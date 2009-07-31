ATi Catalyst 9.8 Beta sürücüsü indirilebilir durumda

Temmuz ayı için hazırladığı 9.7 sürüm numaralı Catalyst sürücü paketini kısa bir süre önce kullanıma sunan AMD-ATi, Ağustos ayında yayımlayacağı Catalyst 9.8 sürücü paketi içinse çalışmalarına devam ediyor. 8.634 sürüm numaralı ekran sürücüsüne sahip olacak Catalyst 9.8 için Beta sürüm sızdırıldı.

Radeon HD 2000 serisi ve üstü ekran kartlarıyla birlikte AMD'nin güncel yonga setlerindeki Radeon HD 3000 serisi entegre grafik birimleriyle uyumlu olan sürücünün beta versiyonu 32-bit ve 64-bit Windows Vista / Windows 7 işletim sistemleriyle kullanılabiliyor. Performans konusundaki gelişmeler başta olmak üzere genel özellikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi bulunmayan Catalyst 9.8 Beta sürücüsünü indirip denemek isteyenler işletim sistemleriyle uyumlu sürücü versiyonuna aşağıdaki linkler aracılığı ile ulaşabilirler.

Bu arada beta sürücülerin sistemde kararsızlığa yol açabileceğini, önemli verileriniz varsa ve sürücü kurulumu konusunda deneyimli değilseniz resmi sürümü beklemenizde fayda olduğunu da belirtelim.

- Catalyst 9.8 Beta - Windows 7

- Catalyst 9.8 Beta - Windows Vista

