3D bi motitorum ve gözlügüm olunca 3D özelligine kavusabilicekmiyim
eger dedigim gibi ise zate nvidia çöküşe geçer nvidianın güvendigi en önemli teknoloji buydu çünkü
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exerion 9 yıl

tahanna

kafam karıştı ya şimdi ben deki 5770 ile 3D bi motitorum ve gözlügüm olunca 3D özelligine kavusabilicekmiyim

eger dedigim gibi ise zate nvidia çöküşe geçer nvidianın güvendigi en önemli teknoloji buydu çünkü

eger 120hz bi monitorun varsa kavusabilirsin tabii
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MÜŞAVİR 9 yıl

tahanna

kafam karıştı ya şimdi ben deki 5770 ile 3D bi motitorum ve gözlügüm olunca 3D özelligine kavusabilicekmiyim

eger dedigim gibi ise zate nvidia çöküşe geçer nvidianın güvendigi en önemli teknoloji buydu çünkü


İkisinede hiçbi .ok olmaz merak etmeyin. Biz kendi halimize yanalım, bırakalım ati yi nvidia yı.
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tokatli6061 9 yıl
bu foruma üye olanların cuda, gpgpu, tegra vs. gibi hadi physx gibi teknolojileri günlük kullanıyorum, bunların olmadığı zamanlarda neler kaybediyomuşum diyenler el kaldırsada son kullanıcı kesimi için nekadar vazgeçilmez çözümler olduğunu anlasak. Tabi sadece nvidia çözümlerini Ati'nin karşılık çözümlerini kullananlarda buna dahil. İyi bir araştırma olur aslında?
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Tolgá 9 yıl

tokatli6061

bu foruma üye olanların cuda, gpgpu, tegra vs. gibi hadi physx gibi teknolojileri günlük kullanıyorum, bunların olmadığı zamanlarda neler kaybediyomuşum diyenler el kaldırsada son kullanıcı kesimi için nekadar vazgeçilmez çözümler olduğunu anlasak. Tabi sadece nvidia çözümlerini Ati'nin karşılık çözümlerini kullananlarda buna dahil. İyi bir araştırma olur aslında?

herşeyi bu forum ile sınırlandırma dünyayı düşün herkes senin gibi değil ihtiyaçlar farklı
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Tolgá 9 yıl
bu ati stream in elle tutulur bir yanı yok yani programlar falan..ayrıca cuda yalan diyorsunuzda masaüstünde genelde değilde diğer alanlarda çok kullanılıyor özellikle hpc de falan..yurtdışında durum ne bilmiyorum ama %63 lük nvidia kullanımı olduğuna göre bayağı bir kullanan vardır cudayı..ayrıca yurtdışında bazı ünilerde cuda dersleri bile var..streamin biraz daha yol alması gerek..
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desert_rain 9 yıl

DEATH71
bu ati stream in elle tutulur bir yanı yok yani programlar falan..ayrıca cuda yalan diyorsunuzda masaüstünde genelde değilde diğer alanlarda çok kullanılıyor özellikle hpc de falan..yurtdışında durum ne bilmiyorum ama %63 lük nvidia kullanımı olduğuna göre bayağı bir kullanan vardır cudayı..ayrıca yurtdışında bazı ünilerde cuda dersleri bile var..streamin biraz daha yol alması gerek..

Dostum stream sdk OpenCL I gelistirimini sagliyor. Opencl Apple firmasinim baslattigi ve sonradan kronos grubuna devrettigi bir proje. Cuda ya rakip ki aslinda nvidia da opencl gelistirme surecindr. Cuda yerine opencl in standard olma ihtimelli çok dahs yuksek zira apple son işletim sistemi snow leopard da kullanmaya basladi. Bu durumda son kullanici tarafindan cuda dan çok daha fazla kullanilmaya basladigi su goturmez bir gercek. zaten apple bu nedenle ATI kullanmaya basladi:) cuda muda hikaye artik. bu arada nvidia da opencl i destekliyor:)

Not; telefondan yazıyorum harf hataları bolca vardır.
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