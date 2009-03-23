ATi Radeon HD 4750 (40nm RV740) fiyat listelerinde

AMD-ATi ve Nvidia arasındaki üretim teknolojilerine dönül rekabet kızışacak gibi görünüyor zira AMD-ATi, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV740 GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 4750 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki ayın 9'unda RV790 tabanlı Radeon HD 4890 modelini duyuracak olan firma Radeon HD 4750 modeliyle de masaüstü sistemler için hazırlanan 40nm GPU'lu ilk ekran kartını da endüstrinin beğenisine sunmuş olacak.
Henüz spesifik lansman tarihi açıklanmayan Radeon HD 4750, fiyat listelerinde görünmeye başladı. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV740 GPU'sunun güç verdiği ekran kartının 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 640x paralel işlem birimine sahip olduğu belirtiliyor. Grafik işlemcisinin 650MHz, belleklerinin ise 3200MHz'de görev yaptığı belirtilen ekran kartı tahmin edebileceğiniz üzere GDDR5 bellek teknolojisini destekliyor ve standart modeli 512MB bellekle geliyor.
GDDR3 bellekli kısmen daha ekonomik bir versiyonun da hazırlanabileceği belirtilen Radeon HD 4750, HD 4000 serisinin diğer üyeleri gibi DirectX 10.1 desteği sunuyor ve yüksek tanımlı videolar için Unified Video Decoder teknolojisiyle geliyor. Radeon HD 4850 modeline yakın bir performans sunacağı belirtilen kartın hem düşük güç tüketimi hem de yüksek hız aşırtma başarımıyla öne çıkması beklenirken, listelere yaklaşık 130 Avro seviyesinden girmeye başladığını da belirtelim.
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Tamam
arkadaş hala ısrarcı 128 bit in anormal birşey olduğu konusunda
3200 mhz gddr5 128bit ile 1600mhz gddr3 256bit aynı veriyolu genişliğini sağlamakta ısrar etmeyin şu konuda....eskiden hafıza büyüklüğü göz boyardı şimdi yeni moda veriyolu genişliği artık
yani 128bit genişlik 2000 den sonra işe yaramaz gibi bir şey yok veriyolu genişliği ile bellek hızları birbirine bağlı kavramlar..zaten veri yolu genişliği de bu ikisinin çarpımıyla gb/sn olarak bulunmakta..biraz matematik yapalım lütfen
40 nm nin + ve - lerini görelim
artı türkiyeye o fiyattan girerse işi zor ki öyle olmayacagını sanıyorum
çünkü firmaların ülke ve bölgelere göre fiyat stratejileri vardır. avrupada fiyatı o ise türkiyede de aynı olcak die bir kaide yok
Avrupada 130 euro olan kart Türkiyede 130-135$ + KDV den satılır.