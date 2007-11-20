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ATi Radeon HD 3600 serisinin detayları ortaya çıkmaya başladı

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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55nm üretim teknolojisi ile üretilen RV670 temelli Radeon HD 3800 serisi ekran kartlarını pazara sunan AMD-ATi'de şimdi ise gözler yine 55nm üretim teknolojisi ile üretilecek RV620 ve RV635 gpu'larına çevrilmiş durumda. Özellikle RV635 gpu'sunun güç vereceği Radeon HD 3600 serisinin bazı özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. Radoen HD 3600, XT ve Pro olmak üzere iki farklı varyasyona sahip olacak. Tabi ileri de Radeon HD 3600 X2 gibi çift grafik işlemcili bir modelini de görebilmek de ihtimaller dahilinde. Radoen HD 3600XT modelinin 800MHz'lik gpu saat hızına sahip olması ve 266MB GDDR3 bellek ile gelmesi bekleniyor. RV635 Pro temelli Radeon HD 3600 Pro modelinin ise 600MHz gpu saat hızına sahip olması ve 512MB GDDR2 bellek ile gelmesi gündemde. Ayrıca her iki ekran kartının da 128-bit bellek veri yoluna sahip olacağı ifade ediliyor. Tabi kartlar PCIe 2.0, DirectX 10.1 ve Crossfire teknolojisini de destekleyecekler. Bunlara ek olarak video hızlandırma teknolojisi olan UVD'de de yine kartlarda yer alacak. Radeon HD 3600 Pro modelinin ES yani mühendislik örneklerini bu ay içerisinde partnerlerini sağlayacak olan AMD-ATi, muhtemelen Ocak-Şubat aralığında yeni ekran kartlarını duyuracak. Detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.
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DH Misafiri 1 hf.
OHAAAA 11 YIL ÖNCEMI HAYLA BU EKRAN KARTINI KULLANIYORUM YAZIK BANA
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apemen 12 yıl
heralde 3680 ve 3650 olarak çıkar.
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Tuz ruhu 12 yıl
2600 lerin yeni versiyonları yani bunlar, değil mi?
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max975 12 yıl
Orta ve alt sınıf kartlar okeyde üst sınıfta da iyi haberleri duysak şöyle x2 olmayan!!!
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