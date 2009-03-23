ATi Radeon HD 4750 (40nm RV740) fiyat listelerinde

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AMD-ATi ve Nvidia arasındaki üretim teknolojilerine dönül rekabet kızışacak gibi görünüyor zira AMD-ATi, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV740 GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 4750 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki ayın 9'unda RV790 tabanlı Radeon HD 4890 modelini duyuracak olan firma Radeon HD 4750 modeliyle de masaüstü sistemler için hazırlanan 40nm GPU'lu ilk ekran kartını da endüstrinin beğenisine sunmuş olacak.

Henüz spesifik lansman tarihi açıklanmayan Radeon HD 4750, fiyat listelerinde görünmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun güç verdiği ekran kartının 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x paralel işlem birimine sahip olduğu belirtiliyor. Grafik işlemcisinin 650MHz, belleklerinin ise 3200MHz'de görev yaptığı belirtilen ekran kartı tahmin edebileceğiniz üzere GDDR5 bellek teknolojisini destekliyor ve standart modeli 512MB bellekle geliyor.

GDDR3 bellekli kısmen daha ekonomik bir versiyonun da hazırlanabileceği belirtilen Radeon HD 4750, HD 4000 serisinin diğer üyeleri gibi DirectX 10.1 desteği sunuyor ve yüksek tanımlı videolar için Unified Video Decoder teknolojisiyle geliyor. Radeon HD 4850 modeline yakın bir performans sunacağı belirtilen kartın hem düşük güç tüketimi hem de yüksek hız aşırtma başarımıyla öne çıkması beklenirken, listelere yaklaşık 130 Avro seviyesinden girmeye başladığını da belirtelim.

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