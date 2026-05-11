AMD DGF teknolojisi duyuruldu: Path Tracing performansı artıyor

AMD DGF teknolojisi duyuruldu
Şirketin açıklamasına göre DGF, karmaşık geometrik verileri sıkıştırılmış kümeler hâline getirerek GPU'nun bu verileri daha hızlı işlemesini sağlıyor. AMD, bu yöntem sayesinde depolama maliyetlerinde yaklaşık yüzde 30 düşüş elde edildiğini söylüyor. Böylece geliştiriciler, performansı ciddi şekilde düşürmeden çok daha yoğun ve detaylı oyun dünyaları oluşturabilecek.
AMD'nin yeni çözümü, Nvidia'nın RTX Mega Geometry teknolojisine benzer bir mantıkla çalışıyor. Ancak DGF'nin en önemli farklarından biri tamamen açık kaynaklı olması. Teknoloji yalnızca Radeon ekran kartlarına özel olmayacak ve Vulkan desteği sayesinde farklı donanımlarla da kullanılabilecek. AMD ayrıca Samsung ile iş birliği yaptığını ve DGF teknolojisinin gelecekte mobil cihazlara da geleceğini doğruladı.
AMD, DGF teknolojisinin gelecekte oyun motorlarında standart hâline gelmesini hedefliyor. Şirket ayrıca sistemin gelecek nesil RDNA 5 mimarisi için optimize edildiğini doğruladı. Bu da hem PC tarafında hem de yeni nesil konsollarda daha gelişmiş ışın izleme performansı görebileceğimiz anlamına geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.