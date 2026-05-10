    AMD, veri merkezi gelirlerinde ilk kez Intel'i geride bıraktı

    AMD'nin EPYC işlemcileri sayesinde elde ettiği gelir, 2026’nın ilk çeyreğinde ilk kez Intel’in veri merkezi gelirlerini aşmayı başardı.                         

    AMD, veri merkezi işlemci pazarında tarihi bir eşiği geride bıraktı. Şirketin EPYC işlemcileri sayesinde elde ettiği gelir, 2026’nın ilk çeyreğinde ilk kez Intel’in veri merkezi gelirlerini aşmayı başardı. Özellikle yapay zeka tarafında yükselen “ajan tabanlı yapay zeka” dalgası, CPU talebini yeniden zirveye taşırken AMD bu süreçten en fazla faydalanan şirket oldu.

    Sektör kaynaklarına göre AMD, aslında 2025’in üçüncü çeyreğinden bu yana veri merkezi tarafında Intel’e karşı güçlü bir ivme yakalamıştı. Ancak 2026’nın ilk çeyreği, gelir bazında liderliğin tamamen AMD’ye geçtiği dönem olarak kayıtlara geçti.

    Yapay zekada CPU'nun önemi artıyor

    Veri merkezlerinde yapay zeka çıkarım yüklerinin hızla artması, GPU’ların yanında çok daha güçlü CPU altyapılarına ihtiyaç duyulmasına neden oluyor. Geçmişte veri merkezlerinde CPU-GPU oranı yaklaşık 1’e 8 seviyesindeyken, bu oran kısa sürede 1’e 4’e kadar geriledi. Şimdi ise sektörün 1’e 1 modeline doğru ilerlediği belirtiliyor. Yani gelecekte her GPU için ayrı bir yüksek performanslı CPU gerekecek. Bu değişim, özellikle EPYC gibi sunucu odaklı işlemcilere olan talebi patlatmış durumda.

    Yükselen talep yalnızca AMD ve Intel’in satışlarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel yarı iletken tedarik zincirindeki baskıyı da büyütüyor. Dünyanın en büyük çip üreticisi TSMC halihazırda kapasite sınırlarına yaklaşırken, AMD’nin ek üretim kapasitesi için Samsung ile görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Şirketlerin önündeki en büyük engel artık talep değil, üretim kapasitesi haline gelmiş durumda.

    x86 tarafında rekabet kızışırken, ARM tabanlı çözümler de pazarda hızla güç kazanıyor. NVIDIA’nın geliştirdiği Vera CPU mimarisi ve Rubin platformu şimdiden büyük ilgi görürken, Arm da AGI odaklı işlemcileri için gelir beklentilerini iki katına çıkardı. Yapay zeka veri merkezlerinde CPU’ların yeniden stratejik önem kazanması, önümüzdeki yıllarda sektördeki rekabeti daha da sertleştirecek gibi görünüyor.

    AMD tarafında yeni nesil Venice ve yapay zeka odaklı Verano platformları öne çıkarken, Intel ise 18A üretim sürecine sahip Diamond Rapids ve devamında gelecek Coral Rapids işlemcileriyle karşılık vermeye hazırlanıyor.

    Kaynakça https://www.digitimes.com/news/a20260508PD201/amd-revenue-data-center-cpu-intel.html https://wccftech.com/amd-overtakes-intel-in-q1-data-center-revenue/
