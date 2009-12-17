ATi Catalyst 9.12 sürücüsü çıktı

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Ve AMD yılın son ATi Catalyst sürücü paketini yayımladı. DirectX 11 destekli 800.000'den fazla GPU satan ve yıl sona ermeden bir milyon bariyerini aşması beklenen firma, Catalyst 9.12 sürücüsü ile birlikte hem yeni özellikler sunuyor hem de bazı oyunlar için performans artışı vaat ediyor. v8.681 grafik sürücüsünü içeren ve Radeon HD 2000 serisi ve üstü güncel tüm ekran kartları ve günce entegre grafik çözümleriyle uyumlu olan ATi Catalyst 9.12 sürücüsünün temel özellikleri şu şekilde;



- DirectComputer 10.1 desteği - ATI Radeon HD 4800 Serisi için tam destek, ATI Radeon HD 4700 Serisi için tek kart ve CrossFireX konfigürasyonlarına destek.



- OpenGL 3.2 genişletme desteği - ATI Radeon HD 5800, ATI Radeon HD 5700 Serisi, ATI Radeon HD 4000 Serisi, ATI Radeon HD 3000 Serisi ve ATI Radeon HD 2000 Serisilerinde OpenGL 3.2 uzatma desteği



Performans iyileştirmeleri



- 3DMark Vantage - ATI Radeon HD 5800 ve ATI Radeon HD 5700 serileri %9 genel performans artışı.

- S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat - Tek kart kullanımında %6 performans artışı.



ATi Catalyst 9.12 sürücüsünü indirmek için;



- Catalyst 9.12 (Windows XP 32bit)

- Catalyst 9.12 (Windows XP 64bit)

- Catalyst 9.12 (Windows 7/Vista 32bit)

- Catalyst 9.12 (Windows 7/Vista 64bit)

http://www2.ati.com/relnotes/Catalyst_912_release_notes.pdf