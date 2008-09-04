ATi Radeon HD 4800 serisine kardeş mi geliyor?

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Haziran ayının sonuna doğru duyurduğu ve Temmuz ile birlikte yaygın olarak kullanıma sunduğu Radeon HD 4800 serisi ekran kartlarıyla fiyat/performans anlamında iddiasını ortaya, çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2 modeliyle de iki yıllık bekleyişin ardından rakibi Nvidia'dan liderlik koltuğunu geri alan AMD-ATi'nin yeni modeller üzerindeki çalışmaları da devam ediyor. Bu ay içerisinde önce Radeon HD 4600 serisini hemen ardından da HD 4500 serisi ekran kartlarını kullanıma sunacak olan firma, ürün gamındaki boşluğu doldurmak üzere RV770 gpu'sunu kullanan yeni bir model anons edebilir. HD 4600 serisinin 100$'ın altında olması, HD 4800 serisinin de genel olarak 200$'a yakın bir seviyede bulunmasından ötürü firma araya yeni bir model ekleyecek gibi görünüyor. İddialara göre AMD-ATi, Radeon HD 3690 modelinde olduğu gibi RV770 gpu'sunun kırpılmış versiyonunu kullanan yeni bir modeli önümüzdeki günlerde duyurabilir. RV770 LE olarak ta tanımlanan bu gpu'nun 192-bit bellek veri yolunu destekleyebileceği ve saat hızlarının mevcut modellere göre (HD 4850, 4870, 4870 X2) daha yavaş olacağı belirtiliyor. Tabi kartın 256-bit bellek veri yoluna sahip olan üst modellere karşı hangi performans seviyesinde olacağı henüz bilinmiyor fakat kendi fiyat segmentinde iddiasını koruması beklenebilir. Belirttiğimiz üzere henüz kart ile ilgili net bir bilgi yok ama firmanın mevcut ürün gamı da yeni bir modelin gelme ihtimalini arttıran dikkat çekici bir boşluğa sahip gibi görünüyor.