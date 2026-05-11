AMD DGF teknolojisi duyuruldu: Path Tracing performansı artıyor

Tam Boyutta Gör AMD, modern oyunlarda ışın izleme performansını geliştirmek için hazırladığı yeni "Dense Geometry Format" (DGF) teknolojisini resmen tanıttı. Açık kaynaklı olarak geliştirilen bu sistem, özellikle Path Tracing kullanılan oyunlarda daha detaylı çevre tasarımları ve daha verimli performans sunmayı hedefliyor.

Şirketin açıklamasına göre DGF, karmaşık geometrik verileri sıkıştırılmış kümeler hâline getirerek GPU'nun bu verileri daha hızlı işlemesini sağlıyor. AMD, bu yöntem sayesinde depolama maliyetlerinde yaklaşık yüzde 30 düşüş elde edildiğini söylüyor. Böylece geliştiriciler, performansı ciddi şekilde düşürmeden çok daha yoğun ve detaylı oyun dünyaları oluşturabilecek.

AMD'nin yeni çözümü, Nvidia'nın RTX Mega Geometry teknolojisine benzer bir mantıkla çalışıyor. Ancak DGF'nin en önemli farklarından biri tamamen açık kaynaklı olması. Teknoloji yalnızca Radeon ekran kartlarına özel olmayacak ve Vulkan desteği sayesinde farklı donanımlarla da kullanılabilecek. AMD ayrıca Samsung ile iş birliği yaptığını ve DGF teknolojisinin gelecekte mobil cihazlara da geleceğini doğruladı.

Tam Boyutta Gör Teknoloji yalnızca statik çevrelerle sınırlı değil. AMD, animasyonlu geometrilerin de sıkıştırılabildiğini söylüyor. Bu da karakterler, hareketli objeler ve dinamik çevre detaylarında da performans avantajı sağlayabileceği anlamına geliyor. Özellikle yeni nesil açık dünya oyunlarında Path Tracing kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bu tarz çözümler oldukça önemli.

AMD, DGF teknolojisinin gelecekte oyun motorlarında standart hâline gelmesini hedefliyor. Şirket ayrıca sistemin gelecek nesil RDNA 5 mimarisi için optimize edildiğini doğruladı. Bu da hem PC tarafında hem de yeni nesil konsollarda daha gelişmiş ışın izleme performansı görebileceğimiz anlamına geliyor.

