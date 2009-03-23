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ATi Radeon HD 4750 (40nm RV740) fiyat listelerinde

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
22,6b
1
54
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ATi Radeon HD 4750 (40nm RV740) fiyat listelerinde
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AMD-ATi ve Nvidia arasındaki üretim teknolojilerine dönül rekabet kızışacak gibi görünüyor zira AMD-ATi, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV740 GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 4750 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki ayın 9'unda RV790 tabanlı Radeon HD 4890 modelini duyuracak olan firma Radeon HD 4750 modeliyle de masaüstü sistemler için hazırlanan 40nm GPU'lu ilk ekran kartını da endüstrinin beğenisine sunmuş olacak.

Henüz spesifik lansman tarihi açıklanmayan Radeon HD 4750, fiyat listelerinde görünmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun güç verdiği ekran kartının 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x paralel işlem birimine sahip olduğu belirtiliyor. Grafik işlemcisinin 650MHz, belleklerinin ise 3200MHz'de görev yaptığı belirtilen ekran kartı tahmin edebileceğiniz üzere GDDR5 bellek teknolojisini destekliyor ve standart modeli 512MB bellekle geliyor.

GDDR3 bellekli kısmen daha ekonomik bir versiyonun da hazırlanabileceği belirtilen Radeon HD 4750, HD 4000 serisinin diğer üyeleri gibi DirectX 10.1 desteği sunuyor ve yüksek tanımlı videolar için Unified Video Decoder teknolojisiyle geliyor. Radeon HD 4850 modeline yakın bir performans sunacağı belirtilen kartın hem düşük güç tüketimi hem de yüksek hız aşırtma başarımıyla öne çıkması beklenirken, listelere yaklaşık 130 Avro seviyesinden girmeye başladığını da belirtelim.

ATi Radeon HD 4750 (40nm RV740) fiyat listelerinde
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St Batuhan 10 yıl
cok ayrıntılar var ama okuyacak halim yok dikkatimi ceken sogutucu oldu. cok hosuma gitti ve hayırlı olsun diyorum 40nm bakalım gelecek ne getirecek ;)
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mamad 10 yıl
Gddr5 bellekler kullanılmış olsa bile 128 bit bu karta büyük sıkıntılar oluşturacaktır, sanıyorum. Halihazırda hd4670 bile hd3850'nin yüksek çözünürlükte gerisinde kalıyor. Bu kartta 640 tane akış işlemcisinden bahsediliyor. Bu büyük bir güç. Bu gücü engelleyecektir 128bit bellek veriyolu genişliği.[>:]
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Hiper-Nova 10 yıl
Orjinalden alıntı: mamad

Gddr5 bellekler kullanılmış olsa bile 128 bit bu karta büyük sıkıntılar oluşturacaktır, sanıyorum. Halihazırda hd4670 bile hd3850'nin yüksek çözünürlükte gerisinde kalıyor. Bu kartta 640 tane akış işlemcisinden bahsediliyor. Bu büyük bir güç. Bu gücü engelleyecektir 128bit bellek veriyolu genişliği.[>:]


Tamam
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ksk_mehmet 10 yıl
Orjinalden alıntı: mamad

Gddr5 bellekler kullanılmış olsa bile 128 bit bu karta büyük sıkıntılar oluşturacaktır, sanıyorum. Halihazırda hd4670 bile hd3850'nin yüksek çözünürlükte gerisinde kalıyor. Bu kartta 640 tane akış işlemcisinden bahsediliyor. Bu büyük bir güç. Bu gücü engelleyecektir 128bit bellek veriyolu genişliği.[>:]

arkadaş hala ısrarcı 128 bit in anormal birşey olduğu konusunda



3200 mhz gddr5 128bit ile 1600mhz gddr3 256bit aynı veriyolu genişliğini sağlamakta ısrar etmeyin şu konuda....eskiden hafıza büyüklüğü göz boyardı şimdi yeni moda veriyolu genişliği artık


yani 128bit genişlik 2000 den sonra işe yaramaz gibi bir şey yok veriyolu genişliği ile bellek hızları birbirine bağlı kavramlar..zaten veri yolu genişliği de bu ikisinin çarpımıyla gb/sn olarak bulunmakta..biraz matematik yapalım lütfen
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emre350z 10 yıl
@Promity +1
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yonex78 10 yıl
beklenen bir kart gelsin bakalım
40 nm nin + ve - lerini görelim
artı türkiyeye o fiyattan girerse işi zor ki öyle olmayacagını sanıyorum
çünkü firmaların ülke ve bölgelere göre fiyat stratejileri vardır. avrupada fiyatı o ise türkiyede de aynı olcak die bir kaide yok
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TikaMasala 10 yıl
Ya hala şu fiyatlandırmayı anlamamış insanlar var! Amerikada 1$ olan ürün Avrupada yüksek gümrük vergileri nedeniyle 1 euroya satılır.
Avrupada 130 euro olan kart Türkiyede 130-135$ + KDV den satılır.
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Tolgá 10 yıl
128bit kötü olmuş
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575m 10 yıl
Atiden ilk defa doğru düzgün bir soğutucu görüyorum.Zalmanla mı anlaşmalı acaba.
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yanng 10 yıl
130 euro çok uygun bir fiyat testlerine bakarsanız kart 4830 ve 4850 arasına oturuyor hatta 4850 ye daha yakın performansı. 130 euro da 280TL civarı oluyor 230TL lik 4830 ve 340TL civarlarında gezen 4850 arasında iyi bir fiyat bence
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Batuist 10 yıl
hani 40nm 'nin maliyet avantajı nerde..
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maviay1980 10 yıl
4870 avrupada 139$a indi.Referans tasarım kart hem 40nm hem 128 bit hemde ek güç kablolu ne anladım bu işten...
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Promity 10 yıl
O fiyata 1tane bile satamazlar. Koymasın ozaman ddr5 4850 kadar bile performans vermicekse ne anlamı var o fiyatın taş çatlasın okadar 80$ eder o maliyeti düşürcek müşteriye kol saati ehh alır babayı!
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