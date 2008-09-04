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ATi Radeon HD 4800 serisine kardeş mi geliyor?

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
12,2b
1
41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Haziran ayının sonuna doğru duyurduğu ve Temmuz ile birlikte yaygın olarak kullanıma sunduğu Radeon HD 4800 serisi ekran kartlarıyla fiyat/performans anlamında iddiasını ortaya, çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeliyle de iki yıllık bekleyişin ardından rakibi Nvidia'dan liderlik koltuğunu geri alan AMD-ATi'nin yeni modeller üzerindeki çalışmaları da devam ediyor. Bu ay içerisinde önce Radeon HD 4600 serisini hemen ardından da HD 4500 serisi ekran kartlarını kullanıma sunacak olan firma, ürün gamındaki boşluğu doldurmak üzere RV770 gpu'sunu kullanan yeni bir model anons edebilir. HD 4600 serisinin 100$'ın altında olması, HD 4800 serisinin de genel olarak 200$'a yakın bir seviyede bulunmasından ötürü firma araya yeni bir model ekleyecek gibi görünüyor. İddialara göre AMD-ATi, Radeon HD 3690 modelinde olduğu gibi RV770 gpu'sunun kırpılmış versiyonunu kullanan yeni bir modeli önümüzdeki günlerde duyurabilir. RV770 LE olarak ta tanımlanan bu gpu'nun 192-bit bellek veri yolunu destekleyebileceği ve saat hızlarının mevcut modellere göre (HD 4850, 4870, 4870 X2) daha yavaş olacağı belirtiliyor. Tabi kartın 256-bit bellek veri yoluna sahip olan üst modellere karşı hangi performans seviyesinde olacağı henüz bilinmiyor fakat kendi fiyat segmentinde iddiasını koruması beklenebilir. Belirttiğimiz üzere henüz kart ile ilgili net bir bilgi yok ama firmanın mevcut ürün gamı da yeni bir modelin gelme ihtimalini arttıran dikkat çekici bir boşluğa sahip gibi görünüyor.
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ugacomtr 11 yıl
herşeyden önce performansı önemli... 3870 kadar hızlı olcagını düsünmüyorum... belki 3850 ye yaklasabilir. 3850 99+kdv satılıyorsa bununda kdv dahil 100 olması gerekir. saygılarımla...
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VMTX 11 yıl
ati den çok güzel bir hamle olucak gibi görünüyor.beklenen de buydu.
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gordon01 11 yıl
Casper,escort, exper, ... gözünüzaydın
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zalman_1 11 yıl
yürübe ati ben bile tutamam seni
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mamad 11 yıl
Haber başlığı ilginç olmuş.


Sağolasın fx57.
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CaSsErDoDo 11 yıl
bir nevi nvidianın yaptıgı 8800gs modeli gibi birşey eğer 9600gt den performanslı olamazsa bu kartda 8800gs gibi boşa çıkmış olur
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iscanthere 11 yıl
ati bir başladı durmak bilmedi
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budak_1903 11 yıl
nvidia genel merkezindeki telaşı hayal bile edemiyorum.
-lan oğlum ati yine kart çıkartacakmış.
-boşver abi meyhaneye gidelim kafaları çekelim daha iyi.uğraşmaya değmez.
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kamikazeden 11 yıl
bi an 128bit diye korkmadım değil,bu kartı oldukça dizginlerdi


herneyse,orda da 9800GT var 150$ ve altına bulunabiliyor,bakalım hayırlısı.
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BAŞKOMİSER_ 11 yıl
evet 150 dolar aralığı boş kalmıştı bu hamle gerekli olabilir sanırım doğru bir adım olur
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TTahir 11 yıl

Orjinalden alıntı: budak_1903

nvidia genel merkezindeki telaşı hayal bile edemiyorum.
-lan oğlum ati yine kart çıkartacakmış.
-boşver abi meyhaneye gidelim kafaları çekelim daha iyi.uğraşmaya değmez.

euheuehuehuehuehuehuehuehu,,, hep dediğim gibi, nvidia 'kart' ile değil oyun firmalarıyla yaptığı anlaşmalar ile satış ve performans sağlıyor.[>:]
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