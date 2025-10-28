AMD ve ABD arasında dev yapay zeka süper bilgisayar ortaklığı kuruldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD Enerji Bakanlığı (DOE) ve AMD, Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’na (ORNL) yerleştirilecek iki yeni süper bilgisayar için 1 milyar dolarlık dev bir iş birliği duyurdu. “Lux” ve “Discovery” adını taşıyan bu sistemler Oracle ve Hewlett Packard Enterprise (HPE) ile ortak geliştirilecek.

Yeni süper bilgisayarlardan Lux’un 2026 başında, Discovery’nin ise 2029 yılında devreye girmesi planlanıyor. Her iki sistem de yine ORNL’de yer alan ve uzun süre dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını taşıyan Frontier’ın üzerine inşa edilen mimariden faydalanacak. Frontier, geçtiğimiz yıl Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’nda devreye giren El Capitan tarafından geçilene kadar zirvedeydi. AMD, Frontier ve El Capitan projelerinde de merkezi rol üstlenmişti.

Lux ve Discovery geliyor

Basın açıklamasına göre Lux, ABD’nin bilim, enerji ve ulusal güvenlik alanlarında özel olarak tasarlanmış ilk yapay zeka fabrikası olacak. Sistem, AI temel modellerini eğitmek, optimize etmek ve uygulamak amacıyla geliştiriliyor. ORNL’ye göre Lux, veri yoğun ve model merkezli iş yükleri için optimize edilmiş gelişmiş mimarisi sayesinde, bilimsel keşifleri ve mühendislik inovasyonlarını hızlandıracak. Lux’ta, AMD’nin en yeni Instinct MI355X yapay zeka çipleri kullanılacak.

İkinci sistem olan Discovery ise “Bandwidth Everywhere” (Her Yerde Bant Genişliği) olarak tanımlanan yeni bir mimari tasarıma sahip olacak. Bu yapı, Frontier’a kıyasla daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunarken benzer maliyet seviyelerinde daha fazla işlem gücü sağlayacak. Discovery, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için özel olarak tasarlanmış yeni bir Instinct MI430 AI çip varyantını kullanacak.

Discovery, Enerji Bakanlığı’na göre enerji, biyoloji, ileri malzeme bilimi, ulusal güvenlik ve üretim teknolojileri gibi çok çeşitli alanlarda bilimsel atılımlar için kullanılacak. Bu süper bilgisayar, yeni nesil reaktörler, bataryalar, katalizörler, yarı iletkenler ve kritik malzemelerin tasarımında önemli bir rol oynayacak.

