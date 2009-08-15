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ATi Catalyst 9.8 sürücüsü çıktı

ATi ekran kartları için Catalyst 9.8 sürücüsünü yayınlandı. Yeni sürücü oyunlarda performans artışı vaat ediyor!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Catalyst 9.8 sürücüsü çıktı
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ATi ekran kartı sahiplerinin merakla beklediği Ağustos ayı sürücü güncellemesi çıktı. 9.8 sürüm numaralı yeni Catalyst sürücü güncellemesi AMD-ATi tarafından Quakecon etkinliğine paralel olarak yayınlandı. Ağustosa ayı için hazırlanan Catalyst 9.8 sürücü güncellemesi, son birkaç aydır kullanıma sunulan sürücü güncellemelerinden farklı olarak oyunlarda ciddi performana artışları vaat ediyor. Detaylı sürüm notlarının Pazartesi günü yayınlanması beklenen ATi Catalyst 9.8 sürücü paketinin performans noktasında öne çıkan özellikleri şu şekilde;

  • Battleforge: ATi Crossfire X teknolojisi için DirectX 10/DirectX 10.1 performansında %50'ye varan artış.
  • Company of Heroes: DirectX 10 performansında %77'ye varan oranda artış.
  • Crysis: ATi Crossfire X teknolojisi ile DirectX 10 için çifti mod üzerinde %10, dörtlü modda ise %34'e varan performans artışı.
  • Crysis Warhead: ATi Crossfire X teknolojisi ile DirectX 10 için çifti mod üzerinde %7, dörtlü modda ise %69'a varan performans artışı.
  • Far Cry 2: ATi Crossfire X teknolojisi ile DirectX 10 için çifti mod üzerinde %50, dörtlü modda ise %88'e varan performans artışı.
  • Tom Clancy's H.A.W.X: ATi Crossfire X teknolojisi ile DirectX 10/10.1 için çifti mod üzerinde %40, dörtlü modda ise %60'a varan performans artışı.
  • UnigineTropics OpenGL performansında %20'ye varan artış.
  • UnigineTropics ATi Crossfire X teknolojisi ile DirectX 10 dörtlü mod kullanımında %20'ye varan performans artışı.
  • World in Conflict: DirectX 10 performansında %10'a varan artış.

ATi Radeon HD 2000 serisi ve üstü ekran kartları, Radeon HD 3000 ve üstü entegre grafik yongaları, FireStream 9100 serisi ve üstü profesyonel grafik kartları ile ATi Theater serisi çoklu ortam kartlarıyla uyumlu olan Catalyst 9.8 sürücüsünün Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 için hem 32-bit hem de 64-bit versiyonları yayınlanmış durumda. Yeni sürücü paketi ile birlikte örneğin daha shader programlamasına olanak tanıdığı belirtilen OpenGL Shading Language 1.30 ve 1.40 gibi OpenGL 3.1 uzantılarına da destek veriliyor.

ATi Catalyst 9.8 ile birlikte "Özgür Yazılım" da unutulmamış. Zira sürücünün Linux versiyonu için RHEL 4.8 ve Ubuntu 9.04 desteği de sunuluyor. Oyunlara yönelik performans iyileştirmelerinin yanı sıra daha önce rapor edilen çok sayıda hatanın düzeltildiği (detaylı liste sürüm notlarında yer alacak) belirtilen Catalyst 9.8 sürücüsünün işletim sisteminiz uyumlu versiyonunu aşağıdaki linkler aracılığı ile indirebilirsiniz.

- Windows XP: XP 32-bit / XP 64-bit
- Windows Vista ve Windows 7: Vista/Windows 7 32-bit / Vista/Windows 7 64-bit

Alternatif Catalyst 9.8 linkleri;
Windows 7 and Vista 32-bit | Windows 7 and Vista 64-bit | Windows XP 32-bit | Windows XP 64-bit

Kaynaklar: blogs.amd.com, PC Perspective


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ScreamEagles 10 yıl
kartım x1950 9.3 sürücüsü yüklüydü kaldırıp 9.8 i kurdum ama catalyst te hala 9.3 gözüküyor.Anlamadımm??
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tanilergun 10 yıl
merhaba, x1650 512 MB AGP güncellemesiyle ilgili hiçbir şey bulamıyorum. windows xp kullanıyorum. tek bulabildiğim versiyon 9.7. ancak setup yapmıyor. sizin bir öneriniz var mı? diğer sorunum, kartımın yazılımında 1680x1050 çözülüm yok. 1600x1200 çözülümde kullanıyorum. ne yapmalıyım? teşekkür ederim..
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Fîrzen 10 yıl
tekrar yazayım, imzamda da görüldüğü üzere laptop kullanıcısıyım ve yine görüldüğü üzere ati. yani ati mobility. şimdi ben bu sürücü ile ekran kartımı güncelliyebilcek miyim güncelleyemecek miyim? sağolsun bi arkadaş yazmış bi programla convert ediceksin die, programın ismini de vermişi denedim ama bi değişiklik olmado convert ettim mi onu da anlamadım bana çok saçma bi programmış gibi geldi. ilgili ve bilgili arkadaşlar lütfen beni de bilgilendirebilir mi?
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SeCReTTT 10 yıl
gTA4'DE performans artısı oldu süper oldu :)
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xboxminatör 10 yıl

SeCReTTT

gTA4'DE performans artısı oldu süper oldu :)



bende x2 var hiçbir artış göremedim
birde mrk ettiğim bişey var 2 gb kart neden 1 gb görünüyor. ikincisi kullanılan hafıza altta 700 mb civarında oyun iki dk sonra out of memory yazıp birkaç hata kodu geliyor ve ardından kapanıyor bunun sebebi ne olabilir.
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BlackBeasT 10 yıl
MERTCAN arkadaşda GTA4 fps düşüyorsa sende aynısı olucak değil 9,8 Tekli E.kartlarda belirgin performans artışı var yabancı forumlarda oyunlara göre 3-25 fps artışından bahsedılıyor.
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cihangir1 10 yıl
arkadaşlar format atıp 9.8 i kurdum crysiste ortalama 5fps düşüş var bende başka oyunda denemedim direk sildim 9.7 yi yükledim kartım ati 4850
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Reppealle 10 yıl
Atiye sorulunlu diyenler nvidia detonatorleri hatırlasın sonrada o driverleri kaldırmayı hatırlasın. Ben unutmadım çünkü 1 ay önce elimde TNT2M64 21MBvardı ve ati kesinlikle daha kolay geldi. 9200se 64MB
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nocnoc 10 yıl
hd 2600 xt için olur mu?
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lastingend 10 yıl
vista 64 bit sürümünü indirdim. ama kurulum başlamadan hata veriyor ve kurulumu iptal ediyor. bu sorunla karşılaşan oldumu hiç.
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ser_ka_n 10 yıl
9.8 driver testi ; 9.5 , 9.6 , 9.7 karşılaştırmalı

computerbase.de/...

* 3DMark Vantage

Direct3D-9-Benchmarks

* Call of Duty 5
* Dawn of War 2
* Riddick: Assault on Dark Athena

Direct3D-10-Benchmarks

* Anno 1404
* Battleforge
* Bioshock
* Cryostasis
* Crysis Warhead
* H.A.W.X.
* Stalker Clear Sky
* World in Conflict: Soviet Assault

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murat_aya 10 yıl
bendede bir sorun yok
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barisdragon 10 yıl
atinin sitesinde 9.7 var halen?
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sadtneverdie 10 yıl
CF X kullanıcıları yaşadı :))
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emrahrasa 10 yıl
ATI Catalyst™ 9.8 sürümü, AMD'nin resmi sitesinde yayınlanmış.
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NecroCyber-777 10 yıl
gene ati adam gibi driver cıkaramamış galiba topiclere bakıyorumda millet küplere binmiş:))) nvidiayı bu konuda takdir ediyorum
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yekoo 10 yıl
@drakin
sen default ayarlarda kullan o kartı control centerda fazla bir ayar ypamazsın performans adına. eğer oc yapıcam karta dersende %5 bi performans artar o kart için ki bunun farkınıda pek anlicanı sanmam. üzülerek söylüyorum ama elindeki kart oldukça zayıf bir kart günümüz koşullarında bir an önce en azından bir 4770 falan almaya bak...
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drakin 10 yıl
yeni almış olduğum bi kart değil zaten baya oluyor.birde tv out olarak yapabilceğim ayarlar varmı yoksa o iştemi yaş ?(televizyon tüplü lcd değil
)
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