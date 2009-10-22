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ATi Catalyst 9.10 sürücüsü çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
24,9b
1
37
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı sürücü güncellemelerini aylık periyotlarla düzenli olarak gerçekleştiren AMD-ATi, Ekim ayı sürücü güncellemesini yayımladı. Yeni sürücüsünü Windows 7 ile eş zamanlı olarak kullanıma sunan AMD-ATi, 9.10 sürüm numaralı yeni Catalyst paketi ile birlikte Radeon HD 5800 ekran kartlarına destek veren WHQL sertifikalı ilk sürücüsünü de kullanıma sunmuş oldu.

ATi Radeon HD 2000, HD 3000, HD 4000 ve HD 5000 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan Catalyst 9.10 sürücüsü beraberinde Radeon HD 5800 serisi için Super Sample Anti-Aliasing adı verilen yeni bir AA modunu da getiriyor. Yapılan açıklamalara göre, Super Sample Anti-Aliasing modu sayesinde performans seviyesi korunarak (ya da en az kayıpla) imaj kalitesinde ciddi artışlar sağlanabiliyor.

ATi Radeon HD 5800 serisi için destek ve Super Sample Anti-Aliasing gibi iki önemli yeniliğin yanı sıra daha önce rapor edilen hataların da giderildiği Catalyst 9.10 sürücüsü Windows XP, Windows Vista ve Windows 7'nin hem 32-bit hem de 64-bit sürümleri için kullanıma sunulmuş durumda. AMD-ATi'nin yeni sürücünü aşağıdaki linkler aracılığı ile indirebilirsiniz.

- Catalyst 9.10 (Windows XP 32bit)
- Catalyst 9.10 (Windows XP 64bit)
- Catalyst 9.10 (Windows 7 and Vista 32bit)
- Catalyst 9.10 (Windows 7 and Vista 64bit)


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baycalh 10 yıl
Herşey fps değil. Ben oynanabilir seviyede görüntü akışı olduğu sürece kaliteli görüntüler isterim.
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bkm.cvs 10 yıl
Güzell
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omkkio 10 yıl
36Mark06'da 325 puanlık bir artış getirdi ama sürücüden mi yoksa başka bir şeyden bilmiyorum. 14449 olan Q9400+HD5850 puanım 14774'e çıktı.
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showstopper41 10 yıl
Supreme AA olayı güzel olmuş. Artık AA açmak fobi olmayacak. HD57xx serisi için de gelseydi güzel olurdu. Nelki ilerki sürücüler ile gelir.
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ercngc 10 yıl
Yükleyen arkadaşlar performans artısı gözlemledinizmi
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sertacaygun 10 yıl
Şimdi 5800 serisinde oyun başarımı artacak mı bu sürücüyle, artmayacak mı ?
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Hobar 10 yıl
Sonunda. 5xx0 dan sonra çıkan ilk sürücü bu. bakalım 5xx0 serisinin performansı bundan nasıl etkilenecek?
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aykutx 10 yıl
Super Sample Anti-Aliasing özellğini merak etim doğrusu.
Tez indirile
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Tatar* 10 yıl
Teşekkür ettim ne zamandır bekliyordum
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BARKU 10 yıl
1 hafta daha bekleyip direk 9.11 çıksaydı
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caneker 10 yıl

aykutx

Super Sample Anti-Aliasing özellğini merak etim doğrusu.
Tez indirile



nhancer.com/...

bu sitedeki supesampling ile aynıysa gerçekten çok başarılı...
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caneker 10 yıl
Super Sample Anti-Aliasing için indirmeye değer...
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