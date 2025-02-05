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    Anlık Bildirim

    Nvidia, Valorant çökme sorununu düzelten güncellemeyi yayınladı

    Nvidia GeForce "Hotfix" 572.24 sürücüsü yayınlandı. Yeni güncelleme, popüler FPS oyunlarından Valorant'ta yaşanan çökme sorununu çözüyor.                        
    Nvidia GeForce Hotfix Driver 572.24 valorant çökme sorunu Tam Boyutta Gör
    Nvidia, son GeForce Game Ready sürücüsündeki iki hatayı gidermek için yeni bir hotfix sürücüsü yayınladı. Bu düzeltme sürümleri sık sık yayınlanmıyor ve Nvidia bunları bir sonraki Game Ready WHQL sürümünü bekleyemeyecek kritik sorunları düzeltmek için kullanıyor.

    Nvidia GeForce Hotfix Driver 572.24 yayınlandı

    Game Ready sürücüsü 572.16'yı temel alan 572.24 sürümü iki hatayı düzeltiyor. Bunlardan biri, Nvidia’nın en yeni RTX 50 serisi ekran kartını kullananların Valorant başlangıç ekranında yaşadığı çökme sorunu. Diğeri, Windows 11 23H2 yüklü PC’de Final Fantasy XVI açıldığında bilgisayarın donması sorununu düzeltiyor.

    Bu oyunları oynamıyorsanız güncellemeyi atlayabilir ve bir sonraki sürücü sürümünü bekleyebilirsiniz. Nvidia genellikle düzeltme yamalarını Game Ready sürücüsüne ekliyor. En son Nvidia GeForce 572.16 sürücüsünün yayınlandığını, bu sürümün RTX 5090 ve RTX 5080 ekran kartları ve DLSS 4 için destek eklediğini belirtelim.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    O
    onurkula 1 saat önce

    İnternet sitemizden en hızlı şarj olan otomobilleri filtreleyip bulabilirsiniz. Hatta LFP bataryaya sahip modelleri bile filtreleyebiliyorsunuz. Menzile göre sıralama seçme de tabi ki var. https://kullananlar.com/araba-modelleri?ozellikler=113&sirala=haftanin_populeri%2Cazalan https://kullananlar.com/araba-modelleri

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