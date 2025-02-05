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Tam Boyutta Gör Nvidia, son GeForce Game Ready sürücüsündeki iki hatayı gidermek için yeni bir hotfix sürücüsü yayınladı. Bu düzeltme sürümleri sık sık yayınlanmıyor ve Nvidia bunları bir sonraki Game Ready WHQL sürümünü bekleyemeyecek kritik sorunları düzeltmek için kullanıyor.

Nvidia GeForce 572.16 sürücüsü yayınlandı: DLSS 4 ve dahası 5 gün önce eklendi

Nvidia GeForce Hotfix Driver 572.24 yayınlandı

Game Ready sürücüsü 572.16'yı temel alan 572.24 sürümü iki hatayı düzeltiyor. Bunlardan biri, Nvidia’nın en yeni RTX 50 serisi ekran kartını kullananların Valorant başlangıç ekranında yaşadığı çökme sorunu. Diğeri, Windows 11 23H2 yüklü PC’de Final Fantasy XVI açıldığında bilgisayarın donması sorununu düzeltiyor.

Bu oyunları oynamıyorsanız güncellemeyi atlayabilir ve bir sonraki sürücü sürümünü bekleyebilirsiniz. Nvidia genellikle düzeltme yamalarını Game Ready sürücüsüne ekliyor. En son Nvidia GeForce 572.16 sürücüsünün yayınlandığını, bu sürümün RTX 5090 ve RTX 5080 ekran kartları ve DLSS 4 için destek eklediğini belirtelim.

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Nvidia, Valorant çökme sorununu düzelten güncellemeyi yayınladı