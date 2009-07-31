ATi Catalyst 9.8 Beta sürücüsü indirilebilir durumda

Temmuz ayı için hazırladığı 9.7 sürüm numaralı Catalyst sürücü paketini kısa bir süre önce kullanıma sunan AMD-ATi, Ağustos ayında yayımlayacağı Catalyst 9.8 sürücü paketi içinse çalışmalarına devam ediyor. 8.634 sürüm numaralı ekran sürücüsüne sahip olacak Catalyst 9.8 için Beta sürüm sızdırıldı.
Radeon HD 2000 serisi ve üstü ekran kartlarıyla birlikte AMD'nin güncel yonga setlerindeki Radeon HD 3000 serisi entegre grafik birimleriyle uyumlu olan sürücünün beta versiyonu 32-bit ve 64-bit Windows Vista / Windows 7 işletim sistemleriyle kullanılabiliyor. Performans konusundaki gelişmeler başta olmak üzere genel özellikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmayan Catalyst 9.8 Beta sürücüsünü indirip denemek isteyenler işletim sistemleriyle uyumlu sürücü versiyonuna aşağıdaki linkler aracılığı ile ulaşabilirler.
Bu arada beta sürücülerin sistemde kararsızlığa yol açabileceğini, önemli verileriniz varsa ve sürücü kurulumu konusunda deneyimli değilseniz resmi sürümü beklemenizde fayda olduğunu da belirtelim.
- Catalyst 9.8 Beta - Windows 7
- Catalyst 9.8 Beta - Windows Vista
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profilimde bugune kadar kullandigim tum ati ve nvidia kartlar mevcut. ilk nvidia kartimi 10 sene once ilk ati kartimi 7 sene once aldim.
ayrica windows 7 64 beta ile (vista sürücüsü ile) de kullandim xp 32 ile de. bu kadar şikayet olduğunda göre tek düşündüğüm olay, kurarken ne yazdiğini ne seçtiğini bilmeden görmeden anlamadan kuran insanlarin çokluğu ve bundan kaynakli sorunlar.
Bu kadar basit ve temiz...
Evet ballı olduğumu düşünmeye başladım. Ati bana kıyak geçiyor da olabilir
Bence millet yazılım kurmadan önce, bilgisayara tam hakim olmayı öğrenmeli. 3 hafta önce kendi ellerimle, kendim seçtiğim parçalardan oluşan bilgisayarımı topladım. Güç kaynağını on konumuna getirip kullanmaya başladım. Hiçbir sorun olmadı. hd4890 ekran kartının 9.6 sürücüsünü windows 7`ye kurdum. Hiçbir takılma, çökme yaşamadım. Geçen çıkan 9.7 sürücüsünü de eskisini düzgünce kaldırarak kurdum. Gene problemsiz kullanıyorum. Ya ben çok ballıyım ya da başkaları çok talihsiz(!)
ama biz size alışamadık türkçe nin yerine msnde ki kullanılan saçma kelimeler ve gereksiz kısaltmalarla katlediyorsunuz