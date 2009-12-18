Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ATi Catalyst 9.12 sürücüsü için yeni bir hotfix yayımlandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,4b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ATi Catalyst 9.12 sürücüsü için yeni bir hotfix yayımlandı
Tam Boyutta Gör

ATi Catalyst 9.12 sürücü paketini dün itibariyle kullanıma sunarak yılın son güncellemesini gerçekleştiren AMD, yeni bir yama yayımladı. Catalyst 9.12 için hazırlanan bu yama daha önce rapor edilen bazı sorunlara çözüm getirirken, Eyefinity teknolojisi altında Crossifre X teknolojisine de destek sağlıyor. Radeon HD 5970, HD 5800, HD 5700, HD 4000 ve FireStream 9200 serisi ekran kartları için ATI Stream SDK v2.0 kullanımında OpenCL GPU hızlandırma desteği getiren güncelleme, Eyefinity teknolojisinin kullanıldığı Crossfire X sistemlerde ikinci kartın performans kazanımlarından faydalanılmasını da sağlıyor.

DisplayPort paneller için DisplayPort ses desteği de getiren hotfix'in yamadığı sorunlar ise şu şekilde;


- Call of Duty Modern Warfare oyunu için thermal dürbün kullanımına bağlı olarak Crossfire X konfigürasyonunuda yaşanan performans kaybının düzeltimesi.
- Resident Evil 5'te cinematic açılışında yaşanan performans kaybının düzeltilemsi.
- Windows 7 altında fare imleci büyüme sorunun düzeltilmesi.
- City of Heroes ve Enemy Territories: Quake Wars, Rid gibi OpenGL oyunlarında görülen Flashlama sorunun düzeltilmesi.
- Heaven test uygulamasının DirectX 9 modu için rapor edilen bazı sorunların düzeltilmesi.
- ATi Radeon HD 5000 serisi içim bazı alıcılarıla HDMI bağlantısı ile sağlıklı DTS-HD ve Dolby True-HD çalıştıramama sorunun düzeltilmesi.

ATi Catalyst 9.12 hotfix Windows XP, Vista, 7 ve Linux işletim sistemler için bu adres'ten temin edilebilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Hem XP ye, hemde WIN 7 ye 10.3 kurdum ama hala eşşek kadar. Çözüm bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
fare imleci yine büyüdü. win 7 64bit kurulu. sonra kendinden yine küçüldü anlamadım ben bunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kloroform 9 yıl

DH Misafiri

fare imleci yine büyüdü. win 7 64bit kurulu. sonra kendinden yine küçüldü anlamadım ben bunu

Sen 3 ay geriden geliyorsun.
10.3 çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JOELLAMBERT 9 yıl

fx57

Call of Duty Modern Warfare oyunu için thermal dürbün kullanımına bağlı olarak Crossfire X konfigürasyonunuda yaşanan performans kaybının düzeltimesi.


He he buna inanamıyorum yaw daha dün COD oynarken thermalde neden bu kadar FPS dşüşü yaşadığımı anlayamamıştım adamlar saolsun beni düşünmüş olacakki
hotfix çıkarmışlar


Hemen indiriyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr NO 9 yıl
İmleç büyümesi neymiş yaa, koptum


Başıma gelse korkarım valla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deathburn 9 yıl
Ati bu ara sıkı çalışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
Vay be bu ne hız. ATi en büyük eksiği olan yazılım yönünde baya iyi duruma geldi sanırım.

Oyun üreticileri ile sıkı fıkı , catalist çıkartıp hemen ardından yama falan çıkartıyor.

Valla bravo. Böyle giderse pek çok oyuncuyu kendi hanesine yazmayı başarır. Devam ATi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl
Ati kriz sonrası atakta, paylaşım için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
23382 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sürücü, yama ve
2 etiket daha amd güncelleme
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Biostar'dan Simon Wu ile röportaj 9 yıl MSI BigBang Trinergy test masamızda! 9 yıl New Super Mario Bros. Wii İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim