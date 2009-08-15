ATi Catalyst 9.8 sürücüsü çıktı

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ATi ekran kartı sahiplerinin merakla beklediği Ağustos ayı sürücü güncellemesi çıktı. 9.8 sürüm numaralı yeni Catalyst sürücü güncellemesi AMD-ATi tarafından Quakecon etkinliğine paralel olarak yayınlandı. Ağustosa ayı için hazırlanan Catalyst 9.8 sürücü güncellemesi, son birkaç aydır kullanıma sunulan sürücü güncellemelerinden farklı olarak oyunlarda ciddi performana artışları vaat ediyor. Detaylı sürüm notlarının Pazartesi günü yayınlanması beklenen ATi Catalyst 9.8 sürücü paketinin performans noktasında öne çıkan özellikleri şu şekilde;

Battleforge: ATi Crossfire X teknolojisi için DirectX 10/DirectX 10.1 performansında %50'ye varan artış.

Company of Heroes: DirectX 10 performansında %77'ye varan oranda artış.



Crysis: ATi Crossfire X teknolojisi ile DirectX 10 için çifti mod üzerinde %10, dörtlü modda ise %34'e varan performans artışı.



Crysis Warhead: ATi Crossfire X teknolojisi ile DirectX 10 için çifti mod üzerinde %7, dörtlü modda ise %69'a varan performans artışı.

Far Cry 2: ATi Crossfire X teknolojisi ile DirectX 10 için çifti mod üzerinde %50, dörtlü modda ise %88'e varan performans artışı.



Tom Clancy's H.A.W.X: ATi Crossfire X teknolojisi ile DirectX 10/10.1 için çifti mod üzerinde %40, dörtlü modda ise %60'a varan performans artışı.



UnigineTropics OpenGL performansında %20'ye varan artış.



UnigineTropics ATi Crossfire X teknolojisi ile DirectX 10 dörtlü mod kullanımında %20'ye varan performans artışı.



World in Conflict: DirectX 10 performansında %10'a varan artış.

ATi Radeon HD 2000 serisi ve üstü ekran kartları, Radeon HD 3000 ve üstü entegre grafik yongaları, FireStream 9100 serisi ve üstü profesyonel grafik kartları ile ATi Theater serisi çoklu ortam kartlarıyla uyumlu olan Catalyst 9.8 sürücüsünün Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 için hem 32-bit hem de 64-bit versiyonları yayınlanmış durumda. Yeni sürücü paketi ile birlikte örneğin daha shader programlamasına olanak tanıdığı belirtilen OpenGL Shading Language 1.30 ve 1.40 gibi OpenGL 3.1 uzantılarına da destek veriliyor.

ATi Catalyst 9.8 ile birlikte "Özgür Yazılım" da unutulmamış. Zira sürücünün Linux versiyonu için RHEL 4.8 ve Ubuntu 9.04 desteği de sunuluyor. Oyunlara yönelik performans iyileştirmelerinin yanı sıra daha önce rapor edilen çok sayıda hatanın düzeltildiği (detaylı liste sürüm notlarında yer alacak) belirtilen Catalyst 9.8 sürücüsünün işletim sisteminiz uyumlu versiyonunu aşağıdaki linkler aracılığı ile indirebilirsiniz.

- Windows XP: XP 32-bit / XP 64-bit

- Windows Vista ve Windows 7: Vista/Windows 7 32-bit / Vista/Windows 7 64-bit

Alternatif Catalyst 9.8 linkleri;

Windows 7 and Vista 32-bit | Windows 7 and Vista 64-bit | Windows XP 32-bit | Windows XP 64-bit

Kaynaklar: blogs.amd.com, PC Perspective