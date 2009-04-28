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ATi GPU tasarımcısı Apple'a yönetici olarak geçiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi GPU tasarımcısı Apple'a yönetici olarak geçiyor
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Firma tarihinin en iyi Mart dönemini geçiren ve küresel ekonomik krize rağmen özellikle iPhone'un satış performansıyla dikkat çekici bir kâr açıklayan Apple, gelen bilgilere göre ATi'nin GPU üretim departmanından sorumlu üst düzey yöneticisi Bob Drebin'i kadrosuna katıyor.

PowerVR grafik teknolojilerinin arkasındaki isim olan Imagination firmasına yaptığı yatırımlarla dikkat çeken ve yeni nesil iPhone modellerinde kullanacağı grafik teknolojisi merakla beklenen Apple'da, Bob Drebin'in kıdemli direktör sıfatıyla görev yapacağı belirtiliyor.

Bob Drebin özellikle Nintendo konsollarından GameCube'de yer verilen GPU için geliştirilen ve Wii'de kullanılan grafik yongasına da temel oluşturduğu belirtilen ArtX mimarisinin tasarlanmasından sorumluydu.


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icarus777 10 yıl
Apple dünyanın bir numarası olacak az kaldı
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toysoLdier(V) 10 yıl
ATIboyların girmediği yer bi Apple kalmıştı, tam oldu.


Apple a artık elma değil, "kurtlu elma" demek yerinde olabilir

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natmaca 10 yıl
@cluber00 o para onun icin anca prim olbilir ..... maas asla !
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sertacaygun 10 yıl
AMD'nin şansızlığı bu. Zor zamanında bir çok mühendis Intel'e göçmüştü...
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tezman 10 yıl
parayı basan goturmus gene
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HoLY.oNE 10 yıl
hadi yallah..
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bu apple işi biliyor ya
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emreonal69 10 yıl
Vay Apple ın haline
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