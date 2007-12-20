ATi Radeon HD 3450, 3470 ve 3650 ortaya çıktı

ATi Radeon HD 3450; - GPU: RV620 - Üretim Teknolojisi: 55nm - GPU Hızı: 525Mhz - Bellek Hızı 400Mhz (800Mhz DDR) - Bellek Tipi: 256MB DDR2 - Bellek Veri Yolu: 64bit - Bağlantı: Display Port (HD3450), VGA - Ara Birim: PCIe 2.0

ATi Radeon HD 3470 - GPU: RV620 - Üretim Teknolojisi: 55nm - GPU Hızı: 600MHz+ - Bellek Hızı 500Mhz (1000Mhz DDR) - Bellek Tipi: 256MB-512 GDDR3 - Bellek Veri Yolu: 64bit - Bağlantı: TV-Out, VGA, DVI-i - Ara Birim: PCIe 2.0

ATiRadeon HD 3650 - GPU: RV635 - Üretim Teknolojisi: 55nm - GPU Hızı: 800Mhz ("XT") - 600Mhz ("Pro") - Bellek Hızı: 1000Mhz (2000Mhz DDR) - Bellek Tipi: 256-512MB GDDR3 - Bellek Veri Yolu: 128bit - Ara Birim: PCIe 2.0

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Haberlerimizi takip edenler AMD-ATi'nin Ocak ayı içerisinde 55nm üretim teknolojisine sahip yeni grafik işlemcilerini pazara sunmak için artık gün saymaya başladığını hatırlayacaklardır. Firma Radeon HD 3800 serisine güç veren 55nm üretim teknolojisine sahip RV670 gpu'larından sonra giriş ve orta segmentte yer alacak RV620 ve RV635 gpu'larını da 55nm üretim teknolojisi ile üretecek. Firmanon hazırlamakta olduğu gpu'lardan RV620 bugün Radeon HD 2400 serisine güç veren RV620'nin RV635 gpu'su ise Radeon HD 2600 serisine güç veren RV630'un yerini alacak. Yeni seri dahilinde Radeon HD 3400 serisin güç verecen RV620 ile Radeon HD 3600 serisine can katacak RV635 gpu'ları 55nm üretim teknolojisinin yanı sıra DirectX 10.1, PCIe 2.0, UVD ve PowerPlay gibi teknolojileri destekleyecekler. Üstelik HDMI'a rakip olması beklenen yeni ara birim Display Port ta yeni seri ekran kartları ile desteklenecek. Şimdi isterseniz modellere bakalım;Ocak ayında çıkacak ekran kartlarının fiyatları ise Radeon HD 3450 için 50$, HD 3470 için 60$ ve HD 3650 için 100$ civarında olması bekleniyor. Tabi fiyatlar partner firmalara ve modellere göre değişkenlik gösterecektir.