ATi Mobility Radeon HD 5000 serisi 7 Ocak'ta lanse ediliyor

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Hemlock kod adını taşıyan çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle ekran kartı pazarında yeniden performans lideri olan AMD, ürün gamını yeni modellerle genişletmeye hazırlanıyor. Masaüstü sistemler için DirectX 11 destekli 5 yeni modeliyle pazarda olan firmanın, Ocak ayında 12 yeni model duyurmayı plandığından bahsetmiştik. Giriş seviyesi ve maliyet odaklı sistemler için ATi Radeon HD 5400 ve Radeon HD 5600 modellerini duyuracak olan AMD aynı zamanda endüstride ilk defa DirectX 11 destekli mobil grafik çözümlerini de yine Ocak ayı içerisinde pazara sunmayı planlıyor.

Açıklanan yol haritasına göre AMD, 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarı ile birlikte farklı segmentleri hedef alan üç yeni mobil GPU'sunu lanse edecek. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 11 desteği sunan yeni mobil GPU'lardan Park kod adını taşıyan GPU giriş seviyesi modellere, Madison kod adını taşıyan GPU orta segment çözümlere ve Broadway kod adını taşıyan GPU ise üst segmentteki mobil grafik çözümlerine güç verecek. AMD ile birlikte önde gelen dizüstü bilgisayar üreticileri de DirectX 11 destekli notebook'lar için kolları sıvamış durumda.

Acer ve Alienware gibi üreticilerin Mobility Radeon HD 5800 serisine yer verilen yüksek performans sınıfı yeni dizüstü bilgisayar modellerini hazırladığı biliniyor. Bu iki firmaya ek olarak önde gelen diğer dizüstü bilgisayar üreticilerinin de DirectX 11 destekli yeni sistemlerini CES 2010 fuarında göstermeleri bekleniyor. Bu arada yeni bir konsol satın alma arefesinde olup konuya uzak kalan kullanıcılar için Nintendo Wii'de yer alan Broadway isimli yonganın IBM tarafından hazırlanan merkezi işlem birimi olduğunu, AMD'nin DirectX 11 destekli Broadway GPU'su ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını da hatırlatalım.