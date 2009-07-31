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ATi Catalyst 9.8 Beta sürücüsü indirilebilir durumda

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,9b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Catalyst 9.8 Beta sürücüsü indirilebilir durumda
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Temmuz ayı için hazırladığı 9.7 sürüm numaralı Catalyst sürücü paketini kısa bir süre önce kullanıma sunan AMD-ATi, Ağustos ayında yayımlayacağı Catalyst 9.8 sürücü paketi içinse çalışmalarına devam ediyor. 8.634 sürüm numaralı ekran sürücüsüne sahip olacak Catalyst 9.8 için Beta sürüm sızdırıldı.

Radeon HD 2000 serisi ve üstü ekran kartlarıyla birlikte AMD'nin güncel yonga setlerindeki Radeon HD 3000 serisi entegre grafik birimleriyle uyumlu olan sürücünün beta versiyonu 32-bit ve 64-bit Windows Vista / Windows 7 işletim sistemleriyle kullanılabiliyor. Performans konusundaki gelişmeler başta olmak üzere genel özellikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmayan Catalyst 9.8 Beta sürücüsünü indirip denemek isteyenler işletim sistemleriyle uyumlu sürücü versiyonuna aşağıdaki linkler aracılığı ile ulaşabilirler.

Bu arada beta sürücülerin sistemde kararsızlığa yol açabileceğini, önemli verileriniz varsa ve sürücü kurulumu konusunda deneyimli değilseniz resmi sürümü beklemenizde fayda olduğunu da belirtelim.

- Catalyst 9.8 Beta - Windows 7
- Catalyst 9.8 Beta - Windows Vista


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sadtneverdie 10 yıl
@leop ne zamandır ati kullanıyorsun 1 senedir mi? o çok mükemmel sürücü çıkartan ati 1,5 sene boyunca 64 bit windowsta control center çalıştıramadı. Zaten x1600 den 8800gt ye bu yüzden geçmiştim. 1,5 sene be kardeş insaf!
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barisdragon 10 yıl
ben de her sürüm çıktığında direk indirir setupı çalıştırırım. Ne drive sweeper ne de başka birşey kullanmam. Ati ya da nvidia hiçbir kartta sorun yaşamadım.
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leop 10 yıl

sadtneverdie

@leop ne zamandır ati kullanıyorsun 1 senedir mi? o çok mükemmel sürücü çıkartan ati 1,5 sene boyunca 64 bit windowsta control center çalıştıramadı. Zaten x1600 den 8800gt ye bu yüzden geçmiştim. 1,5 sene be kardeş insaf!



profilimde bugune kadar kullandigim tum ati ve nvidia kartlar mevcut. ilk nvidia kartimi 10 sene once ilk ati kartimi 7 sene once aldim.
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mithrelios 10 yıl
1 yılı aşkın süredir ati, oncesinde nvidia kullandim, sürücü, bunlarin yüklenmesi vb gibi olaylarlarda iki firmada da herhangi bir sorun yaşamadim. kurduğum beta ve official olmayan sürücüler de buna dahil.
ayrica windows 7 64 beta ile (vista sürücüsü ile) de kullandim xp 32 ile de. bu kadar şikayet olduğunda göre tek düşündüğüm olay, kurarken ne yazdiğini ne seçtiğini bilmeden görmeden anlamadan kuran insanlarin çokluğu ve bundan kaynakli sorunlar.
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leop 10 yıl
lutfen driver yuklemeyi - silmeyi bilmeyenler ati nin kusursuz driverlarina laf etmesin. anlayin artik sorun ati de degil sizde.
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St Batuhan 10 yıl
Bazen cok kasıyorsunuz olayı. Önce dogru driveri indirin sonra biseyi silmeden yükleyin ya da silicekseniz güvenli modda girip driver sweeper programıyla tam temizlik yapın bare. Her zaman eskisi üzerine yenisini kurarım ve kullanırım hic sorunum olmadı. Bende ballıyım ve galiba ATI benim pc ye de özel bir link veriyor ordan iniyor driverlarım :lol:
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musandia 10 yıl

St Batuhan
Önce dogru driveri indirin sonra biseyi silmeden yükleyin ya da silicekseniz güvenli modda girip driver sweeper programıyla tam temizlik yapın


Bu kadar basit ve temiz...
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sadtneverdie 10 yıl
@Kov3nanT şaka bir yana artık sorun yaşamamak şans değileskisi gibi uyum sorunları kalmadı. asıl sorun yaşayanlar şanssız. 8 senedir kendi bilgisayarım var 1 kez olsun donanım sorunu yaşamadım. Olduysa bile hatırlanmayacak kadar ufak sorunlar. Doğru düzgün araştırıp donanım alıyorsan ve sorun çıkıyorsa çölde kutup ayısına rastlamanda olası :D
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harson 10 yıl
Şu driver lar her çıktığında yeni sürümü yüklüyorum... Bir kerede başıma birşey gelmedi tıkır tıkır çalıştı valla, bende anlamıyorum bu durumu... Veya benimde paçamdan bal süzülüyo farkında değilim :S
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sadtneverdie 10 yıl
@Kov3nanT sen cok ballısın :D
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KovenanT 10 yıl

sadtneverdie

@Kov3nanT sen cok ballısın :D


Evet ballı olduğumu düşünmeye başladım. Ati bana kıyak geçiyor da olabilir
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koxp94 10 yıl
XP'ye yok mu driver? Microsoft'tan önce kesti desteği bu ATi.
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@nano@ 10 yıl
ne diyorsunuz yani bilgisayar kullanmayı mı bilmiyoz yaptıklarımı yukarı yazdım ben sadece tıklıyom o yapıyor yazılım hatalı, eski pc im var benim fx5200 kart var onla internete felan giriyom onada driver güncellemesi yapıyom hiç böyle sorunlar yok kendi kaldırıyor kuruyor bişeyler yapıyor driver güncellemek için ati prof adamlar arıyorsa bi daha çıkarmasın o zaman driver zaten yüklemiyom bu tür şeyler okuma yazması olması yeterli admların bile yapabileceği şekilde olmalı bence
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sadtneverdie 10 yıl
ati nvidia yolunda :) millet imzalı suruculerde o akdar problem yasıyor betada ne olur merak ettım :)
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KovenanT 10 yıl
sadtneverdie

ati nvidia yolunda :) millet imzalı suruculerde o akdar problem yasıyor betada ne olur merak ettım :)


Bence millet yazılım kurmadan önce, bilgisayara tam hakim olmayı öğrenmeli. 3 hafta önce kendi ellerimle, kendim seçtiğim parçalardan oluşan bilgisayarımı topladım. Güç kaynağını on konumuna getirip kullanmaya başladım. Hiçbir sorun olmadı. hd4890 ekran kartının 9.6 sürücüsünü windows 7`ye kurdum. Hiçbir takılma, çökme yaşamadım. Geçen çıkan 9.7 sürücüsünü de eskisini düzgünce kaldırarak kurdum. Gene problemsiz kullanıyorum. Ya ben çok ballıyım ya da başkaları çok talihsiz(!)
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orqun_0693 10 yıl
Artiq alıstıq herhafta muntazam Catalyst'ın yenı surumu cıkıo xDD
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hærun 10 yıl
bu ne ara çıktı yaw
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CnkYgT 10 yıl

orqun_0693

Artiq alıstıq herhafta muntazam Catalyst'ın yenı surumu cıkıo xDD




ama biz size alışamadık türkçe nin yerine msnde ki kullanılan saçma kelimeler ve gereksiz kısaltmalarla katlediyorsunuz
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