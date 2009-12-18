ATi Catalyst 9.12 sürücüsü için yeni bir hotfix yayımlandı

Tam Boyutta Gör

ATi Catalyst 9.12 sürücü paketini dün itibariyle kullanıma sunarak yılın son güncellemesini gerçekleştiren AMD, yeni bir yama yayımladı. Catalyst 9.12 için hazırlanan bu yama daha önce rapor edilen bazı sorunlara çözüm getirirken, Eyefinity teknolojisi altında Crossifre X teknolojisine de destek sağlıyor. Radeon HD 5970, HD 5800, HD 5700, HD 4000 ve FireStream 9200 serisi ekran kartları için ATI Stream SDK v2.0 kullanımında OpenCL GPU hızlandırma desteği getiren güncelleme, Eyefinity teknolojisinin kullanıldığı Crossfire X sistemlerde ikinci kartın performans kazanımlarından faydalanılmasını da sağlıyor.

DisplayPort paneller için DisplayPort ses desteği de getiren hotfix'in yamadığı sorunlar ise şu şekilde;



- Call of Duty Modern Warfare oyunu için thermal dürbün kullanımına bağlı olarak Crossfire X konfigürasyonunuda yaşanan performans kaybının düzeltimesi.

- Resident Evil 5'te cinematic açılışında yaşanan performans kaybının düzeltilemsi.

- Windows 7 altında fare imleci büyüme sorunun düzeltilmesi.

- City of Heroes ve Enemy Territories: Quake Wars, Rid gibi OpenGL oyunlarında görülen Flashlama sorunun düzeltilmesi.

- Heaven test uygulamasının DirectX 9 modu için rapor edilen bazı sorunların düzeltilmesi.

- ATi Radeon HD 5000 serisi içim bazı alıcılarıla HDMI bağlantısı ile sağlıklı DTS-HD ve Dolby True-HD çalıştıramama sorunun düzeltilmesi.



ATi Catalyst 9.12 hotfix Windows XP, Vista, 7 ve Linux işletim sistemler için bu adres'ten temin edilebilir.