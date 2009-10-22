ATi Catalyst 9.10 sürücüsü çıktı

Ekran kartı sürücü güncellemelerini aylık periyotlarla düzenli olarak gerçekleştiren AMD-ATi, Ekim ayı sürücü güncellemesini yayımladı. Yeni sürücüsünü Windows 7 ile eş zamanlı olarak kullanıma sunan AMD-ATi, 9.10 sürüm numaralı yeni Catalyst paketi ile birlikte Radeon HD 5800 ekran kartlarına destek veren WHQL sertifikalı ilk sürücüsünü de kullanıma sunmuş oldu.

ATi Radeon HD 2000, HD 3000, HD 4000 ve HD 5000 serisi ekran kartlarıyla uyumlu olan Catalyst 9.10 sürücüsü beraberinde Radeon HD 5800 serisi için Super Sample Anti-Aliasing adı verilen yeni bir AA modunu da getiriyor. Yapılan açıklamalara göre, Super Sample Anti-Aliasing modu sayesinde performans seviyesi korunarak (ya da en az kayıpla) imaj kalitesinde ciddi artışlar sağlanabiliyor.

ATi Radeon HD 5800 serisi için destek ve Super Sample Anti-Aliasing gibi iki önemli yeniliğin yanı sıra daha önce rapor edilen hataların da giderildiği Catalyst 9.10 sürücüsü Windows XP, Windows Vista ve Windows 7'nin hem 32-bit hem de 64-bit sürümleri için kullanıma sunulmuş durumda. AMD-ATi'nin yeni sürücünü aşağıdaki linkler aracılığı ile indirebilirsiniz.



- Catalyst 9.10 (Windows XP 32bit)

- Catalyst 9.10 (Windows XP 64bit)

- Catalyst 9.10 (Windows 7 and Vista 32bit)

- Catalyst 9.10 (Windows 7 and Vista 64bit)