ATi GPU tasarımcısı Apple'a yönetici olarak geçiyor

Tam Boyutta Gör

Firma tarihinin en iyi Mart dönemini geçiren ve küresel ekonomik krize rağmen özellikle iPhone'un satış performansıyla dikkat çekici bir kâr açıklayan Apple, gelen bilgilere göre ATi'nin GPU üretim departmanından sorumlu üst düzey yöneticisi Bob Drebin'i kadrosuna katıyor.

PowerVR grafik teknolojilerinin arkasındaki isim olan Imagination firmasına yaptığı yatırımlarla dikkat çeken ve yeni nesil iPhone modellerinde kullanacağı grafik teknolojisi merakla beklenen Apple'da, Bob Drebin'in kıdemli direktör sıfatıyla görev yapacağı belirtiliyor.

Bob Drebin özellikle Nintendo konsollarından GameCube'de yer verilen GPU için geliştirilen ve Wii'de kullanılan grafik yongasına da temel oluşturduğu belirtilen ArtX mimarisinin tasarlanmasından sorumluydu.