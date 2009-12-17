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ATi Catalyst 9.12 sürücüsü çıktı

AMD yılın son ekran kartı sürücü güncellemesini yayınladı. Performans iyileştirmeleri de içeren Catalyst 9.12'nin tüm detayları.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,5b
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75
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Catalyst 9.12 sürücüsü çıktı
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Ve AMD yılın son ATi Catalyst sürücü paketini yayımladı. DirectX 11 destekli 800.000'den fazla GPU satan ve yıl sona ermeden bir milyon bariyerini aşması beklenen firma, Catalyst 9.12 sürücüsü ile birlikte hem yeni özellikler sunuyor hem de bazı oyunlar için performans artışı vaat ediyor. v8.681 grafik sürücüsünü içeren ve Radeon HD 2000 serisi ve üstü güncel tüm ekran kartları ve günce entegre grafik çözümleriyle uyumlu olan ATi Catalyst 9.12 sürücüsünün temel özellikleri şu şekilde;

- DirectComputer 10.1 desteği - ATI Radeon HD 4800 Serisi için tam destek, ATI Radeon HD 4700 Serisi için tek kart ve CrossFireX konfigürasyonlarına destek.

- OpenGL 3.2 genişletme desteği - ATI Radeon HD 5800, ATI Radeon HD 5700 Serisi, ATI Radeon HD 4000 Serisi, ATI Radeon HD 3000 Serisi ve ATI Radeon HD 2000 Serisilerinde OpenGL 3.2 uzatma desteği

Performans iyileştirmeleri

- 3DMark Vantage - ATI Radeon HD 5800 ve ATI Radeon HD 5700 serileri %9 genel performans artışı.
- S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat - Tek kart kullanımında %6 performans artışı.

ATi Catalyst 9.12 sürücüsünü indirmek için;

- Catalyst 9.12 (Windows XP 32bit)
- Catalyst 9.12 (Windows XP 64bit)
- Catalyst 9.12 (Windows 7/Vista 32bit)
- Catalyst 9.12 (Windows 7/Vista 64bit)


http://www2.ati.com/relnotes/Catalyst_912_release_notes.pdf Yorum Yaz
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D3wR1M17 8 yıl
yıl kaç yaw
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XRacer 9 yıl

Anlamadığım şey Niye AMD yayımlıyor ?
Intel olanlar indiremiyor mu ? (Kusura bakmayın bu konu kafamı çok kurcalıyor)

İşlemciniz isterse nVidia olsun bağlamaz, çıkarılan sürücüler ekran kartı içindir,işlemciyle alakalı bir şey değildir.
Ha şu var, Intel Onboard ekran kartınız varsa onun için değil tabii.ATI kartlar için.
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sahafiec 9 yıl
var mı peki tek kartla hotfixin bir faydasını gören?
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İrfan.S 9 yıl
Anlamadığım şey Niye AMD yayımlıyor ?
Intel olanlar indiremiyor mu ? (Kusura bakmayın bu konu kafamı çok kurcalıyor)
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koxp94 9 yıl
şu an indirdim agp hotfixi eskinin üstüne kurdum win7 32bit sorun yok
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BeFeD 9 yıl
biri lütfen hotfix için link verebilir mi ben indirdim 171 mb ve kurulum sırasında üzerinde rc1 gibi birşey yazıyor. konuda 121 mb olduğu söylenmiş. link rica ediyorum
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TheFade0ut 9 yıl
acaba fps artışı varmı şu an 9.8 kullanıyorumda
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koxp94 9 yıl
yaw agp versiyon çıkmadı diye üzülüyodum.
9.12 agp çıkmış ama link adı hâlâ 9.11 :)
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DARTH_BLACK 9 yıl
borderlands oyununda garip bir şekilde donma yarattı bu sürüm.
Oyun normal açılıyor ama kısa bir süre sonra ekran donuyor,ctrl+alt+del edip masaüstüne geliyorum ve tekrar oyuna giriyorum,aynı şekilde bir süre oynadıkdan sonra oyun gene donuyor.Önceki sürümde kesinlikle böyle bir şey ile karşılaşmadım ama önceki versiyondada mekan içlerine girince kaplamalar görünmüyordu,şimdi ise donuyor.Eski versiyona döneceğim mecburen zira bu şekilde online oynayamıyorum..
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sub_s7v7n 9 yıl
Bu nedir arkadaş matematik problemimi çözüyoruz, kartmı kullanıyoruz? Şu driver işine bir kolaylık bulsunlar. Her ay yeni oyun çıkar, ati oyuna uygun driver çıkarır. Oyun atiye uygun çıksa herkez rahat edecek. Veyahut bir otomatik güncelleme işine gitseler. Yeni oyuna uyduruyorlar bu sefer bazı eskilerde sıkıntı çıkıyor.
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Mr NO 9 yıl
Doktor bu ne
forum.donanimhaber.com/...
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Bethrezen 9 yıl

kcbilir

Doktor bu ne
forum.donanimhaber.com/...


Sitesinde bugun cikti. Linkte ki surucunun en son surum oldugu mechul.
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